Pospíšil přišel, viděl a - zvítězil. Lipavskému ukázal, jak na předvolební marketing

Na úterní předvolební akci koalice Spolu v Praze jsem byl hodně zvědavý. Pozvánka působila atraktivně, protože na ní byly tváře hlavních kandidátů koalice: jedničky čili ministryně obrany Jany Černochové (ODS), dvojky Jiřího Pospíšila (TOP 09) i trojky, ministra zahraničí Jana Lipavského (ODS). Tedy nejsilnější možné složení, které není možné v Praze až tak často vidět - například ve srovnání s lídrem kandidátky hnutí ANO Karlem Havlíčkem, který pořádá setkání s voliči velmi často.
Když jsem ale přišel na místo akce na pražské Kampě, bylo jasné, že ze všeho nejvíce se zapotí ministr Lipavský. Čekaly ho desítky propalestinských demonstrantů, kteří po celou dobu dvouhodinového setkání na něj křičeli velmi kritická hesla. Vyčítali mu příliš velkou podporu Izraele a naopak pramalou podporu civilistů v Pásmu Gazy, kteří umírají a trpí hladem.
Černochovou ani Pospíšila jsem na místě neviděl, takže jsem se dal do řeči s Lipavským, který následně mluvil dlouhé minuty převážně s příznivci Palestiny. Nebyl přitom v jednoduché situaci: křik demonstrantů, vzdálených pár metrů od něj, na něj silně doléhal a do toho se snažil soustředit na ty, kteří s ním přišli debatovat, aby mohl reagovat na jejich otázky. Čas se pořádně vlekl, navíc drobný déšť se změnil v nefalšovaný liják. Nikdo ale neodcházel - ani Lipavský, ani demonstranti.
"Vydržím tady přesně podle plánu do šesti," ujišťoval mě Lipavský, který přišel přesně ve čtyři, kdy předvolební akce začínala. Původně ji určitě koalice Spolu plánovala jako příležitost oslovit voliče, proto na ní byli i někteří další její kandidáti, třeba Lenka Kohoutová, Veronika Dvořáková, Irma Comstock, Tom Phillip nebo Giancarlo Lamberti, kteří se účastní podobných akcí často. Přítomni byli také mladí příznivci Spolu se svým karavanem, s nímž brázdí Česko a nabízejí nealkoholické nápoje a předvolební materiály. Ale co naplat - veškerou pozornost poutali demonstranti a ministr zahraničí.
Ve středu hned ráno po probuzení jsem spěchal na sociální sítě, protože jsem byl zvědavý, jak Lipavský a jeho tým tuto akci svým sledujícím podají. Našel jsem pouhé tři fotografie a krátký text, ve kterém se ministr velmi stručně vyjádřil k demonstraci. "Protest propalestinských aktivistů ukázal, že situace v Gaze vyvolává silné emoce. Jako ministr zahraničí podporuji bezpečnost Izraele, zároveň stojím za humanitární pomocí civilistům v Gaze," psal Lipavský, který děkoval všem, kdo se zastavili a zapojili se do debaty.
Řekl jsem si, že se ještě mrknu na profil Jiřího Pospíšila, který na akci přišel až ke konci a měl štěstí, že si ho demonstranti fakticky nijak nevšímali. Nebo možná jeho účast ani nezaznamenali. Podíval jsem se tedy - a žasnul jsem! Jiří Pospíšil na sítích publikoval z popisované akce krátký a atraktivní video sestřih, ze kterého vychází v tom nejlepším možném světle bezmála jako hlavní aktér celého setkání.
Na videu Pospíšil působí velmi energicky a nadšeně. Dokonce by se dalo říct, že až neohroženě, protože navzdory velkému lijáku prochází s deštníkem mezi voliči. V druhé ruce drží košík s letáky, je ve výborné náladě, společně s voliči je plný úsměvů ve tváři. Video je navíc natočeno a střiženo v rychlém tempu, čemuž odpovídá i hudební doprovod, takže krátká melodická smyčka působí o to bezprostředněji a emotivněji. A nechybí silná tečka na konci se slovy "Jiří Pospíšil IS BACK".
Ano, Jiří Pospíšil, který naskočil neplánovaně do kampaně místo šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové (ta měla být jedničkou Spolu v Praze), je skutečně zpět. A jak mi řekli někteří lidé z pražského Spolu, bylo už načase. Do voleb totiž zbývají poslední týdny a Spolu rozhodně v průzkumech neporáží hnutí ANO zdaleka tak drtivě jako v dřívějších volbách.
Pro výsledek voleb a to, zda předseda ANO Andrej Babiš bude vládnout Česku, je Praha nesmírně zásadní. Jestli bude stačit k úspěchu dokonalý marketing Jiřího Pospíšila, uvidíme už 4. října, kdy mají být zveřejněny výsledky voleb.