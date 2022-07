Klimazměnu cítíme na vlastní zpocené kůži, ale proti vedrům děláme stále zoufale málo

Nám, Čechům, všechno trvá „trochu dýl“, ale nakonec snad pochopíme, že se musíme změnit, abychom dokázali zastavit oteplování, abychom unikli spalujícím vedrům.

Do Česka dorazila další letošní vlna veder. Dnešek se má podle meteorologů stát nejteplejším dnem týdne. Teploměry mají ukazovat 32 až 36 stupňů Celsia, v západní polovině Čech ojediněle dokonce až na 38 stupňů.

Horko je na jihu Evropy i v Británii, kde teploty překonaly 40 stupňů Celsia. Přichází další extrém, hoří lesy ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Řecku. Kvůli vedrům umírají lidé. Týká se to hlavně měst. Když udeří horko, během dne na některých místech Prahy naměříte až 70 stupňů Celsia. Na vině je zástavba, intenzivní doprava, které se tvrdohlavě odmítáme vzdát, vyasfaltované plochy a samozřejmě nedostatek zeleně. Pod stromy, když už rostou, často stojí zaparkovaná auta…

Je mi to už skoro trapné psát, ale extrémní počasí, na jaké stále ještě nejsme a ani nemůžeme být zvyklí, připravení, je bez pochyb důsledkem rychle postupující klimatické změny. Ve světě tají a do údolí padají ledovce, u nás vysychají studny a řeky, pečou se města, pohřbíváme horkem zabité spoluobčany. A to celé je jen začátek, vedra budou zřejmě rok od roku běžnější a horší, počasí se stává extrémnějším, nesnesitelných dnů bude přibývat. Vítejte v klimatické peci, za kterou si může člověk sám, svou hloupostí a pohodlností.

Zažíváme opravdu těžké časy, ale zjevně stojíme teprve na začátku skutečných obtíží. Jeden problém vytlačuje, "zastiňuje" druhý. Válka na Ukrajině ničí Ukrajinu, ale tvrdě dopadá i na Evropu, Putin hraje vyděračskou hru s plynem. Mluví se o "návratu k uhlí", i když podle expertů žádné drsné couvnutí snad příliš nehrozí, těžkotonážní vlak změn nutných pro brždění oteplování je snad v Evropě dostatečně, nezastavitelně rozjetý. Otázkou je, jak, nakolik budeme s to oteplování, dnes spíš "ovedrování" či grilování brzdit.

Štěstí má ten, kdo nemusí žhavé dny trávit ve městech, kdo je někde na dovolené, pokud tam tedy zrovna nehoří les a on nemusí prchat do bezpečí. V ulicích Prahy bude k nesnesení, zřejmě ubude dělníků opravujících silnice a prasklou kanalizaci, protože ve vedru se prostě nedá dělat, kopat, házet lopatou, je to o zdraví.

Jsem si však jist, že auta, přesněji řidiči aut to nevzdají, zapnou klimatizaci a pojedou do práce, aby se nemuseli pařit v hromadných dopravních prostředcích. Pro cyklisty je to doba ještě nebezpečnější, protože s rostoucí teplotou roste i nervozita a podrážděnost šoférů za volantem, spolu s tím potom klesá jejich schopnost soustředění, natožpak empatie. Jinak se na kole vedro snáší celkem dobře, pokud v Praze nešlapete od Vltavy někam nahoru na Ladronku či k Bílé Hoře.

Nepouštět ve vedrech auta do centra by pomohlo

Dříve se v hlavním městě omezovala doprava, když na podzim přišly mlhy a s nimi vlny smogu. Policie nepouštěla auta do centra, aby se tam dalo jakž takž dýchat. Smogové kalamity už dnes nebývají, leccos se u nás zlepšilo, nutno podotknout, ale nikoho zřejmě ani nenapadne omezovat dočasně vjezd aut do centra, když nastanou tropické teploty. Přitom by to jistě mělo smysl.

Psal jsem o tom vícekrát, motor auta vyvíjí velké teplo, každý cyklista to zná, když stojíte na červené vedle osobáku či autobusu, náklaďáku, teplota je ještě vyšší. Do toho polétavý prach, hluk a zabírání místa. Centrům měst by omezení vjezdu v extrémních vedrech přineslo úlevu. Nepředpokládám však, že by k tomu Praha přistoupila, vždyť se přece v českém hlavním automěstě blíží volby.

