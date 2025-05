Slabiny Trumpova vyjednavače s Kremlem a v čem udivuje Putin

Uplynulý týden opět přinesl řadu zpráv týkajících se nejen Ukrajiny a Ruska. Šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno v názorovém seriálu přináší další díl souhrnu toho nejzajímavějšího, o čem informovala světová média.

Zvláštní vyslanec Donalda Trumpa pro Rusko Steve Witkoff je terčem ostré kritiky. Přestože mu chybějí diplomatické zkušenosti, vede jednání s Kremlem sám - bez amerických diplomatů - a spoléhá se na kremelské překladatele. Píše o tom (jinak spíše protrumpovský) The New York Post.

Steve Witkoff je byznysmen (původem z ruské židovské rodiny) a Trumpův osobní přítel a obchodní partner už více než čtyřicet let. Trump na něj dá. Pověřil ho hned dvěma klíčovými rolemi: vede rozhovory s Ruskem o válce na Ukrajině a řídí jednání o Hamásu a Íránu. Jenže podle amerických diplomatů je přetížený a navíc v diplomacii nezkušený. V březnu například uvedl, že zajistil příměří s Hamásem, aby se dohoda zhroutila už po čtyřech dnech. "Myslel jsem, že jsme se dohodli. Možná jsem se nechal oklamat," komentoval to tehdy Witkoff.

V Evropě nás však zajímá především jeho vyjednávání s Kremlem. Trump totiž jednání rozdělil: jeho druhý zvláštní vyslanec generál Kellogg spolupracuje s Kyjevem, Witkoff vede rozhovory s Moskvou. Podle odborníků to blokuje kyvadlovou diplomacii a umožňuje Rusku prosazovat svoji agendu. Diplomaté mu vytýkají, že nedokáže čelit klíčovým ruským požadavkům a že při jednáních využívá tlumočníky z Kremlu. V rozhovoru s Tuckerem Carlsonem Witkoff v podstatě zopakoval ruskou argumentaci: označil Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson za oblasti, kde se mluví rusky a lidé tam chtějí být součástí Ruska, což potvrdili v referendech (ano, v těch referendech, kde se pod namířenými zbraněmi až 97 procent voličů postavilo za Rusko…).

Nač teď cílí Putin

Podle amerických zpravodajců se mění Putinovy cíle. Soustředí se nyní na krátkodobou perspektivu - udržet si zabrané území, oslabit Ukrajinu a zachránit ruskou ekonomiku. Píše to CNN. Zdroj CNN tvrdí, že se zdá, že Putin je otevřen rozhovorům - ne o ukončení války, ale o pozastavení bojů, které by využil k přeskupení sil. I to představuje vývoj oproti nedávným hodnocením amerických a západních zpravodajských služeb, které naznačovaly, že Putin cítí, že na Ukrajině postupuje a že má potřebné zdroje k tomu, aby vydržel bojovat proti slábnoucí Ukrajině a eventuelně se zmocnil celé země.

To hraje do karet Trumpovi, který chce konflikt především tady a teď zastavit - bez ohledu na dlouhodobé následky. Zpravodajci jsou k Putinovi skeptičtí a tvrdí, že jen získává čas. Dlouhodobý cíl se prý nezměnil: Putin opakovaně odkazuje na "historická ruská území", což je území větší části Ukrajiny.

Vojenský historik Phillips O´Brien se podivuje nad tím, jak Putin v podstatě odmítl velmi velkorysou nabídku z Bílého domu. "Donald Trump a jeho tým v podstatě předali Putinovi na talíři pro Kreml téměř ideální plán příměří - a ruský prezident neřekl ani ano, ani ne. Mohla by to být osudová chyba." Podmínky byly velkorysé: USA de iure uznají ruskou anexi Krymu a de facto i ostatní ruské zábory. Sankce se měly zrušit a zabavený ruský majetek vrátit. Ukrajina nevstoupí do NATO a Američané jí neposkytnou žádné bezpečnostní garance.

"Je to až zarážející"

Je to podle O´Briena natolik velkorysé, že je až zarážející, že je ruský diktátor okamžitě nepřijal - zejména proto, že jediné, s čím zřejmě musel souhlasit, bylo příměří na 30 dní (které by ruská armáda také potřebovala). Jen samotné zmírnění sankcí spolu s příměřím by pro Rusko znamenalo dle historika střednědobou výhru.

Putin však dohodu nepřijal a tím zahodil šanci legalizovat a upevnit své zábory a obnovit svůj vztah s Trumpem. Asi si myslí, že jeho armáda je silnější, než je, myslí si, že Ukrajina je slabší, než je, věří, že evropské státy Ukrajině plně nepomohou. A co je rozhodující, myslel si, že může počítat s americkou podporou bez ohledu na to, jak se rozhodne. V tom se dle historika přepočítal.

"Nejsem ten, kdo by tvrdil, že USA jsou nyní přítelem Ukrajiny," píše O´Brien a přidává. "Ukrajina však nepotřebuje, aby USA byly velkým přítelem. Ukrajina potřebuje, aby jí USA prodávaly zbraně, aby USA neuvolňovaly sankce vůči Rusku a aby USA nestály v cestě evropským státům v jejich snaze pomoci Ukrajině. Pokud Putin odmítnutím Trumpovy dohody takovou situaci přivodí, udělal velkou chybu."