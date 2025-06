Fialova odpovědnost za Blažka je velká. Neměl ho nechat běhat se žlutou kartou

Zatímco osud Pavla Blažka jako ministra spravedlnosti byl v kauze bitcoiny zpečetěn velmi rychle a Blažek sám rezignoval, v případě premiéra Petra Fialy je situace složitější. Stejně jako v některých jiných kauzách dává Fiala od celého problému ruce pryč a tvrdí, že na průšvihu nenese podíl. Aktuálně.cz popisuje jeho roli v celé kauze, a také to, zda vydrží jako premiér a také volební lídr.

Až začne v úterý odpoledne schůze Poslanecké sněmovny, je nepochybné, že hlavním terčem opozice nebude ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ale někdo jiný - samotný premiér Petr Fiala. Opozice se bude strefovat do něj nejen jako do předsedy vlády a šéfa ODS, ale také jako do hlavního soupeře v podzimních parlamentních volbách. Fiala je totiž lídrem koalice Spolu, která je základem vládního bloku, nikdo jiný z tohoto bloku nemá tak velkou podporu voličů. Čím více ANO a SPD jeho pozici u voličů oslabí, tím větší podíl na moci budou od podzimu v Česku mít.

Pojďme si tedy projít postavení Petra Fialy, ať už jde o to, co věděl, či nevěděl o nynější kauze svého ministra spravedlnosti a přítele Blažka, nebo o jeho šance udržet se v politické špičce. Několik věcí je v této chvíli ještě nejasných, ale lze čekat, že tento týden o Fialově budoucnosti hodně napoví. A je jasné, že o jeho osudu se bude více rozhodovat v zákulisí než přímo před očima veřejnosti třeba na schůzi sněmovny.

Klíčové v této chvíli je především zjištění, co přesně Fiala o kauze bitcoin věděl a jak moc či málo postupoval Blažek s jeho požehnáním. Fiala se zatím vyjádřil k této otázce jednou. A to tak, že si - lidově řečeno - umyl ruce. "Pan ministr mě před několika týdny informoval, že získal dar zhruba ve výši jedné miliardy korun a že to je dar z bitcoinu. Žádné detaily jsem o tom neslyšel. Pan ministr mi to vykládal trošku jako historku, že to jsou nějaké bitcoiny, jejichž hodnota výrazným způsobem nabyla, a že to je vlastně překvapivé," řekl doslova premiér v pondělí odpoledne.

Na otázku novinářů k podrobnostem Fiala pokračoval tím, že položil Blažkovi otázku. "Zeptal jsem se, jestli - když někdo dává dar miliardu korun - je všechno v pořádku a jestli je to všechno ověřeno. Pan ministr mě ujistil, že ano. Upřímně řečeno, kdo jiný než ministerstvo spravedlnosti by mělo být schopno ověřit, že ty věci jsou v pořádku," pokračoval s úsměvem Fiala.

Premiér tedy na jedné straně poukazuje na odpovědnost ministerstva spravedlnosti, ale zároveň se zastává muže v čele tohoto ministerstva, Pavla Blažka. Už několikrát mu vyjádřil podporu, včetně chvíle, kdy Blažek oznámil svou rezignaci. "Jsem přesvědčen, že v případě dražby bitcoinu konal v dobré víře, a o to více si jeho odpovědného kroku cením," napsal na sociální sítě a dodal, že Blažek má velké zásluhy na modernizaci české justice.

Opakuje se tak situace, která je za existence této vlády už známá z kauzy podezřelého prodeje bytů v Brně. Přestože se objevila celá řada informací, které ukazují, že se tato kauza týkala mimo jiné Blažkových známých a Blažek se opakovaně k případu vyjadřoval, Fiala stál po celou dobu za ním. Navzdory tomu, že vláda kvůli Blažkovi ztrácela podporu voličů.

A velmi podobně se Fiala zachoval v situaci, kdy Blažek několik hodin seděl v restauraci s Martinem Nejedlým, temnou postavou z dob Miloše Zemana na Hradě. Přestože i voliči vládní koalice velmi tvrdě Blažka kritizovali, opět našel zastání u Fialy. Jak známo, ten mu jen "udělil žlutou kartu". Což ve fotbalové terminologii znamená, že můžete zůstat na hřišti, dál můžete hrát, jen si musíte dávat bacha, abyste nedostali druhou žlutou. Ta totiž znamená vyloučení.

Kdyby Fiala Blažka rovnou "vyloučil", nic jako kauza bitcoiny by se zřejmě nestalo. Teď je na voličích, ale také na ODS, aby řekli, jak velká zodpovědnost Petra Fialy v tomto je a zda má nadále jejich důvěru, aby zůstal ve vysoké politice.

