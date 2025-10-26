Orbán je nevinen. Má porušit zákon mezinárodní, nebo ten fyzikální?

Jen pár hodin poté, co Spojené státy z rozhodnutí Donalda Trumpa uvalily embargo na nákupy ropy od dvou ruských společností Rosněfť a Lukoil - které dohromady prodávají zhruba polovinu ruských exportů černého zlata -, už slyšíme od maďarského premiéra Orbána, že bude pracovat na obcházení onoho embarga.
V ten moment většina z nás asi pokývala hlavou a řekl si: "Nojo, Orbán, zase dělá problémy, a zase někam Putinovi leze."
Petr Bartoň
Hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Vystudoval ekonomii na univerzitách v Cambridge a Chicagu, přednáší na vysokých školách a vydává podcast SníDaně, kde krátkou formou vysvětluje podobná zjištění o fungování lidí.
Tentokrát však šéf maďarské vlády nemá moc na vybranou. Americké sankce jsou dnes součástí mezinárodního práva, které obsahuje také dohody, psané i nepsané. Takže Orbán buď poruší mezinárodní zákony, nebo bude muset porušit zákony fyzikální.
Dostatek jiné než ruské ropy se totiž do Maďarska nemá jak dostat
bez porušení fyzikálních zákonů. Ropovod do Maďarska odjinud než z Ruska nemá dostatečnou fyzikální kapacitu. Proč?
Který evropský stát má přístup k moři, ten nemá výmluvu, proč nadále nakupovat ruskou ropu. Do jeho terminálu na břehu mořském může připlout tanker odkudkoli, není proto jediný důvod, proč by musel připlouvat z Ruska. (Proto v principu nemusí připlouvat ani z Indie, kde se do něj mohou ruské
molekuly dostat, chtěně či nechtěně.)
Přímořská země, která dál bere ruskou ropu, to dělá jen z oportunistických důvodů, aby ji měla levnější. Tu trochu ruské ropy, kterou může potřebovat kvůli
jejímu chemickému složení, lze už nahradit koktejlem jiných rop. I bez porušení fyzikálních či chemických zákonů.
Tím nám zbývá v Evropě překvapivě málo zemí k vyřešení jejich ropné otázky (tedy když vynecháme mikrostáty). Švýcarsko je dávno součástí západoevropské ropné sítě, vůbec dostat na jeho území ruskou ropu by nebylo jednoduché.
Rakousko je napojeno na ropovod TAL vedoucí pod Alpami z italského Terstu.
Jeho odbočka vede přes celé Rakousko až do obří rafinerie ve vídeňském Schwechatu. Tu dobře znají Moravani, kteří létají do světa právě odtamtud namísto z Prahy.
Tím nám zbývají jen Česko, Slovensko, a právě Maďarsko, historicky napojené na ropovod Družba vedoucí z Ruska a bez valných alternativ. Z fyzikálních důvodů. Proto dostaly výjimku od EU z embarga na ruskou ropu.
Ano, je s podivem, proč se dávno nenatáhla kratičká trubka ze Schwechatu do bratislavského Slovnaftu, když po té krátké vzdálenosti jezdily kdysi i tramvaje. Ale ona by ta trubka moc neřešila.
Pod Alpami nebyla v ropovodu TAL dostatečná fyzikální kapacita, aby "uzásobila" ještě další zemi - Slovensko.
Takovou extra kapacitu pod Alpy dokázala dodat až česká státní společnost MERO, spolu s částečným financováním od Orlenu - tuzemských rafinerií. Byl to skutečně heroický výkon, zvýšení kapacity s neochotnými majiteli ropovodu dojednat, zprocesovat a hlavně potom vybudovat. To jen poznámka k tomu, jak je u nás populární nadávat na státní firmy.
A jakmile jsme do ropovodu TAL dodali extra kapacitu pro plnou českou potřebu ropy, mohli jsme se od té ruské letos na jaře odstřihnout úplně.
Dostat sem tu extra ropu z Německa naším vlastním ropovodem pod Šumavou už nebyl problém, tam byla vždy dostatečná kapacita.
Takže zbývají jen Slovensko a Maďarsko - což je víceméně společný problém, protože Maďaři vlastní Slovnaft a jsou s ním spojení ropovodem. Do Maďarska (a tedy na Slovensko) sice vede i jeden jiný ropovod - Adria z Chorvatska, ale v něm je právě ten samý fyzikální problém jako původně v ropovodu TAL - nedostatečně výkonná čerpadla, která by protlačila dostatek ropy i pro pokrytí celé potřeby Maďarska i Slovenska, aby se i ony se mohly odříznout od dodávek z Ruska.
Jiná cesta není. Ani na navážení ropy po železnici není dostatečná kapacita. A řešení ze západoberlínské krize, kdy ropa létala letadly? To by mělo ve svém důsledku takovou uhlíkovou stopu, že by to roztálo kru nejméně pod 42 ledními medvědy.
Maďarsko (a Slovensko) tak dnes nemají jinou alternativu, než dál brát část své ropy z Ruska, a využívat tak výjimku v rámci sankcí EU.
Sankce ordinované Donaldem Trumpem míří hlavně na Indii a Čínu, aby ony snížily své obří odběry ruské ropy. Objem odběrů Maďarska a Slovenska je natolik malý, že by to nepocítil ani ruský rozpočet, ani Trump, aby mu stálo za to zkopírovat tu výjimku, již má Orbán od EU.
To samozřejmě neznamená, že Maďarsko musí odebírat 90 procent své ropy z Ruska, jak to letos dělá. To je dokonce víc než před vypuknutím války na Ukrajině v únoru 2022. Ale na nulu to Orbán prostě (zatím) stáhnout nemůže, aniž by porušil fyzikální zákony. Tak proto teď raději bude porušovat ty mezinárodní.