Někdo se narodí, žije, vrátí se, odkud přišel, a vlastně si toho moc lidí nevšimne. A pak jsou lidé, kteří jsou tak silně a intenzivně, že máte pocit, že to tak bude navždy. A pak přijde den a všechno je jinak.
Už neřeknete věty, na které nebyl na posledním setkání už čas, nevyměníte si nové vtipy ani si ze sebe neuděláte legraci. Prostě už nic nestihnete. Jen ve vás zatrne, protože vám dojde, že váš svět se skokem proměnil - a ne k lepšímu. A že je v něm obrovské prázdno a vy pochybujete, že ho budete schopni vyplnit.
S Danou Drábovou jsme se seznámili v roce 2010. Tehdy jsme s plejádou dalších autorů dopsali knížku Kolaps a regenerace, na jejímž základě vznikl i think-tank Komplexní společnosti. Záhy jsme spolu začali přednášet a Dana byla de facto spoluzakládající členkou tohoto tělesa.
Stala se ovšem i součástí dalších projektů, včetně knížky Na rozhraní (2016), která myslím dost dobře odhadla a popsala dění u nás doma i v zahraničí několik let dopředu. Nebylo prakticky jediného setkání našeho think-tanku, kdy by se členové dopředu neptali "bude Dana"?
Dana vynikala v mnoha věcech a oborech. Nemyslím, že bych komukoliv jinému vděčil tolik za své laické povědomí o energetice a složitém předivu vztahů v ní. Málokterý technik měl takový vhled do historie a schopnost analyzovat dlouhé časové řady. A málokdo v mém okolí byl schopen takového laskavého sarkasmu jako ona.
Popravdě řečeno, tento krátký text nedokážu smysluplně zakončit, takže mi na pomoc musí opět přijít Dana - #KeepCalmAndCarryOn#: "Radiační situace na Ukrajině zůstává normální."
Je mi strašně líto, že odešla tak brzo. A mluvím za celou třináctku. A určitě za spoustu dalších lidí. Vděčíme jí za mnohem víc, než si možná myslíme. A já jsem vděčný aspoň za těch patnáct let, kdy jsme mohli tento svět sdílet spolu. Stálo to za to.
Miroslav Bárta
Český egyptolog, archeolog a politik. Od roku 2011 vede výzkumy archeologické lokality Abúsír (Egypt). V letech 2013-2019 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu.
Je členem Americké akademie umění a věd.
Od roku 2024 působí jako senátor za obvod č. 26 - Praha 2, když byl zvolen jako nestraník za hnutí STAN s podporou TOP 09.