Komentáře

Radek Bartoníček Radek Bartoníček | Komentáře
před 20 hodinami

Pospíšil přišel, viděl a - zvítězil. Lipavskému ukázal, jak na předvolební marketing

Sociální sítě proměnily politické řemeslo nevídaným způsobem, což můžeme v Česku pozorovat zatím nejsilněji v letošní předvolební kampani před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Až na výjimky, jako jsou třeba předsedové stran, moc lidí na akce politiků nechodí, takže je zásadní, co ukáží na sociálních sítích. Jako třeba Jiří Pospíšil (TOP 09), aktuální dvojka kandidátky hnutí Spolu v Praze.
Jiří Pospíšil (TOP 09) sice dorazil na předvolební akci koalice SPOLU na pražské Kampě později, na sociálních sítích však působí bezmála jako hlavní aktér celého setkání.
Jiří Pospíšil (TOP 09) sice dorazil na předvolební akci koalice SPOLU na pražské Kampě později, na sociálních sítích však působí bezmála jako hlavní aktér celého setkání. | Foto: Radek Bartoníček

Na úterní předvolební akci koalice Spolu v Praze jsem byl hodně zvědavý. Pozvánka působila atraktivně, protože na ní byly tváře hlavních kandidátů koalice: jedničky čili ministryně obrany Jany Černochové (ODS), dvojky Jiřího Pospíšila (TOP 09) i trojky, ministra zahraničí Jana Lipavského (ODS). Tedy nejsilnější možné složení, které není možné v Praze až tak často vidět - například ve srovnání s lídrem kandidátky hnutí ANO Karlem Havlíčkem, který pořádá setkání s voliči velmi často.

Související

Rušno v centru Prahy. Lipavský čelil propalestinským demonstrantům

Ministr zahraničí Jan Lipavský ve chvíli, kdy v úterý debatoval s ženou, která kritizovala postoj české vlády k dění v Pásmu Gazy
6:12

Když jsem ale přišel na místo akce na pražské Kampě, bylo jasné, že ze všeho nejvíce se zapotí ministr Lipavský. Čekaly ho desítky propalestinských demonstrantů, kteří po celou dobu dvouhodinového setkání na něj křičeli velmi kritická hesla. Vyčítali mu příliš velkou podporu Izraele a naopak pramalou podporu civilistů v Pásmu Gazy, kteří umírají a trpí hladem.

Černochovou ani Pospíšila jsem na místě neviděl, takže jsem se dal do řeči s Lipavským, který následně mluvil dlouhé minuty převážně s příznivci Palestiny. Nebyl přitom v jednoduché situaci: křik demonstrantů, vzdálených pár metrů od něj, na něj silně doléhal a do toho se snažil soustředit na ty, kteří s ním přišli debatovat, aby mohl reagovat na jejich otázky. Čas se pořádně vlekl, navíc drobný déšť se změnil v nefalšovaný liják. Nikdo ale neodcházel - ani Lipavský, ani demonstranti.

"Vydržím tady přesně podle plánu do šesti," ujišťoval mě Lipavský, který přišel přesně ve čtyři, kdy předvolební akce začínala. Původně ji určitě koalice Spolu plánovala jako příležitost oslovit voliče, proto na ní byli i někteří další její kandidáti, třeba Lenka Kohoutová, Veronika Dvořáková, Irma Comstock, Tom Phillip nebo Giancarlo Lamberti, kteří se účastní podobných akcí často. Přítomni byli také mladí příznivci Spolu se svým karavanem, s nímž brázdí Česko a nabízejí nealkoholické nápoje a předvolební materiály. Ale co naplat - veškerou pozornost poutali demonstranti a ministr zahraničí.

Související

Průzkum průzkumů: Dvě strany si sáhly na maximum, jiná dvojice promarnila příležitost

Poll of polls 2025-08-05 ikona

Ve středu hned ráno po probuzení jsem spěchal na sociální sítě, protože jsem byl zvědavý, jak Lipavský a jeho tým tuto akci svým sledujícím podají. Našel jsem pouhé tři fotografie a krátký text, ve kterém se ministr velmi stručně vyjádřil k demonstraci. "Protest propalestinských aktivistů ukázal, že situace v Gaze vyvolává silné emoce. Jako ministr zahraničí podporuji bezpečnost Izraele, zároveň stojím za humanitární pomocí civilistům v Gaze," psal Lipavský, který děkoval všem, kdo se zastavili a zapojili se do debaty.

Řekl jsem si, že se ještě mrknu na profil Jiřího Pospíšila, který na akci přišel až ke konci a měl štěstí, že si ho demonstranti fakticky nijak nevšímali. Nebo možná jeho účast ani nezaznamenali. Podíval jsem se tedy - a žasnul jsem! Jiří Pospíšil na sítích publikoval z popisované akce krátký a atraktivní video sestřih, ze kterého vychází v tom nejlepším možném světle bezmála jako hlavní aktér celého setkání.  

