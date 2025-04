Pád cen ropy připraví Kreml o pětadvacet miliard dolarů. Opakuje se historie?

„Velmi pozorně sledujeme situaci, která je v současné době mimořádně bouřlivá, napjatá a emocionálně přetížená,“ citovala agentura Interfax v pondělí Dmitrije Peskova. Mluvčí Kremlu měl na mysli klesající ceny ropy, které míří k padesáti dolarům za barel ruské ropy URALS. To už vážně ohrožuje ruský rozpočet, který počítal s cenou 70 dolarů za barel. Rusko tak může přijít o 25 miliard dolarů.

Donald Trump sice k Rusku mává olivovou ratolestí, jeho kroky ale působí Kremlu vážné starosti. Trumpovy obchodní války (spolu s rozhodnutím zemí OPEC zvýšit objem těžby) vedly k pádu cen ropy - a to je to hlavní, co Rusy bolí. Ruská ropa URALS stála v lednu 62 dolarů za barel, nyní jen padesát. Příjmy z těžby ropy a plynu přitom pokrývají více než třetinu ruského rozpočtu a jsou klíčové pro udržení ruské válečné mašinérie v chodu.

Paradoxně tak vývoj trhů zasáhl Rusko více než sankce, které koncem roku 2022 zavedla skupina sedmi vyspělých zemí - Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Itálie, Francie, Německo a Japonsko - spolu s Evropskou unií a Austrálií. Stanovily tehdy limit 60 dolarů za barel. Cílem bylo omezit ruské příjmy, ale zároveň nerozkolísat světový trh s ropou.

V Kremlu si určitě musí vzpomenout na osmdesátá léta. V jejich první polovině ještě dozníval ropný šok ze 70. let. Ceny ropy rostly a Sovětský svaz ve stále větším měřítku vyvážel ropu i do západní Evropy - to byl pro Moskvu hlavní zdroj tolik potřebné tvrdé měny. Barel ropy se na světových trzích v roce 1980 prodával zhruba za 35 dolarů za barel (to je při započtení inflace neuvěřitelných 135 "dnešních" dolarů).

Jenže už v roce 1986 klesla cena o více než sedmdesát procent - na 10 dolarů za barel. Pro Sovětský svaz to byla doslova finanční katastrofa a spolu s nákladnou válkou v Afghánistánu přispěla k rozpadu SSSR. Tehdy i nyní k tomu přispělo i rozhodnutí amerického spojence - Saúdské Arábie. Tento klíčový producent ropy (těsně třetí za USA a Ruskem) svým rozhodnutím zvýšit těžbu ropy vždy navýší její nabídku na světových trzích a sníží její cenu. Pro Saúdy to není problém. Saúdská Arábie těží ropu z mělkých ložisek v pouštních oblastech, což minimalizuje náklady na vrty a infrastrukturu - provozní náklady na těžbu jednoho barelu jsou jen něco málo přes čtyři dolary. Na Sibiři je těžba komplikována extrémním klimatem a hlubokými ložisky a nyní také opotřebením těžního zařízení, které už Rusové nemůžou dovážet ze Západu.

Průměrné náklady na těžbu, zpracování a přepravu ropy do vývozních terminálů ze stávajících vrtů v dnešním Rusku činí mezi 11 až 17 dolary za barel. Už v říjnu klesly ruské příjmy z prodeje ropy a plynu meziročně o 17 procent. Propad cen ropy o 10 dolarů za barel znamená pro Kreml ztrátu 25 miliard dolarů ročně. To je hodně, znamená to ale méně než 7 procent celkového ruského vývozu. Pro Rusko nepříjemné, ale ne likvidační…