ODS zatím za Petrem Fialou stojí, to je zřejmé z vyjádření řady jejích představitelů. Ať jde o ministra dopravy Martina Kupku, šéfa poslaneckého klubu Marka Bendu či další vysoce postavené členy této strany. S hořkým pousmáním by šlo dodat, že za Fialou stojí také 1. místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura, který má ale sám máslo na hlavě. Podle slov jeho mluvčí Stanjura Blažkovi sdělil, že "realizace záměru s darem je vysoce politicky i reputačně problematická a nedoporučil ji", ale jak média upozornila, věděl dopředu o převedení daru, a navíc ho Blažek o svém plánu informoval už v lednu. Ať to bylo podcenění celého situace, nebo byl důvod jiný, nepůsobí důvěryhodně, jestliže ministerstvo financí obchod nezastavilo.

Kolem Blažka je příliš mnoho podezření

Přestože tedy spolustraníci za Fialou, a zatím také za Stanjurou, stojí, můžou svůj názor změnit. Fiala má sice výhodu, že poslanci i většina výkonné rady ODS jsou fakticky jeho lidé, ale nikdo neví, co přinesou další dny. Zatím například není jasné, proč Blažek celý složitý proces ohledně daru vlastně dělal.

On sice tvrdí, že mu nešlo o nic jiného, než jen a jen o dobro státu a peníze pro jeho ministerstvo, ale bylo tomu skutečně tak? Když si člověk projde, jak dlouho se celá operace připravovala a co všechno obnášela, tak víra v Blažkovu dobročinnost slábne. Jistě, není vyloučeno, že skutečně chtěl peníze pro svůj resort, jenže u politika je důležité, co na jeho krok, nebo krok vlády, jejíž je součástí, řeknou voliči.

V Blažkův neprospěch, a tím také v neprospěch Fialy a vlády, mluví některá fakta, na která poukázal Deník N. Tím nejzávažnějším faktem je patrně to, že Blažek musel přinejmenším tušit, že celý obchod nemusí být až tak čistý. Podezřelé nebylo jen to, že peníze chtěl ministerstvu darovat Tomáš Jiřikovský, který byl odsouzený k devítiletému trestu za zpronevěru a obchodování s drogami.

Podezřelé bylo i to, že prostřednictvím Blažka se chtěl dostat k penězům, které patrně pocházely ze závažné trestné činnosti. A Blažek měl k dispozici rozsudky soudů, které poukazovaly na to, že peníze skutečně nemusí být čisté. Další podezření vzbuzuje to, že Jiřikovského zastupuje advokát, který se s Blažkem velmi dobře zná, a klíčovému kroku k získání peněz asistoval notář, který je Blažkův spolužák z gymnázia.

Ani to není všechno. Ze všech událostí je ke všemu ještě zřejmé, že aby se mohl Jiřikovský dostat k peněžence s bitcoiny - a tedy k penězům, potřeboval pomoc ministerstva spravedlnosti. Jeho hlavní motivací tedy nebylo darovat peníze, ale dostat se vůbec k těmto penězům. Mnohem větším, než byl dar jedné miliardy. Advokát Jiřikovského totiž psal Blažkovi, jak poukázal deník Právo, že když stát vrátí Jiřikovskému zmiňovanou peněženku, ten poskytne dar.

Shrnuto a podtrženo, všechno nyní prověřují detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Nikdo zatím nemůže vědět, co přesně zjistí a na koho ukážou. Ale pokud jejich prst zamíří na kohokoliv z vlády, ohrozí to zásadním způsobem důvěru veřejnosti ve vládu, která je už tak nízká. A v horším případě to bude znamenat konec vlády. Těžko si pak představit, že by šel Petr Fiala jako lídr ODS a Spolu do podzimních voleb.

Nezapomínejme ale ještě na jeden důležitý faktor. A tím jsou Starostové a nezávislí se svým předsedou a ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Kdyby oni ztratili důvěru ve Fialu a vládu a z vlády by odešli, připravili by sami Fialovi konec. Zatím něco takového neudělali a jejich poslední rozhodnutí ukazují, že prozatím chtějí ve vládě zůstat. Ale nezapomínejme, že STAN je zároveň volební soupeř Fialy a jeho ODS, jakmile by Rakušan viděl, že kauza potápí také jeho hnutí, určitě by tomu jen tak nepřihlížel. Jistě zvažuje všechny varianty, určitě chce ve volbách co nejvíce uspět, ale pokud chce být u moci i po volbách, větší šance má s ODS než bez ní - pokud by se nehnal do případné vlády s Andrejem Babišem.

Až se jednou budou historici vracet k tomuto období českých dějin, nepochybně se minimálně někteří budou divit tomu, že Petr Fiala tak ohromným způsobem za Blažkem stál a vždy se ho zastával. Někteří budou patrně vyzdvihovat Fialovu loajalitu a slušnost k Blažkovi, protože něco takového je až nevídané. Jiní historici si ale budou pokládat otázku: Proč, proč, proč, něco takového ten premiér dělal? Byla to skutečně jen loajalita a slušnost? My teď, v červnu 2025, nedokážeme na tuto otázku najít jasnou odpověď.