Na videu Pospíšil působí velmi energicky a nadšeně. Dokonce by se dalo říct, že až neohroženě, protože navzdory velkému lijáku prochází s deštníkem mezi voliči. V druhé ruce drží košík s letáky, je ve výborné náladě, společně s voliči je plný úsměvů ve tváři. Video je navíc natočeno a střiženo v rychlém tempu, čemuž odpovídá i hudební doprovod, takže krátká melodická smyčka působí o to bezprostředněji a emotivněji. A nechybí silná tečka na konci se slovy "Jiří Pospíšil IS BACK".

Související

STAN nerozumí krokům ministryně spravedlnosti Decroix, svolává předsednictvo

volby 2024, Vít Rakušan

Ano, Jiří Pospíšil, který naskočil neplánovaně do kampaně místo šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové (ta měla být jedničkou Spolu v Praze), je skutečně zpět. A jak mi řekli někteří lidé z pražského Spolu, bylo už načase. Do voleb totiž zbývají poslední týdny a Spolu rozhodně v průzkumech neporáží hnutí ANO zdaleka tak drtivě jako v dřívějších volbách.

Pro výsledek voleb a to, zda předseda ANO Andrej Babiš bude vládnout Česku, je Praha nesmírně zásadní. Jestli bude stačit k úspěchu dokonalý marketing Jiřího Pospíšila, uvidíme už 4. října, kdy mají být zveřejněny výsledky voleb.              

 
Mohlo by vás zajímat

Bitka žen na pláži v Oděse kvůli ruské hudbě. Hrozí za ruštinu na Ukrajině problémy?

Bitka žen na pláži v Oděse kvůli ruské hudbě. Hrozí za ruštinu na Ukrajině problémy?
0:42

Anglický deník: Proč je hudba z Albionu tak zatraceně dobrá? Odpověď je prostá

Anglický deník: Proč je hudba z Albionu tak zatraceně dobrá? Odpověď je prostá

Bitva o Pokrovsk: stáhnou se Ukrajinci, nebo vykrvácejí v novém Bachmutu?

Bitva o Pokrovsk: stáhnou se Ukrajinci, nebo vykrvácejí v novém Bachmutu?
1:32

Pohádky pro zaměstnance

Pohádky pro zaměstnance
komentáře Názory.Aktuálně.cz Obsah Jan Lipavský Jiří Pospíšil politika Volby do sněmovny 2025 Spolu TOP 09 ODS

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Trump a Putin se setkají brzy, potvrdil Kreml. O jednání i se Zelenským ale mlčí

ŽIVĚ
Trump a Putin se setkají brzy, potvrdil Kreml. O jednání i se Zelenským ale mlčí

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 7 minutami
V Pompejích se žilo i po výbuchu sopky Vesuv. Naznačují to nové vykopávky

V Pompejích se žilo i po výbuchu sopky Vesuv. Naznačují to nové vykopávky

Archeologové tvrdí, že šlo o neformální obydlení, kde lidé přežívali v těžkých podmínkách bez infrastruktury a bez služeb.
před 14 minutami
Přelomové rozhodnutí soudu: Řidič nedával pozor, za tragickou nehodu ale může Tesla

Přelomové rozhodnutí soudu: Řidič nedával pozor, za tragickou nehodu ale může Tesla

Před šesti lety došlo na Floridě k tragické nehodě. Řidič nedával pozor, soud ale uznal za viníka Teslu a systém Autopilot.
před 18 minutami

„Ali je instituce." Poslední kamelot v Paříži získá metál od Macrona

„Ali je instituce." Poslední kamelot v Paříži získá metál od Macrona
Prohlédnout si 10 fotografií
Prodejci novin byli v Paříži v 70. letech 20. století už na ústupu, protože televize postupně nahrazovala tištěné slovo jako hlavní zdroj zpráv a tento trend s příchodem internetu ještě zrychlil.
Prodávat noviny Ali Akbar začal po svém přestěhování se do Francie v roce 1973. Jeho prodejní strategie? Používá směs humoru a energie, čímž okouzluje místní obyvatele a odvrací klesající prodeje "přežitku", za který dnes leckdo považuje papírové noviny.
před 49 minutami
Filip Smoljak neuspěl u Nejvyššího soudu. Kritika v médiích byla přípustná

Filip Smoljak neuspěl u Nejvyššího soudu. Kritika v médiích byla přípustná

Neúspěšně žádal omluvu a odškodnění za dva texty, které byly uveřejněné v médiích a věnovaly se sporu o práva na hry Divadla Járy Cimrmana.
Aktualizováno před 56 minutami
Po rýpnutí nejlepší Slovenky do rodičů sál utichl. Otec jí teď poslal naléhavý vzkaz

Po rýpnutí nejlepší Slovenky do rodičů sál utichl. Otec jí teď poslal naléhavý vzkaz

Aktuální slovenská jednička Rebecca Šramková se před lety ve zlém rozešla se svým otcem Jozefem. Veřejná přestřelka mezi nimi probíhá dodnes.
před 1 hodinou
Mýty a fakta o cenách benzinu: Fiala si připisuje Babišovy zásluhy

Mýty a fakta o cenách benzinu: Fiala si připisuje Babišovy zásluhy

Česko má sedmý nejlevnější benzin a třetí nejlevnější naftu v EU. Stát na to vliv nemá, vláda to ale před volbami vydává za svůj úspěch.
Další zprávy