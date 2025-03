Moskva míč příměří odkopne do autu. Kvůli syndromu minských úmluv i samolibosti

"Nepotřebujeme příměří. Potřebujeme mír. Dlouhodobý, trvalý, zajištěný zárukami pro Ruskou federaci a její občany." To jsou slova Vladimira Putina z prosince loňského roku. Reakce na skutečnou nabídku příměří, které předjednaly Spojené státy s Ukrajinou, bude, zdá se, identická. Alespoň si to přejí zastánci agrese proti Ukrajině.

V úterý se během jednání v saúdskoarabské Džiddě americká a ukrajinská delegace dohodly na možném příměří. Konflikt na Ukrajině by měl být zastaven na 30 dní. Kyjev označil návrh měsíčního klidu zbraní za pozitivní a je připraven takový krok učinit, prohlásil prezident země Volodymyr Zelenskyj.

Přerušení palby po celé délce fronty zní fantasticky. Mnohem lépe než evropský návrh, který předpokládal klid zbraní pouze na moři a ve vzduchu. Pozemní boje, raketové ostřelování ukrajinských měst by za takového omezení palby pokračovaly dál.

Před několika měsíci byla situace zdánlivě bezvýchodná: Rusové kilometr po kilometru ukusovali ukrajinské území, chystali se obklíčit Pokrovsk a byli nedaleko hranic dalšího regionu, Dněpropetrovské oblasti.

Zdá se, že Ukrajina i Rusko před jednáním v Džiddě napnuly svaly. Ruská armáda osvobodila takřka celé území ruské Kurské oblasti, včetně městečka Sudža, které kontrolovaly ukrajinské síly od loňského srpna. Ukrajinská armáda brání Rusům v obsazení Torecku, proniknutí do Pokrovsku a v úterý na Moskvu a další ruské regiony zamířily tři stovky dronů.

Jako kdyby se před příměřím měla situace na frontě stabilizovat.

Míč je na straně Moskvy. To tvrdí Evropa i Ukrajina. Pokud na příměří Rusko kývne, bude to signál, že si přeje konflikt ukončit.

Ale opravdu si to v Kremlu přejí? Složit flinty a odtáhnout za čáru s děly, drony a oslíky?

To uvidíme po telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Má k němu dojít v příštích dnech.

Šance, že Putin opět otočí, není velká, ale existuje. V minulosti se pán Kremlu dušoval, že zelené človíčky okupující Krym nezná, útok na Ukrajinu vylučoval… a pak přiznal barvu.

Je jen otázkou, co mu Donald Trump nabídne a bude-li to Putinovi stát za to, aby své armádě řekl stop. Ukrajinské území? Po příměří prezidentské volby na Ukrajině? Oslabení sankcí? Anebo jen načerpání sil?

Ruská armáda jeví některé příznaky vyčerpání. Trpí nedostatkem lidí i techniky. Byť tento nedostatek není tak kritický, jak by si Západ a Ukrajina přály. Zastavení bojů by uvítali především nevolníci války, civilisté mobilizovaní na podzim 2022.

Ale co za to? Putin si řekne maximum možného. I za cenu, že Kyjev ruské podmínky nebude akceptovat.

Za větší problém považuji syndrom minských úmluv. Rusko, a věrchuška země včetně Putina se o tom nezřídka zmiňuje, považuje smlouvy, které měly zastavit první konflikt na východě Ukrajiny, za podvod (Ukrajina mimochodem také).

Co na tom, že obě dohody porušilo Rusko a separatistické entity Donbasu. Nejprve úsilím o dobytí železničního uzlu Debalceve a doněckého letiště, poté plnohodnotnou válkou proti Ukrajině.

Z Moskvy to vidí jinak. První smlouva ze září 2014 zastavila kolaps ukrajinských sil na Donbasu po neúspěšné ofenzivě (zastavené i ruskou armádou). Druhá dala Kyjevu čas modernizovat armádu, přezbrojit ji, vycvičit a připravit na nový konflikt za pomoci Západu.

Potřetí vám na to neskončíme, tvrdí Rusko. Moskva se obává, že by pauza byla výhodnější pro Ukrajinu. Že ruská armáda vítězí a ruské zájmy se dají dosáhnout spíš bodáky (respektive drony) než za jednacím stolem.

V ruské společnosti, alespoň v té části nakloněné válce a propagandou vybičované do hurápatriotismu, panuje shoda, že válka se musí vybojovat. Žádné smlouvání s "fašisty". Podobné příspěvky zahlcují "vlastenecký" segment ruského prostoru komunikátoru Telegram.

Rusko je přesvědčeno, že nemusí podlézat Západu. Rétorika Kremlu se změnila. Před deseti lety Západ nebyl oficiálně nepřítel Ruska, nyní je. Rusko Západu nedůvěřuje. Rusko se uzavřelo do sebe, spoléhá na vlastní síly a na podporu Číny.

Je zcela možné, že Moskva na příměří nepřistoupí. A to i za cenu zkomplikování normalizace rusko-amerických vztahů. "Všem děkujeme a na shledanou. Dohoda Ruska s USA nebude," zní titulek komentáře na zpravodajském serveru RIA Novosti. Je umístěn v horní části stránky. Točí se okolo výroku tiskového mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

"Rusko určitě zvítězí bez ohledu na kroky USA… Nemusíme pospíchat s nasazováním růžových brýlí. Vždy musíte doufat v to nejlepší, ale přesto být připraveni na to nejhorší," uvedl Peskov. Je sporné, jak moc vůbec Moskvě záleží na skutečném sblížení s Washingtonem.

Možná, že si to v Kremlu malují tak, že po skončení války dostanou ještě druhou šanci na nový restart rusko-amerických vztahů. Ukrajina bude vyřešená a Trump přece k Putinovi vzhlíží.