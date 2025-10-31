Po česku zfušovaná protipožární zeď

V Německu postavili politici tradičních stran také protipožární zeď - v tomto případě proti partaji s názvem Alternativa pro Německo (AfD). Důvodem je, že tato strana je dlouhodobě označována za pravicově extremistickou, je obviňována z šíření neonacistických myšlenek, vyjadřuje se kriticky vůči Evropské unii, k přijímání migrantů a pohrává si s myšlenkou odsunu neněmecké části obyvatelstva. Vzhledem k roli Německa ve dvou světových válkách se velká citlivost vůči podobným názorům dá u našich západních sousedů očekávat.
Zkusíme-li se na princip totální politické nespolupráce podívat detailněji, pak tím ve volebním systému poměrného zastoupení s nezbytným vytvářením koalic vznikají velká omezení. Když totiž v Německu vytvoří většina silných politických subjektů protipožární zeď proti AfD, jež je nyní v preferencích na prvním až druhém místě, vznikají tak podivné a na první pohled obtížně fungující slepence. Levice vládne společně s pravicí a svůj vliv může uplatňovat i levicově zelená ideologie. Je to stejné, jako když by někdo chtěl jet na křižovatce současně doprava i doleva. V praxi to znamená, že na nějaké bolestivé reformě se vláda jen těžko shodne.
Protipožární zeď vznikla nyní na centrální úrovni i v Česku. Nemluví se o tom, ale je to tak. Důvod se jmenuje Andrej Babiš a právě on se stal klíčovým tématem posledních dvou sněmovních voleb. S odhlédnutím od stranických trpaslíků se dá říct, že téma Babiš versus Antibabiš možná ovlivnilo většinu českých voličů. Strany končící koalice směřovaly k nutným 101 hlasům ve sněmovně, a když jich nedosáhly, schovaly se za protipožární zeď a stáhly se do opozice. Je to jejich nezpochybnitelné právo.
Josef Veselka
Profesor vnitřního lékařství, kardiolog a vědec. Je autorem několika kardiologických učebnic a monografií a dvou stovek odborných článků v zahraničních časopisech. Založil a dvě dekády vedl motolské kardiocentrum. Posledních deset let publikoval své komentáře v Hospodářských novinách a dalších médiích. Napsal několik knih beletrie. V rámci popularizace vědy spoluzaložil a vedl NF Neuron.
Nicméně vystavění zmíněné zdi oproti straně, která zjevně není extremistická, nemá žádné fašistické tendence, nechce nás vyvést z EU nebo NATO a jejím největším prohřeškem je populismus a zpochybňovaná minulost jejího šéfa, je podle mého mínění nonsens. A to zvláště při volebním systému, který u nás máme a jenž zatím vždy vyžadoval sestavení nějaké formy koalice.
Ne, není to situace mající jedno konkrétní, a přitom nezpochybnitelné řešení. Prozatímním výsledkem však je, že se diskutuje o hajlujícím kandidátovi na ministra zahraničí nebo o vzniku zbytečného ministerstva s poněkud bizarní sportovně-preventivní agendou. A to je pouze začátek, protože mnohem zásadnější spory hrozí vznikem při řešení strategických problémů. Je to podobné jako ve zmíněném příkladu Německa - těžko na křižovatce odbočíte současně doleva i doprava.
Často se mluví o tom, že politika je umění možného, což jinými slovy znamená, že schopnost vytvářet kompromisy musí být zásadní vlastností úspěšného politika. Zatím se zdá, že ti naši si situaci zjednodušili. Schovali se za protipožární zeď a rozhodli se budoucí vládu pouze grilovat. S ní však grilují i svou vlastní zem.