Pirátka Olga Richterová versus Aliance pro rodinu - opravdu 1:0?

Abychom se hned vyhnuli obvyklému zjednodušení - rozsudek neříká, že konzervativní Aliance pro rodinu je Putinovýn hlasem v Evropě. Opravdu to není tak, jak píše exšéf Pirátů Ivan Bartoš, že "soud dal Olze za pravdu".
Rozhodnutí znamená jen to, že mantinely svobody slova jsou u nás široké. Stejně jako Ladislav Vrabel může po březnovém rozsudku Ústavního soudu tvrdit, že Česko plánuje zaútočit na Moskvu jadernými zbraněmi ze stíhaček F-35, může i Olga Richterová o ideových protivnících říkat, že jsou hlasem Putina v Evropě.
Piráti nyní slaví, ale je dobré jim připomenout, že pak se nemohou divit, když je bude někdo obviňovat, že chtějí vzít lidem chalupy a nastěhovat do nich migranty. Svoboda slova, ba dokonce svoboda plácat nesmysly, totiž platí pro všechny.
Co Olga Richterová už nikde neuvádí, je zdůvodnění předsedkyně senátu Jany Přibylové, že by měla "opravdu velmi vážit svá slova, prezentovat je tak, aby nedocházelo k jakékoliv dezinterpretaci. Pokud tak nečiní, měla by se nad sebou primárně zamyslet", ale říkat je může. Předseda odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze Roman Horáček pak konstatoval, že "výroky nepřekročily míru kritiky, která je v demokratické společnosti ještě přípustná".
Právně je to možné, fakticky to není moc zdravé pro politickou kulturu v zemi. Jsme s Ruskem sice ne ve válce, ale rozhodně ve střetu, který ovlivní podobu Evropy - a tedy i nás - na příští desetiletí. Jeden by tudíž řekl, že s takovým obviněním se bude nakládat opatrně, jako na lékárnických vahách… Aby to nedopadlo jako v té pohádce o pasákovi, který pořád křičel "vlk, vlk!", a když se vlk konečně opravdu objevil - jeho pes už jen zívnul a vykašlal se na něj. Jenže ono je to moc lákavé. Stejně jako existuje Reductio ad Hitlerum, tedy argumentační klam, kterým oponent znehodnocuje tvrzení proponenta na základě analogie s vůdcem třetí říše, existuje nyní Reductio ad Putinum, kde všechno vyřešíte obviněním z blízkosti s Ruskem.
Někdy to důvod má, ale Aliance pro rodinu nikdy Rusko nepodpořila, má partnery na Ukrajině (kde mimochodem manželství homosexuálů nemají a hned tak mít nebudou, protože ukrajinská ústava říká, že manželství je svazek muže a ženy - není náhodou Ukrajina také "hlasem Putina v Evropě"?) a podporuje ukrajinskou armádu (jednu zásilku od nich jsem dokonce na Donbas osobně vezl a předal). Jediný problém Aliance pro rodinu je, že má názory, které měl ještě v roce 2004 třeba Barack Obama - tedy že manželství je vyhrazeno pro muže a ženy.
Samozřejmě, to si myslí i Putin. Ostatně je to častý argument, i Olga Richterová varuje, že aliance říká podobné věci jako Putin. Jenže na to pozor, tahle argumentace ad Putinum je dvojsečná zbraň, což si obvykle neuvědomují lidé, kteří mají o Putinovi jen zjednodušené barvotiskové představy. Ono to totiž může zasáhnout i lidi z druhé strany politického spektra…
Jestliže totiž platí, že pokud říkáte to co Putin, jste Putinovým hlasem v Evropě, mohli by se do velkých problémů dostat i Piráti. Putin je například vášnivý a upřímný zastánce multikulturalismu. Nejenže tvrdí, že "naše země je vybudována na principech multietnické harmonie", ale v Rusku se snadno dostanete do vězení například za hanobení koránu. Putin bojuje proti kouření a za zdravý životní styl. Putin navštěvuje buddhistické kláštery. To všechno je Putin. Znamená to, že každý, kdo podporuje multikulturalismus, zdravý životní styl a respektuje buddhismus, je jako Putin? Odpověď asi znáte…