Odvolání Blatného? Zeman si chce z Babiše udělat svoji loutku, ruskou loutku

Pokud premiér ministra Blatného odvolá, jeho dosud trvající prozápadní postoj vezme za své. Před volbami by to byla velmi špatná taktika.

Země se mele ve stavu nouze, potřebujeme maximální spolupráci, vláda postrádá důvěru, premiér jakbysmet. A do této situace vstoupí prezident Zeman se svým obsedantním tématem, jímž je ruská vakcína Sputnik, kterou chce mermomocí protlačit i do Česka, ačkoliv nemá atest od Evropské lékové agentury (EMA). Prezident sám byl očkován evropsky odsouhlasenou látkou od firem Pfizer a BioNTech. Na serveru Parlamentní listy navrhuje jak odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného, tak také ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové. Jako by byl sám premiérem.

Uvádí skandální důvody: podle něj jsou Blatný a Storová "dvěma největšími překážkami" pro nákup Sputniku. Neváhal ihned přejít k drsnému obvinění: "…pokud se těmito vakcínami, ať ruskou, nebo čínskou, očkují miliony lidí, pak ti dva, o kterých jsem mluvil, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé. Přičemž počet zemřelých už vyskočil na dvě stě za den. Proto oni, a to chci říci zcela veřejně a nahlas, nesou plnou odpovědnost za tato úmrtí." Tohle je hnus nejhrubšího ražení. Odpověď na to obvinění zní: Je suis Blatný a Storová.

Čeho se dopustil Blatný? Trvá na tom, aby ruský Sputnik musel získat souhlas EMA. (Má k tomu pádné důvody, chrání naše zdraví, navíc jsme členy EU, která pro nás nakupuje vakcíny a garantuje jejich kvalitu.) Co provedla Storová? Drží se platné české legislativy a řekla toto: "Žádná certifikace na úrovni Státního ústavu pro kontrolu léčiv neexistuje, a nic takového tedy udělovat nemůžeme. Je to otázka legislativy."

Tvrzení Zemana, že Blatný a Storová "nesou plnou odpovědnost" za zbytečná úmrtí, je nechutná, podlá lež. Manipulace. Nenesou. (Mimochodem, žádný Sputnik V k nám ani nedorazil.)

Děsivé je, že tento nemocný prezident dál ze všech sil škodí zemi a rozvrací ji. Teď štve proti ministrovi, který má na starosti veškerá protipandemická opatření. Představte si, jak se asi Blatnému v téhle nátlakové atmosféře pracuje.

Lidé často říkají a píší, že odpovědnost za zbytečně zemřelé nese premiér Andrej Babiš, který kupříkladu loni před volbami zdržoval ochranná opatření. Teď tutéž rétoriku používá "hlava státu". Její záměr je přitom jasný a až odporně čitelný: pokud premiér Babiš nenavrhne odvolání Blatného, bude za ty mrtvé odpovídat on - i před Zemanem. (A hradní pán mu může uškodit před volbami.)

Typicky ruská vyděračská hra. Zemanovi nejde o občany, ale o zájmy Ruska. Nezapomeňme, že za Sputnikem i podle diplomatů číhá dostavba Dukovan Rosatomem (narativ "Rusové nás zachránili") a za odvoláním Blatného číhá Zemanem diktovaná výměna prozápadního šéfdiplomata Tomáše Petříčka (ČSSD) za někoho prozemanovského a proruského, jinými slovy protievropského.

Zeman sdělil Parlamentním listům jasně, že pokud jde o Blatného a Storovou, vidí "řešení v odvolání obou dvou". Bude to prý jedno z témat schůzky s Babišem. Ohlásil to předem, spouští štvanici na ty dva.

Důležitá jsou i aktuální čísla, jež uvádí ministerstvo zdravotnictví k dnešnímu dni. Celkový počet státem přijatých dávek činí 1 208 066. Dosud bylo vykázáno 902 605 očkování (za úterý 34 973). Zbývá 305 461 dávek. Odtud plyne: vakcíny je nyní dost, vázne její aplikace. Navíc čekáme statisíce až miliony dalších bezpečných vakcín.

Zemanem, který se vydává za Babišova ochránce a kumpána, ale chce jen prosazovat svou, diktovat, je premiér tlačen do kouta. Jistě si dobře uvědomuje, že pokud nátlaku podlehne, stane se už zcela viditelně Zemanovou loutkou. A dopustí u nás mimozákonný prezidentský systém. A za druhé: pokud Blatného odvolá, jeho dosud trvající prozápadní postoj vezme za své. Před volbami by to byla velmi špatná taktika.