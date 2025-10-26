Komentáře

Petr Bartoň | Komentáře
26. 10. 2025 18:30

Orbán je nevinen. Má porušit zákon mezinárodní, nebo ten fyzikální?

Pokud nejste ochotni připustit, že by maďarský premiér Viktor Orbán mohl v něčem mít někdy pravdu, asi tyto řádky nečtěte. Pokud si naopak myslíte, že má pravdu vždy – tak je asi taky nečtěte. Jedna vlaštovka jaro nedělá.
Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít nové americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil.
Maďarsko podle premiéra Viktora Orbána hledá cesty, jak obejít nové americké sankce uvalené na ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. | Foto: Reuters

Jen pár hodin poté, co Spojené státy z rozhodnutí Donalda Trumpa uvalily embargo na nákupy ropy od dvou ruských společností Rosněfť a Lukoil - které dohromady prodávají zhruba polovinu ruských exportů černého zlata -, už slyšíme od maďarského premiéra Orbána, že bude pracovat na obcházení onoho embarga.

V ten moment většina z nás asi pokývala hlavou a řekl si: "Nojo, Orbán, zase dělá problémy, a zase někam Putinovi leze."

Petr Bartoň

Petr Bartoň

Hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Vystudoval ekonomii na univerzitách v Cambridge a Chicagu, přednáší na vysokých školách a vydává podcast SníDaně, kde krátkou formou vysvětluje podobná zjištění o fungování lidí.

Tentokrát však šéf maďarské vlády nemá moc na vybranou. Americké sankce jsou dnes součástí mezinárodního práva, které obsahuje také dohody, psané i nepsané. Takže Orbán buď poruší mezinárodní zákony, nebo bude muset porušit zákony fyzikální.

Dostatek jiné než ruské ropy se totiž do Maďarska nemá jak dostat
bez porušení fyzikálních zákonů. Ropovod do Maďarska odjinud než z Ruska nemá dostatečnou fyzikální kapacitu. Proč?

Který evropský stát má přístup k moři, ten nemá výmluvu, proč nadále nakupovat ruskou ropu. Do jeho terminálu na břehu mořském může připlout tanker odkudkoli, není proto jediný důvod, proč by musel připlouvat z Ruska. (Proto v principu nemusí připlouvat ani z Indie, kde se do něj mohou ruské
molekuly dostat, chtěně či nechtěně.)

Související

Ruská ropa přebila kamarádšoft s Trumpem. „Orbán nemůže jinak,“ vysvětluje ekonom

Trump Orbán

Přímořská země, která dál bere ruskou ropu, to dělá jen z oportunistických důvodů, aby ji měla levnější. Tu trochu ruské ropy, kterou může potřebovat kvůli
jejímu chemickému složení, lze už nahradit koktejlem jiných rop. I bez porušení fyzikálních či chemických zákonů.

Tím nám zbývá v Evropě překvapivě málo zemí k vyřešení jejich ropné otázky (tedy když vynecháme mikrostáty). Švýcarsko je dávno součástí západoevropské ropné sítě, vůbec dostat na jeho území ruskou ropu by nebylo jednoduché.

Rakousko je napojeno na ropovod TAL vedoucí pod Alpami z italského Terstu.
Jeho odbočka vede přes celé Rakousko až do obří rafinerie ve vídeňském Schwechatu. Tu dobře znají Moravani, kteří létají do světa právě odtamtud namísto z Prahy.

Tím nám zbývají jen Česko, Slovensko, a právě Maďarsko, historicky napojené na ropovod Družba vedoucí z Ruska a bez valných alternativ. Z fyzikálních důvodů. Proto dostaly výjimku od EU z embarga na ruskou ropu.

Ano, je s podivem, proč se dávno nenatáhla kratičká trubka ze Schwechatu do bratislavského Slovnaftu, když po té krátké vzdálenosti jezdily kdysi i tramvaje. Ale ona by ta trubka moc neřešila.

Pod Alpami nebyla v ropovodu TAL dostatečná fyzikální kapacita, aby "uzásobila" ještě další zemi - Slovensko.

Takovou extra kapacitu pod Alpy dokázala dodat až česká státní společnost MERO, spolu s částečným financováním od Orlenu - tuzemských rafinerií. Byl to skutečně heroický výkon, zvýšení kapacity s neochotnými majiteli ropovodu dojednat, zprocesovat a hlavně potom vybudovat. To jen poznámka k tomu, jak je u nás populární nadávat na státní firmy.

A jakmile jsme do ropovodu TAL dodali extra kapacitu pro plnou českou potřebu ropy, mohli jsme se od té ruské letos na jaře odstřihnout úplně.

Dostat sem tu extra ropu z Německa naším vlastním ropovodem pod Šumavou už nebyl problém, tam byla vždy dostatečná kapacita.

