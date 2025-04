Konečně! Trumpův mírový plán pro Ukrajinu je zde

Okamžité příměří, přímé jednání mezi Moskvou a Kyjevem, vyloučení vstupu Ukrajiny do NATO, americké uznání ruské anexe Krymu, zamrznutí frontové linie, dohoda o nerostech, která převádí část zisků z ukrajinských přírodních zdrojů americkým společnostem, a nakonec zrušení všech sankcí uvalených vůči Rusku. Tak vypadá podle britského deníku The Telegraph sedmibodový mírový plán Donalda Trumpa.

List označuje americký plán za kapitulaci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jej už v úterý (nepřímo) odmítl jako nepřijatelný. Americký viceprezident J. D. Vance však vydal jasné varování: "Je čas říct návrhu ANO, nebo se Spojené státy z mírového procesu stáhnou."

Plán je pro Ukrajinu bolestný. Vzdát se fakticky (i když ne de iure) Krymu a v současnosti Ruskem okupovaných území je však stvrzením reality na bojišti. Málokdo dnes věří, že by se silou zbraní podařilo tyto oblasti osvobodit. I vysněné členství v Severoatlantické alianci je už dlouho zjevně nerealistické. Dohoda o nerostech má být zjevně formou zpětné platby za americkou pomoc, avšak může znamenat i americké investice, a tudíž jakousi formu americké přítomnosti v zemi - zde bude záležet na detailech už několikrát přepracovávané dohody.

0:54 Podívejte se na prohlášení Putina a Zelenského k možným mírovým jednáním z tohoto týdne | Video: Reuters

Proč ale Američané chtějí uznat anexi Krymu? Vždyť tu neuznávají dokonce ani ruští spojenci Írán nebo Čína! A zrušení všech sankcí (včetně těch, co platí už od roku 2014), a dokonce spolupráce USA a Ruska v oblasti energetiky? To umožní Rusku znovu doplnit zdroje pro případné další kolo bojů. Paradoxně by to Rusku umožnilo kupovat si na Západě dokonce i vojenskou techniku.

Zároveň by však šlo i o kompromis z ruské strany. Putin by musel ustoupit z velmi důležitého požadavku na omezení stavu ukrajinské armády - to je pro Ukrajinu ten snad vůbec nejklíčovější bod, protože jedině silná ukrajinská armáda zabrání případnému opakování ruské agrese. Rusové by také museli ustoupit z požadavku na získání kontroly nad celou Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblastí - tedy čtyř ukrajinských regionů, které Rusko částečně okupuje.

"Vydělají na tom jmění"

Podle webu Axios předali Američané minulý týden Ukrajincům v Paříži i další body svého mírového plánu. Patří mezi ně "robustní bezpečnostní garance" ze strany blíže neupřesněné skupiny především evropských států (ale skoro jistě ne od Spojených států). Dokument mluví o mírových jednotkách přímo na Ukrajině, ale bez bližších detailů. Rusové by se měli stáhnout alespoň z části Charkovské oblasti (pro Ukrajince je důležité, aby jejich druhé největší město bylo co nejdál od fronty).

Dále garantuje Ukrajincům právo volné plavby po Dněpru (který je zčásti frontovou linií), což je důležité pro ukrajinskou ekonomiku. A bod týkající se rekonstrukce země a kompenzací za válečné škody je opět vágní - nezmiňuje, kdo bude případné kompenzace platit. Záporožská jaderná elektrárna by se měla dostat pod americkou kontrolou s tím, že by zásobovala elektřinou jak Ukrajince, tak Rusy. Dokument prý také explicitně zmiňuje, že Ukrajina se může stát součástí Evropské unie.

Definitivní podoba plánu měla vzniknout minulý týden po čtyřhodinovém jednání Trumpova speciálního vyslance Steva Witkoffa s Vladimirem Putinem. Witkoff má s kremelským vládcem jednat znovu koncem tohoto týdne. Americký ministr zahraničí Marco Rubio naopak zrušil středeční jednání s ministry zahraničí klíčových evropských států v Londýně. Trump to na své sociální síti Truth Social komentoval slovy: "Doufejme, že se Rusko a Ukrajina tento týden dohodnou. Obě země pak začnou s USA dělat VELKÉ OBCHODY a vydělají na tom jmění."