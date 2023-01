Poražený Babiš se nevzdá. Surovost mu nepřinesla jen hořkou prohru, ale i úspěch

Když šéf hnutí ANO vstupoval do politiky, disponoval majetkem za 40 miliard korun. Loni jeho jmění časopis Forbes odhadl už na miliard 108. Bývalý premiér nemá jediný důvod stáhnout se z veřejného života.

Jméno nového prezidenta je známo, Andrej Babiš prohrál skoro o milion hlasů, na druhou stranu však získal podstatně větší podporu než celé ANO ve sněmovních volbách. Co bude s hnutím a jeho předsedou dál?

Nejprve krátká reflexe Babišovy kampaně. Denisa Hejlová, expertka na strategickou komunikaci z Univerzity Karlovy, ji popsala následovně: "Druhé kolo přineslo jasný signál, že lidé nechtějí to, co reprezentuje Andrej Babiš. A to zejména z hlediska komunikace. Kampaň ve druhém kole byla postavená na celé řadě rétorických triků, manipulativních a neověřených tvrzeních. Navíc nebyla vedená úplně slušným způsobem." - Ostře řečeno Babiš lhal, až se za kočárem prášilo, byl hrubý, útočný, mnohokrát bylo možné zaslechnout obavu, že "by byl na Hradě ještě horší než Zeman".

Po prohře pogratuloval Petru Pavlovi k vítězství. A hned také sdělil, že "nic nekončí", "já vybudoval hnutí a to hnutí pojede dál", "ANO je tady jediné, které pomáhá lidem". Prezidentské klání se prý stalo Babišovi "novou motivací, abychom oslovili další voliče", protože přineslo "jednoznačný úspěch hnutí ANO". Takhle nemluví člověk zdrcený porážkou. Dodal, že "o tom, kde budu a nebudu, rozhodne předsednictví a jsem motivován, aby hnutí pokračovalo". Pak si postěžoval: "Všechny média podporovaly pana Pavla, dokonce i iDnes…" Na moderátora České televize Martina Řezníčka se obořil slovy "po tom, co jste předvedl v tý debatě, já se divím vůbec, že na mě mluvíte".

K tomu poznámka. Babišovy útoky na média jsou zhusta absurdní, vyčítá jim, že dělají svou práci. Ta je pro moderní demokratickou společnost nezbytná, nutno však tentokrát říci, že Česká televize v ní po skončení prezidentské volby velkolepě selhala. Přenášela neustále dění ze štábu vítěze, jako by jeho soupeř neexistoval. Dávala ve vysílání absurdní přednost proslovům slavících celebrit před tiskovou konferencí, na níž Andrej Babiš už poskytoval své vyjádření k výsledkům. Je to neomluvitelné rozhodnutí, které působí dojmem, jako by si veřejnoprávní médium vyřizovalo s bývalým premiérem účty. Zaražení diváci museli dlouho čekat na první informace ze štábu poraženého. Nepochybujme, že tohle se ještě České televizi zle vrátí. A že se trestuhodně střelila do vlastní nohy.

Lídr parlamentní opozice z politiky jen tak nezmizí. Ukázalo se, že je dnes již téměř závislý na moci a politické pozornosti. On i Karel Havlíček a Alena Schillerová zdůrazňovali, že "vyhrálo ANO", že Babiš byl stranickým kandidátem, ačkoliv on sám se v debatách vydával za "nezávislého". Opakovali, že nejen předseda, ale podle nich také celé hnutí nyní získalo o skoro milion hlasů víc než ve sněmovních volbách 2021. Tam jim lístek odevzdalo 1 458 140 voličů, Babiš jich nyní přesvědčil 2 400 046. Schillerová tak pěkně po Klausovsku označila Babišův prezidentský výsledek za "nevýhru".

Poznámka. Babiš teď dokázal přitáhnut na svou stranu i ty, kdo volí SPD, KSČM a další subjekty, není však vůbec jisté, že si je dokáže dlouhodobě udržet. Pro tyto lidi byl nyní prostě jen přijatelnější než představa, že Pražský hrad "obsadí NATO".

Prachy, jenom prachy nečekaný, jen po nich sáhneš a už tě mají

Zastavme se ještě u jednoho zajímavého momentu. Dosud prakticky monolitní Babišovo hnutí se poslední dobou lehce drolí. Vůči předsedovi se ozývají hlasy nespokojené s jeho výkony. Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje a místopředseda ANO, v sobotu tweetoval: "Je sečteno 100 % hlasů. Výsledek 58,32 % oproti 41,67 % ve prospěch Petra Pavla je jednoznačný. Gratuluji @general_pavel a přeji mu, aby navrátil úřadu prezidenta tolik žádaný respekt a důstojnost."

Malá vzpoura jak proti šéfovi, tak jeho kumpánovi Miloši Zemanovi. Však také Alena Schillerová hned varovně oznámila, že Vondrákův postoj bude stranické předsednictvo řešit. Což lze číst jako pohrůžku, že buď srazí paty, nebo spolu s podobně vzpurným ostravským primátorem Tomášem Macurou půjdou.

Co teď Andreje Babiše a ANO čeká? Nabízejí se dvě zcela odlišné možnosti. Buď se zklidnit, fungovat jako slušná, demokratická, mírně populistická opozice, nebo pokračovat ve společnost devastujícím stylu, který předseda předvedl v prezidentské kampani.

Tady to začíná být zajímavé. Jak jsme viděli, dryáčnické, nenávistné praktiky sice nestačily na vítězství, ale přinesly částečný úspěch v podobě velkého počtu hlasů. A tři špičky hnutí to ihned s povděkem kvitovaly. Je tedy důvod k obavám, že drsný, lživý, útočný a zbytnělý populismus tu s námi zůstane.

V příštích dnech bude zajímavé detailně sledovat, jaké všechny hlasy Andrej Babiš posbíral. O které přišel a které získal. Při prvním kole mu podle sociologů hlas nedalo více než 10 procent voličů ANO. Nevíme zatím úplně přesně, jak to bylo v kole druhém, závěr Babišovy kampaně však lze každopádně považovat za jeden z nejsurovějších výkonů, jakých jsme se ve zdejší politice dočkali. Uvidíme tedy, kolik a jakých lidí to odradilo a kolik naopak přitáhlo.

Dá se předpokládat, že k těm druhým budou patřit protestně naladění příznivci SPD, komunistů, Trikolóry a další nespokojení, dokonce i Rusku naklonění občané. Bude-li si je chtít Babiš udržet, nezbude mu než pokračovat ve štvaní. Předpolí už si dělá. Opakoval, že čeká, až se mu Pavel ozve, aby spolu prý začali zasypávat společenské jámy a příkopy. Chce tedy dělat opak toho, čemu se s takovým gustem věnoval doteď? Spíš to vypadá, že si jen připravuje prostor, aby mohl říkat: Já se nabízel, ale oni nechtějí.

Připomeňme na závěr ještě jednu věc. Když šéf hnutí ANO vstupoval do politiky, disponoval majetkem za 40 miliard korun. Loni jeho jmění časopis Forbes odhadl už na miliard 108. To je jeden z motivů, které Andreje Babiše drží v politice. Dalším je nutkavá vůle k moci. Udělá všecko pro to, aby se stal příštím premiérem. Nečekejme, že sundá nohu z pedálu, dál na něj bude šlapat. "Bude hůř".