To je náš domácí paradox - zažíváme klimatickou změnu doslova na vlastních zpocených tělech, popírači už dnes vyvolávají jen smutný úšklebek, kde je konec výkřikům Václava Klause, že se neotepluje, už s tím raději snad ani neotravuje, nebo to aspoň nikdo raději netiskne, aby nesklidil posměch. Ale to bohužel nic nemění na faktu, že se namnoze chováme, jako by žádné oteplení nenastalo, jako by nám nic nehrozilo. V televizi stále dál slyšíte věty typu "zkazí se počasí, bude pršet".

Stačí banalita jako odklon od spalovacích motorů a český národ se mění ve stádo dinosaurů, kteří si odmítají připustit, že jejich doba končí, vyhynou. Stejně tak s plynem, jehož prostřednictvím vede Putin válku s Evropou. Obě ta rizika, Putin i klimatická změna, ukazují, nakolik jsme, nebo nakolik nejsme pružní. A my, Češi, jsme všechno, jen ne klimaticky pružní. Posmíváme se Němcům, že už nyní snižují spotřebu plynu, že si nastavěli větrné elektrárny, že omezují vjezd aut do center měst, teplotu vody v bazénech, že se sprchují kratší dobu.

Jsem optimista, jednou to dojde i nám

Jsme europosměvači, a přitom běžíme daleko za vozem. Kolik let se píše o tom, že města nutně, nutně potřebují stromy, že stromy dokážou bránit vzniku nebezpečných městských tepelných ostrovů. A ano, za primátora Hřiba (Piráti) se konečně stromy sázejí, ale stejně je dennodenním terčem útoků opozice, jako by úplně všecko dělal blbě. Kolik let se píše o rizicích příliš husté zástavby, a jděte se podívat, jak se staví nové kostky budov v Karlíně nalepeny na sobě, jak polykají zelená místa a jak málo tam vysazují stromů, jež mezi těmi kostkami vypadají jak pampelišky mezi kopyty kravího stáda.

Zpět k dopravě. Zůstáváme autozemí, nejsme s to přijmout nová, tvrdá opatření, která by centra měst chránila. O nějaké povinné třicítce, kterou zavedla starostka Hidalgová v Paříži, si můžeme nechat jen zdát, pro masy lidí je to jen hloupá zelená aktivistka. Když už někde v Praze na třicítku natrefíte, dodržuje ji stěží polovina řidičů. Cyklisti pro pravicovou ODS stále dál představují nepřátelskou, neomarxistickou skupinu, které je potřeba komplikovat život, případně ji vyhnat ze silnic na takřka neexistující cyklostezky.

A opozice? Jen takový malý obrázek - předseda hnutí ANO v Praze, zastupitel Prahy a Prahy 11 Ondřej Prokop v pondělí pyšně tweetoval: "Včera jsem tu dával fotku, jak se ve vysoké trávě na Jižním Městě už ztrácí pejsci. Piráti, kteří mají starostu a měli by se starat, se nestarají, za celý den se neozvali. Tak jsem dnes seč zařídil i z pozice opozičního zastupitele." Tweet doplnil o fotku jakéhosi psa v trávě, ne že by se ztrácel, a snímek čerstvě posečené louky před přicházejícími vedry.

Jeden z diskutujících Prokopovi píše: "Gratuluji, po následujícím týdnu budete mít žlutou až hnědou vyschlou plochu. Na té se žádný pes nejenže neztratí, ale ani nezchladí. Piknik si tam taky neuděláte, bo je to hnusné. Ale jestli tam chcete s @ODS_Praha udělat parkoviště, pak skvělá práce." Přesné.

Zůstávám však optimistou, všecko nám trvá "trochu dýl", ale nakonec snad pochopíme, že se musíme změnit, abychom dokázali zastavit oteplování. Jako jsme se změnili v přístupu k uprchlíkům, když Rus vtrhl na Ukrajinu. Omezíme auta v centrech měst, vezmeme na milost stromy, začneme se starat o vodu, aby nám neodtékala, ale vsakovala se. Začneme myslet.

Do Česka se sune abnormální vedro. Způsobil ho pozoruhodný jev (video z 18. července 2022)