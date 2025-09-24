Opravdu není SPD proruská? Tyhle příklady varují

Dal jsem pro případ SPD dohromady několik faktů, která jakémukoliv nestrannému pozorovateli přesvědčivě ukážou orientaci tohoto uskupení. Je z nich patrné, že A) v SPD jsou na viditelných místech lidé, kteří se nedají popsat jinak než jako proruští, sami se k tomu otevřeně a hrdě hlásí a strana se od nich nijak nedistancovala. B) Tomio Okamura se už roky před vypuknutím války podílel na vytváření kultu osobnosti Vladimira Putina a na jeho vykreslováním jako někoho, kdo má být svým smýšlením a postoji voličům SPD blízký a sympatický. C) K nejzásadnější geopolitické a morální otázce dneška - otázce viny a práva ve válce Ruska proti Ukrajině - existuje mezi čelními představiteli na kandidátkách SPD postoj, že právo a spravedlnost jsou zcela na straně Ruska a veškerá vina za konflikt leží na straně Ukrajiny a Západu.
Tento poslední bod může být asi nejkontroverznější, protože v oficiálních vystoupeních okolo této otázky většina představitelů SPD mlží a svoje skutečné přesvědčení nedává úplně najevo. Ovšem je tu řada nepřímých důkazů, které jsou pro mě dostatečné.
Náš muž v Rusku
Rodina Ziebových v obecním zastupitelstvu města Plzně. V komunálních volbách v roce 2018 byl na kandidátce v Plzni na prvním místě tehdy devatenáctiletý Jakub Zieba, na čtvrtém místě jeho dědeček Bohumil Zieba a na jedenáctém místě babička Jaroslava Ziebová (ta se do zastupitelstva nedostala). Ve volbách v roce 2022 byl Jakub Zieba znovu zvolen zastupitelem ze čtvrtého místa kandidátky SPD.
Jakub Zieba ovšem už delší dobu v Plzni nežije a zasedání městského zastupitelstva se neúčastní. Žije v Rusku ve Volgogradu, kde studoval i se tam oženil. Odtud natáčí videa, ve kterých vychvaluje život v Rusku, radí, jakým způsobem se do Ruska přestěhovat, fotí se s obrazy a bustami Stalina, kterého zároveň otevřeně chválí. Zúčastnil se světového festivalu mládeže v Soči v roce 2024 a dalších propagandistických akcí Putinova režimu.
Rada plzeňského obvodu v lednu 2025 odvolala Bohumila Ziebu z funkce člena komise investic a rozvoje z důvodu, že byl veden jako agent StB. SPD ovšem na jeho místo dosadila jeho manželku Jarmilu Ziebovou. Neexistuje právní mechanismus, jak z funkce člena zastupitelstva odstranit jejich vnuka Jakuba. SPD jeho počínání plně schvaluje.
"Ano, pan Jakub Zieba je toho času v Rusku, studuje univerzitu a ukazuje lidem, jak to tam opravdu chodí. V dnešní době mají média tendenci Ruskou federaci ukazovat jen v tom nejhorším světle, bohužel svět není černobílý a je třeba zůstat objektivními. Je jen dobře, že Jakub ukazuje i jiný pohled, než nám nabízejí média tady u nás," uvedl pro server HlídacíPes.org předseda plzeňské SPD Martin Dittrich.
Citáty Putina
Tomio Okamura, podobně jako další politici tohoto střihu, je na svých sociálních sítích velmi aktivní a jejich výtlakem si vynahrazuje "menší" přístup do veřejnoprávních médií.
Mezi různými žánry toho, co na nich před válkou sdílel, patřily ke stálicím citáty Vladimira Putina doplněné sugestivním: "Já s tímhle názorem pana prezidenta Putina souhlasím. A co vy?" Tady je třeba uvést, že Tomio Okamura není znám zrovna pečlivým ověřováním zdrojů a jen část těchto citátů zní jako něco, co někde skutečný Putin mohl říct. Speciálně citáty týkající se migrantů jsou s vysokou pravděpodobností neautentické. Své by k tomu mohli dodat lidé, kteří se orientují v ruské realitě, kde migranti ze zemí střední Asie tvoří podstatnou a nenahraditelnou část pracovní síly a Putin musí opatrně manévrovat okolo potenciálu etnických a náboženských konfliktů ve své mnohonárodnostní říši. Nemalou částí tohoto manévrování je to, že ruští etnonacionalisté, kteří by v tomto ohledu byli SPD asi názorově nejbližší, jsou drženi režimem na velmi krátké uzdě. A informace o kriminalitě migrantů jsou v režimních médiích tvrdě cenzurovány.
Okamurova aktivita se spolupodepsala na tom, že v kruzích těch příznivců SPD, kteří nevládnou cizími jazyky a chybí jim širší rozhled, je Putin vnímán v podstatě jako jejich člověk, který zastává jejich pozice a názory. Svou válku pak Putin nevede proti Ukrajině, ale proti světovému spiknutí "libtardích sluníčkářů" s Georgem Sorosem v pozadí a za "normální svět", jak si ho oni sami představují.
S ruským kolaborantem Scottem Ritterem
Jednička na kandidátce SPD v Moravskoslezském kraji Jindřich Rajchl vystupoval na YouTube společně se Scottem Ritterem, bývalým důstojníkem zpravodajské služby námořní pěchoty USA, který se stal velkým kritikem americké zahraniční politiky a zastáncem Ruska.
Ritter, který se nikdy před rokem 2022 o problematiku rusko-ukrajinských vztahů nezajímal, se uvedl tweetem "Ukrajina je jako vzteklý pes, který musí být utracen". Z masakru v Buči obvinil ukrajinskou policii, stal se přispěvatelem ruské státní televize RT a webu Sputnik, kde přirovnával postavení etnických Rusů žijících na území Ukrajiny k postavení Židů v nacistickém Německu. V roce 2023 promoval svou knihu na šňůře akcí po ruských regionech. V lednu 2024 navštívil Čečensko jako host Ramzana Kadyrova. Lámanou ruštinou pronesl proslov k nastoupeným čečenským vojskům o vítězství nad Ukrajinou. Pak navštívil okupovanou část Chersonské oblasti.
Samotný fakt, že se Rajchl bavil s Ritterem, by nemusel nic inkriminujícího znamenat. Ovšem to, že Rajchl představil svým fanouškům Rittera jako "nezávislého experta", ve všem mu jenom přikyvoval a hájil jeho kredibilitu i dlouho poté, co už o všechnu přišel, je dostatečně vypovídající.
