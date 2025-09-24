Komentáře

Opravdu není SPD proruská? Tyhle příklady varují

Hrají to, nebo to myslí vážně? Pózování stran se dá někdy pokládat za ryzí oportunismus založený na principu, že když jsou vládní strany silně pro něco, tak opoziční - aby se odlišily a nalovily nespokojené hlasy - budou automaticky proti. Když jde o Rusko, myslí to ale SPD vážně.
V SPD jsou na viditelných místech lidé, kteří se nedají popsat jinak než jako proruští, sami se k tomu otevřeně a hrdě hlásí a strana se od nich nijak nedistancovala.
Dal jsem pro případ SPD dohromady několik faktů, která jakémukoliv nestrannému pozorovateli přesvědčivě ukážou orientaci tohoto uskupení. Je z nich patrné, že A) v SPD jsou na viditelných místech lidé, kteří se nedají popsat jinak než jako proruští, sami se k tomu otevřeně a hrdě hlásí a strana se od nich nijak nedistancovala. B) Tomio Okamura se už roky před vypuknutím války podílel na vytváření kultu osobnosti Vladimira Putina a na jeho vykreslováním jako někoho, kdo má být svým smýšlením a postoji voličům SPD blízký a sympatický. C) K nejzásadnější geopolitické a morální otázce dneška - otázce viny a práva ve válce Ruska proti Ukrajině - existuje mezi čelními představiteli na kandidátkách SPD postoj, že právo a spravedlnost jsou zcela na straně Ruska a veškerá vina za konflikt leží na straně Ukrajiny a Západu.

Tento poslední bod může být asi nejkontroverznější, protože v oficiálních vystoupeních okolo této otázky většina představitelů SPD mlží a svoje skutečné přesvědčení nedává úplně najevo. Ovšem je tu řada nepřímých důkazů, které jsou pro mě dostatečné.

Náš muž v Rusku

Rodina Ziebových v obecním zastupitelstvu města Plzně. V komunálních volbách v roce 2018 byl na kandidátce v Plzni na prvním místě tehdy devatenáctiletý Jakub Zieba, na čtvrtém místě jeho dědeček Bohumil Zieba a na jedenáctém místě babička Jaroslava Ziebová (ta se do zastupitelstva nedostala). Ve volbách v roce 2022 byl Jakub Zieba znovu zvolen zastupitelem ze čtvrtého místa kandidátky SPD.

Jakub Zieba žije v Rusku, fotí se tam s obrazy a bustami Stalina, kterého zároveň otevřeně chválí, a natáčí videa, v nichž tamní život vychvaluje.
Jakub Zieba ovšem už delší dobu v Plzni nežije a zasedání městského zastupitelstva se neúčastní. Žije v Rusku ve Volgogradu, kde studoval i se tam oženil. Odtud natáčí videa, ve kterých vychvaluje život v Rusku, radí, jakým způsobem se do Ruska přestěhovat, fotí se s obrazy a bustami Stalina, kterého zároveň otevřeně chválí. Zúčastnil se světového festivalu mládeže v Soči v roce 2024 a dalších propagandistických akcí Putinova režimu.

Rada plzeňského obvodu v lednu 2025 odvolala Bohumila Ziebu z funkce člena komise investic a rozvoje z důvodu, že byl veden jako agent StB. SPD ovšem na jeho místo dosadila jeho manželku Jarmilu Ziebovou. Neexistuje právní mechanismus, jak z funkce člena zastupitelstva odstranit jejich vnuka Jakuba. SPD jeho počínání plně schvaluje.

"Ano, pan Jakub Zieba je toho času v Rusku, studuje univerzitu a ukazuje lidem, jak to tam opravdu chodí. V dnešní době mají média tendenci Ruskou federaci ukazovat jen v tom nejhorším světle, bohužel svět není černobílý a je třeba zůstat objektivními. Je jen dobře, že Jakub ukazuje i jiný pohled, než nám nabízejí média tady u nás," uvedl pro server HlídacíPes.org předseda plzeňské SPD Martin Dittrich.

Citáty Putina

Tomio Okamura, podobně jako další politici tohoto střihu, je na svých sociálních sítích velmi aktivní a jejich výtlakem si vynahrazuje "menší" přístup do veřejnoprávních médií.

Tomio Okamura není znám zrovna pečlivým ověřováním zdrojů a jen část těchto citátů zní jako něco, co někde skutečný Putin mohl říct.
Mezi různými žánry toho, co na nich před válkou sdílel, patřily ke stálicím citáty Vladimira Putina doplněné sugestivním: "Já s tímhle názorem pana prezidenta Putina souhlasím. A co vy?" Tady je třeba uvést, že Tomio Okamura není znám zrovna pečlivým ověřováním zdrojů a jen část těchto citátů zní jako něco, co někde skutečný Putin mohl říct. Speciálně citáty týkající se migrantů jsou s vysokou pravděpodobností neautentické. Své by k tomu mohli dodat lidé, kteří se orientují v ruské realitě, kde migranti ze zemí střední Asie tvoří podstatnou a nenahraditelnou část pracovní síly a Putin musí opatrně manévrovat okolo potenciálu etnických a náboženských konfliktů ve své mnohonárodnostní říši. Nemalou částí tohoto manévrování je to, že ruští etnonacionalisté, kteří by v tomto ohledu byli SPD asi názorově nejbližší, jsou drženi režimem na velmi krátké uzdě. A informace o kriminalitě migrantů jsou v režimních médiích tvrdě cenzurovány.

Okamurova aktivita se spolupodepsala na tom, že v kruzích těch příznivců SPD, kteří nevládnou cizími jazyky a chybí jim širší rozhled, je Putin vnímán v podstatě jako jejich člověk, který zastává jejich pozice a názory. Svou válku pak Putin nevede proti Ukrajině, ale proti světovému spiknutí "libtardích sluníčkářů" s Georgem Sorosem v pozadí a za "normální svět", jak si ho oni sami představují.

S ruským kolaborantem Scottem Ritterem

Jednička na kandidátce SPD v Moravskoslezském kraji Jindřich Rajchl vystupoval na YouTube společně se Scottem Ritterem, bývalým důstojníkem zpravodajské služby námořní pěchoty USA, který se stal velkým kritikem americké zahraniční politiky a zastáncem Ruska.

Rajchl představil svým fanouškům Rittera jako "nezávislého experta" a ve všem mu jenom přikyvoval.
Ritter, který se nikdy před rokem 2022 o problematiku rusko-ukrajinských vztahů nezajímal, se uvedl tweetem "Ukrajina je jako vzteklý pes, který musí být utracen". Z masakru v Buči obvinil ukrajinskou policii, stal se přispěvatelem ruské státní televize RT a webu Sputnik, kde přirovnával postavení etnických Rusů žijících na území Ukrajiny k postavení Židů v nacistickém Německu. V roce 2023 promoval svou knihu na šňůře akcí po ruských regionech. V lednu 2024 navštívil Čečensko jako host Ramzana Kadyrova. Lámanou ruštinou pronesl proslov k nastoupeným čečenským vojskům o vítězství nad Ukrajinou. Pak navštívil okupovanou část Chersonské oblasti.

Samotný fakt, že se Rajchl bavil s Ritterem, by nemusel nic inkriminujícího znamenat. Ovšem to, že Rajchl představil svým fanouškům Rittera jako "nezávislého experta", ve všem mu jenom přikyvoval a hájil jeho kredibilitu i dlouho poté, co už o všechnu přišel, je dostatečně vypovídající.

Autor je ekonom

 
