Krkonoše na nohou: věčný kandidát Hlavatý se vrací, kdo bude Hančem a Vrbatou voleb?

před 1 hodinou

Poslanec Jiří Hlavatý (ANO 2011) je průkopníkem nového typu politické turistiky. Nejdřív ho zvolili senátorem, pak před dvěma týdny poslancem a teď chce být zase zpátky senátorem. Obojí dělat nejde. Doplňovací volby v obvodu 39 - Trutnov budou 5. a 6. ledna, druhé kolo 12. a 13. ledna. Hlavatý, který je vyvolal tím, že se stal poslancem a tím uvolnil křeslo senátora, opět na senátora kandiduje. Bizarní rekandidaturu oznámil tento týden.

Pojďme se na tragikomickou vložku podívat blíže.

Se znepokojením sledujeme jakési perpetuum mobile, politika na adrenalinovém okruhu, ping-pong. Jediné štěstí je, že do toho může sáhnout volič a svým hlasovacím lístkem řetězec kandidatur přetnout. Protože jinak by to mohl jako pan Hlavatý praktikovat každý, kdo má čas, náladu a zdroje. Kandidovat, vyhrát, kandidovat, vyhrát, pak si to rozmyslet, kandidovat a tak dále. Senátor - poslanec - a zpět. Volby do alelujá.

A co když se nějaký senátor stane prezidentem, a pak zjistí, že je to na něj moc, a touží se vrátit do Senátu? Máme tu hned dva volební maléry v jednom.

Podstatná je finanční stránka věci. Doplňovací volby do Senátu přijdou na několik milionů. Už jen náklady na otop ve volebních místnostech, v lednu v Podkrkonoší! Alespoň jedna úspora: 12. a 13. ledna se zároveň volí prezident republiky, takže by se chudáci členové volebních komisí museli trmácet do práce tak jako tak.

Ale co synové hor s přenosnými urnami, obcházející na sněžnicích imobilní voliče? V senátním obvodu Trutnov, kam patří například Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou, budou v terénu hned třikrát - 5. a 6., 12. a 13. a pravděpodobně i 26. a 27. ledna, na druhé kolo volby prezidenta. Šest dní. Tady přestává legrace - jde o zdraví! Kdo bude Hančem a Vrbatou těchto voleb?

Vymáhat po panu Hlavatém léčebné výdaje za všechna ta nachlazení a omrzliny je asi technicky neproveditelné. Ale neměl by alespoň vnitru svoje volby zasponzorovat, když už je natropil, protože kandidoval nezodpovědně a pak se divil, že nemůže zůstat senátorem a musí poslancovat proti své vůli? To stojí za úvahu, klidně ať se v lednu na urny nalepí sponzorský vzkaz: Toto hlasování vám přináší Jiří Hlavatý.

Nejjistějším řešením situace ale bude, když do toho voliči hodí kandidátovi vidle. Vrátí turistu makat do Poslanecké sněmovny, kam se tak úspěšně přihlásil.