Související

Dřív ministry, nebo program? Babiš má pravdu, zjistil možný pondělní nobelista

Volby 2025, ANO, Babiš

Takže zbývají jen Slovensko a Maďarsko - což je víceméně společný problém, protože Maďaři vlastní Slovnaft a jsou s ním spojení ropovodem. Do Maďarska (a tedy na Slovensko) sice vede i jeden jiný ropovod - Adria z Chorvatska, ale v něm je právě ten samý fyzikální problém jako původně v ropovodu TAL - nedostatečně výkonná čerpadla, která by protlačila dostatek ropy i pro pokrytí celé potřeby Maďarska i Slovenska, aby se i ony se mohly odříznout od dodávek z Ruska.

Jiná cesta není. Ani na navážení ropy po železnici není dostatečná kapacita. A řešení ze západoberlínské krize, kdy ropa létala letadly? To by mělo ve svém důsledku takovou uhlíkovou stopu, že by to roztálo kru nejméně pod 42 ledními medvědy.

Maďarsko (a Slovensko) tak dnes nemají jinou alternativu, než dál brát část své ropy z Ruska, a využívat tak výjimku v rámci sankcí EU.

Sankce ordinované Donaldem Trumpem míří hlavně na Indii a Čínu, aby ony snížily své obří odběry ruské ropy. Objem odběrů Maďarska a Slovenska je natolik malý, že by to nepocítil ani ruský rozpočet, ani Trump, aby mu stálo za to zkopírovat tu výjimku, již má Orbán od EU.

To samozřejmě neznamená, že Maďarsko musí odebírat 90 procent své ropy z Ruska, jak to letos dělá. To je dokonce víc než před vypuknutím války na Ukrajině v únoru 2022. Ale na nulu to Orbán prostě (zatím) stáhnout nemůže, aniž by porušil fyzikální zákony. Tak proto teď raději bude porušovat ty mezinárodní.

 
Mohlo by vás zajímat

Deník dobrovolníka: Náš kryt dostal zásah. Vyplatilo se ho kopat hluboko

Deník dobrovolníka: Náš kryt dostal zásah. Vyplatilo se ho kopat hluboko

Deník dobrovolníka: Znovu na Ukrajinu. Mrazení u cedule "Tady létají drony"

Deník dobrovolníka: Znovu na Ukrajinu. Mrazení u cedule "Tady létají drony"

Evropské letadlo. Zvlčilí manažeři si privatizují státy a kontinent zatím upadá

Evropské letadlo. Zvlčilí manažeři si privatizují státy a kontinent zatím upadá

Plánuje EU změny pohlaví pro děti? Komise se brání, ale dokumenty ji usvědčují

Plánuje EU změny pohlaví pro děti? Komise se brání, ale dokumenty ji usvědčují
komentáře Názory.Aktuálně.cz Obsah Viktor Orbán sankce ropa Rusko komentář

Právě se děje

Aktualizováno před 5 hodinami
Všichni vyznamenaní od Havla po Pavla. Proklikejte si oceněné osobnosti

Všichni vyznamenaní od Havla po Pavla. Proklikejte si oceněné osobnosti

Už více než tisíc osobností dostalo státní vyznamenání od prezidentů samostatné České republiky. Podívejte se, kdo se může pyšnit metálem.
před 5 hodinami

Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů

Západ Turecka v pondělí pozdě večer zasáhlo zemětřesení o síle šesti stupňů, informovala americká geologická služba USGS. Agentura AP napsala, že zatím nejsou informace o mrtvých či zraněných.…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 6 hodinami
"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

ŽIVĚ
"Zaplatí ještě víc!" Zelenskyj nařídil armádě, aby rozšířila útoky v hloubi Ruska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 hodinami
Ruské drony honí ukrajinské civilisty, tvrdí vyšetřovatelé OSN

Ruské drony honí ukrajinské civilisty, tvrdí vyšetřovatelé OSN

Ruské drony honí ukrajinské civilisty v blízkosti fronty. Uvedli to vyšetřovatelé OSN ve zprávě, kterou chtějí předložit Valnému shromáždění OSN.
před 7 hodinami
První pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Slavnostně ho odhalil Karel III.

První pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Slavnostně ho odhalil Karel III.

Král Karel III. v pondělí slavnostně odhalil historicky první pomník věnovaný britským LGBT+ vojákům. Monarcha položil u monumentu květiny.
před 7 hodinami

Hamás předal Červenému kříži  tělo jednoho z rukojmích z Pásma Gazy

Teroristické hnutí Hamás v pondělí večer Červenému kříži ve městě Gaza předalo tělo jednoho z rukojmích, které bylo zadržováno v Pásmu Gazy. S odvoláním na izraelskou armádu o tom informují agentury…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 7 hodinami
Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Za pět minut dvanáct. Policisté zadrželi pachatele z Louvru jen krátce před útěkem

Zatčené muže chtěli vyšetřovatelé sledovat ještě několik dní. Doufali, že je dovedou ke zmizelým šperkům.
Další zprávy