Zeman vyzradil informace o podezřelém teroristovi. Jen aby to nebyl výmysl jako s Attou

Dnes 13:35

Podobně hovořil před více než patnácti lety – jako český premiér – na CNN. Aniž ale měl k dispozici ověřené údaje.

Prezident Miloš Zeman se v rozhovoru pro Český rozhlas Plus neudržel a uvedl, že v Česku se pohybuje muž ze severní Afriky podezřelý z napojení na islámské teroristické organizace. Informaci prý má od tajných služeb a viděl příslušné "šifry".

Nevíme sice, o jaké šifry jde, ale toto už zde jednou bylo. V listopadu 2001 vyjel Miloš Zeman ve funkci premiéra do Spojených států. Na rozhovor jej pozvala televize CNN. Připomeňme, že to bylo nedlouho po útocích Al-Káidy 11. září, kdy média i veřejnost lačně hltala každou detailní informaci o teroristech a pozadí atentátů v New Yorku a Washingtonu.

Miloš Zeman v CNN tehdy prohlásil, že jeden z devatenácti teroristů z 11. září – Egypťan Muhammad Atta – plánoval předtím v Praze útok na budovu Rádia Svobodná Evropa.

Vycházel z neověřených a nikdy nepotvrzených informací o údajné schůzce Atty s iráckým konzulem v Praze Ahmadem Ibrahímem Aním. Později vyšlo najevo, že Bezpečnostní a informační služba (BIS) nikdy neuvedla, že se Atta s iráckým diplomatem v Praze sešel, natož aby plánoval nějaký útok.

Vyšetřování 11. září nakonec prokázalo, že Atta v Praze nikdy nebyl a v době, kdy v ní měl mít schůzky, pobýval prokazatelně na Floridě.

"Když Zeman mluvil v CNN o Attovi, polilo mě horko,“ uvedl po letech pro Deník tehdejší ředitel Bezpečnostní a informační služby Jiří Růžek.

V případě rozhovoru pro Český rozhlas je otázkou, jak si vyložit prezidentova slova „podezřelý z napojení na islámské teroristické organizace.“ Vždyť jak nedávno Miloš Zeman řekl v rozhovoru pro britský list Guardian, za problém považuje i umírněné muslimy, protože se mohou radikalizovat.

Podezřelý z terorismu je tak vlastně podle hlavy českého státu každý muslim. A prezident také prohlásil, že v Česku nějaký útok bude, je to prý otázka času. Neuklidňuje, ale podporuje strach.

Tvrzením v rádiu ale tlačí na pilu příliš okatě. Posílí snad ostraha Pražského hradu kvůli údajně akutní hrozbě třeba o pandury?

Kdo úmyslně vyzradí nepovolané osobě utajovanou informaci, může být podle trestního zákoníku potrestán i mnohaletým vězením. Prezident má imunitu, takže mu za vyprávění o obsahu "šifer" nic nehrozí. Zato v BIS a na ministerstvu vnitra asi nyní musí větrat, i když je venku deset pod nulou..

Nepochybujme, že je polévá horko stejně jako Jiřího Růžka před patnácti lety.

autor: Martin Novák