Mráz přichází z Hradu. Kdyby Drahoš vyhrál, musí se v první řadě věnovat Zemanovým voličům

před 10 hodinami

Stavět proti sobě uměle a nesmyslně venkov a města? Hospody proti kavárnám? Techniky proti humanitně vzdělaným? S tím musí být konec.

Uznávám, je trochu podivná rada politikovi. A taky dost předčasná - nic ještě není rozhodnuto.

Ale dám ji Jiřímu Drahošovi už teď. Pokud se skutečně stane příštím českým prezidentem, měl by především udělat to, co se všichni politici, co demokracie demokracií stojí, zaklínají, že nikdy neudělají - zapomenout na svoje voliče.

Jeho zájem, prvotní a urgentní, musí patřit někomu jinému. Ano, voličům Miloše Zemana.

Po sečtení hlasů z prvního kola prezidentských voleb se Českou republikou rozlehl praskot - takový, jaký předznamenává pukání a tání ledů. Stejný osud může stihnout i příkrov, který svírá Česko v zamrzlé agónii nevraživosti, nedůvěry a frustrace. Nepotřebujeme, aby byl český prezident bůhvíjaký borec, ale potřebujeme, aby byl ledoborec. Prolamovat ledy, ukazovat, že vlastně nemusejí vůbec být - stačí trochu oteplit atmosféru a zmizí -, to je přesně úkol pro hlavu státu.

Miloš Zeman v této roli neuspěl, lépe řečeno, ani se uspět nepokusil. Společnost rozdělil na sobě oddané a ostatní, které při každé příležitosti provokoval, zesměšňoval nebo přímo urážel. Atmosféra v Česku je studená jako na Marsu, protože obří mrazírna, v níž prezident a jeho nejbližší spolupracovníci proměnili pražský Hrad, jede na plný výkon. Mráz přichází z Hradu.

Případné vítězství Jiřího Drahoše by samo o sobě ještě nic neznamenalo. Puklina v ledu lehce zamrzne znovu. Politické vítězství a moc mohou do cesty vědce, který ani jedno dosud neochutnal, klást větší nástrahy než někomu, kdo obojí dobře zná - tak jako Miloš Zeman.

Potřebujeme, aby Drahoš v případě svého úspěchu ze všeho nejdřív hradní mrazírnu vypnul. Jeho první slova, po poděkování vlastním podporovatelům a voličům, ať patří voličům soupeře. Oni, jejich problémy, nářky, obavy a výčitky - i nespravedlivé - ať mu leží na srdci víc než požadavky a příjemná slova z vlastního tábora.

Vše k prezidentským volbám v aplikaci Facebook Messenger Objednejte si zasílání zpráv přes aplikaci Facebook Messenger. Přihlaste se přes svůj účet na Facebooku, klikněte na tlačítko "Začněte" a vyberte si zpravodajství dle své preference.

Unikla Miloši Zemanovi v Moravskoslezském kraji absolutní většina v prvním kole jen o desetinky procenta? Tak právě tam musí Drahoš trávit spoustu času - koneckonců, sám odtud pochází. Stavěl doposud někdo proti sobě uměle a nesmyslně venkov a města? Hospody proti kavárnám? Manuálně šikovné proti vysokoškolákům? Techniky proti humanitně vzdělaným? Rodiče zdravých dětí proti rodičům handicapovaných? Sociálně slabé proti neziskovým organizacím (které jim často pomáhají)? Tmavé proti světlým? S tím musí být konec. Drahošovo místo - pokud zvítězí - je přednostně ve venkovské hospodě (já bych si takové prezidentování užil), ve školách, které mají problém s inkluzí, mezi řemeslníky a dělníky, seniory, v ghettech s oběťmi exekutorské zvůle.

Do kavárny - pokud jí dává přednost - ať si zajde po šichtě. Vysedávat tam může, až budeme zase normální a vyřadíme pojmy "hospoda" a "kavárna" z politického slovníku.

Drahošovi voliči svému kandidátovi odpustí, pokud se bude v případě úspěchu prioritně věnovat těm Zemanovým.

Co víc - dost možná ho mnozí volí právě proto, aby to dělal.