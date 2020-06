Macura s dvojkou Faltýnek–⁠Babiš nehne. ANO bude ještě ochočenější a poslušnější

ANO má dvě tváře - Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Zvenčí to nevidíme, ale oba jsou stejně mocní. Pokud by chtěl Tomáš Macura něco měnit, musel by se střetnout s Faltýnkem. Jak takový střet končí, vidíme v Brně.

Ostravský primátor za hnutí ANO Tomáš Macura v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že odchod místopředsedy hnutí a exprimátora Brna Petra Vokřála je "závažná věc" a "hnutí by mělo situaci reflektovat". Macura a Vokřál byli v ANO spojenci, zastánci liberálně-pravicového postoje, slýcháme. Jenže ten postoj se v hnutí neujal. (Jak by taky mohl, když vládu drží komunisté.) V závěru rozhovoru Macura o Andreji Babišovi říká: "My k sobě nemáme zase tak blízko." O to ale nejde. Otázka zní, zda poslední liberální Mohykán v ANO chápe, co se děje uvnitř hnutí, a chce s tím něco dělat.

Navenek ANO 2011 představuje Andrej Babiš. Zároveň však ten složitý mechanismus musí někdo ovládat uvnitř. A to dělá dvojka strany, předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Uvnitř strany má rozhodující vliv. Když se někde něco děje, on to jede vyřídit, on shání lidi, on je přivádí a usazuje. Navenek ANO vypadá jako Babišovo, uvnitř je nejspíš mnohem víc Faltýnkovo. On je motor, Babiš kapota, Faltýnek dohaduje, které zákony a jak projdou, kdo bude zvolen do Rady ČT atd.

Babiš na Faltýnka zjevně nemá. Tenhle pán je nejen nepostradatelný, ale i neodstranitelný. Jeho vazba na šéfa ANO trvá roky, je zřejmě jediný člověk mezi špičkami hnutí, který nesplňuje základní podmínku poslušnosti a oddanosti. Zatímco Babiš loví voliče, Faltýnek kočíruje stranu.

Macura mluví o tom, že by ANO mělo z odchodu Vokřála vyvodit závěry. Jaké? Aktuálně mu připomíná, že se problém v Brně týká zejména prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka a jeho syna Jiřího, dvojice v ANO zdá se nedotknutelné. Faltýnkové figurují v korupční kauze Stoka. Ostravský primátor na to ovšem opatrně odvětí, že nechce "být takto osobní". Dodá, že "je třeba situaci řešit rázně", protože poté, co bylo zrušeno rozpuštění tří brněnských buněk ANO "jednotlivým členům těchto místních organizací narostla křídla".

Vyčteme z toho skrytá sdělení. "Nebýt osobní" znamená, že Macura nepůjde do střetu s Faltýnkem. "Narostlá křídla" znamenají, že se parta Jiřího Faltýnka cítí neporazitelná. Nestřetává se tu dobro a zlo, Vokřál měl kolem sebe lidi namočené do Stoky, za jeho primátorování se svinstvo rozjelo. Měl však na zkrocení Faltýnkova syna sílu? Neměl. Proto z ANO poražen odchází.

Brněnskou šlamastyku pečlivě sleduje celé ANO. Najdeme v něm dost lidí, kteří do hnutí vstoupili s představou (jako Vokřál a jako Macura), že politiku v Česku změní. Prohra brněnského exprimátora vysílá varování: Dejte si, hoši a děvčata, pozor, stranu řídí Faltýnek, na toho nestačíte.

Padni komu padni - verbálně

Macura v rozhovoru říká, že "nikdo by neměl být takzvaně nedotknutelný". Tak určitě. A jak to v hnutí funguje roky? Lidé jako Vokřál či Macura jsou napůl slepí, jednoocí. Nevidí Babišův střet zájmů, jeho temnou minulost, kontraproduktivní útoky na EU, potupné spojenectví se Zemanem, titánský problém s Čapím hnízdem. Jak to vytěsnili? Nebo Babiš smí být nedotknutelný, protože díky jeho penězům, marketérské schopnosti a umění oslovit masy získali vysoké funkce a snad i možnost něco dobrého udělat?

Macura: "Ukazuje se, že v hnutí byla celá řada prospěchářů od samého počátku nějakým způsobem zakuklena. Nemám opravdu recept na to, jestli se to dá zcela vymýtit, ale hnutí, které si speciálně dalo do vínku, že je protikorupční, by se s tím alespoň mělo snažit bojovat." Ponechme stranou, že prospěchář číslo 1 je Babiš (konsolidovaný zisk koncernu Agrofert, který si vložil do svěřenského fondu, loni meziročně vzrostl na 4,48 miliardy korun proti předloňským 1,67 miliardy Kč). Jak může hnutí s korupcí bojovat, když syn jednoho ze dvou lídrů podle všeho jede ve Stoce a v Brně přehrál Vokřála?

ANO má dvě tváře - Babiše a Faltýnka. Zvenčí to nevidíme, ale oba jsou stejně mocní. Pokud by chtěl Macura něco měnit, musel by se střetnout s Faltýnkem. Jak takový střet končí, vidíme v Brně. Maloulinko vzdorného, nepatrně samostatného Vokřála vystřídá někdo poslušný, to je v ANO hodnota nejvyšší (viz Brabce, Havlíčka, Schillerovou atd.)

Vystoupí z ANO i Macura? Vezme s sebou anoistické zastupitele, ostravské členy ANO? To by byla revoluce, jaká se v ANO ještě neodehrála. Jenže ti lidé by riskovali. Babišovsko-faltýnkovské hnutí jim zajišťuje pozice. Babiš během koronakrize posílil (Faltýnek s ním, ti dva fungují jako spojené nádoby). Kdo by se teď stavěl na zadní?

Ve čtvrtek večer se sešlo předsednictvo ANO. Macura před ním řekl: "Už skutečně nazrál čas říkat si věci napřímo a všechno si vyříkat." Po skončení věci napřímo neříkal. Jak si tam asi "vyříkali" obří vliv Faltýnka? Nijak.

Slyšeli jsme fráze. Macura nebyl konkrétní, účastníci se prý zavázali k diskrétnosti. "Alespoň verbálně zaznělo", že nikdo "nebude nedotknutelný" a že se bude postupovat stylem "padni komu padni". (ANO je vůbec celé hlavně verbální.) Když se Macury ptali, zda se to týká i Jiřího Faltýnka, tak prý ano, "bude-li to namístě". Na Faltýnka seniora se nikdo neptal… Byl dohodnut scénář kroků, nám byl sdělen jen jeden - sám Babiš pojede do Brna.

Od odcházejících zaznělo i to, že Vokřála jako lídra do krajských voleb nejspíš vystřídá hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Splňuje základní podmínku ANO, nezlobí. Macura s dvouhlavým obrem nehne a ANO bude čím dál poslušnější, přesně jak to Faltýnek a Babiš chtějí.