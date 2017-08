Pražská ČSSD pořádá výlet časem za Mazánky a Kolibříky

před 2 hodinami

Obchody firem sociálních demokratů s Prahou vypadají vedle Babiše jako prkotina. Ale Andrej Babiš není standard.

Pražský komunál vás zve na cestu časem, protože tenhle příběh jako by vypadl ze zlaté éry Mazánků, Kolibříků a Panenských ostrovů. Jenže je dnešní. Na rozdíl od minulosti Praha disponuje oficiální Protikorupční strategií na léta 2017 až 2019 o 34 stránkách, ale to je asi tak všechno.

Oč jde: Členové sociální demokracie mají úklidové firmy, které žijí ze stamilionových zakázek od města. Uklízejí například pro Dopravní podnik, Technickou správu komunikací nebo Správu pražských hřbitovů. Pracují pro městské organizace, kde mají vliv sociálnědemokratičtí politici. Případ podrobně popsalo Aktuálně.cz.

V té zmíněné protikorupční strategii se samozřejmě píše i o střetu zájmů a o veřejných zakázkách. Dočteme se tu například, že "oblast veřejných zakázek je ze své podstaty agendou s vysokým korupčním potenciálem a mnoha riziky možného korupčního jednání."

Ve volebním programu 2014 ČSSD slibovala: Uplatníme Protikorupční strategii hlavního města Prahy nejen na Magistrát, ale také na všechny organizace zřizované městem.

Když teď navzájem spřízněné firmy sociálních demokratů (jeden je místopředsedou strany v Praze 14, druhý členem tamního obvodního výboru) fakturují městským firmám miliony, dohromady za celou dobu půldruhé miliardy, je to střet zájmů jako Brno. Vzhledem k okolnostem a rozsahu obchodů se zdá, že mluvit o klientelistické síti není přehnané.

Volební lídr Lubomír Zaorálek shodou okolností ve čtvrtek prohlásil, že nikdy nedopustí privatizaci veřejných služeb. No to dá rozum, proč by taky měl, mihne se člověku hlavou při zlomyslné vzpomínce na pražský úklidový byznys. Takhle to přece funguje, jak má.

Až na to, že výčitky, že někdo "dojí stát", budou znít trochu falešně.

Správně, oproti minulosti je tu ještě jedna novinka: kontext Andreje Babiše. Problematické zakázky sociálních demokratů vycházejí najevo v době, která naplnila slova jako střet zájmů novým obsahem. Z tohoto pohledu se tu přece dějí mnohem horší věci. Firma ministra financí, nejpopulárnějšího politika, mediálního magnáta a druhého nejbohatšího Čecha, toho času vložená do svěřenského fondu, získala na dotacích víc, než zaplatila na dani z příjmu. Atd. Obchody firem sociálních demokratů s Prahou vedle formátu politika-byznysmena Babiše vypadají jako prkotina.

Tohle je Babišův vedlejší efekt. Měřítka, nad čím se pohoršovat a co se zdá jakoby normální a smíříme se s tím, se posunula. Respektive, je potřeba je pořád přenastavovat a neosvojit si dojem, že když tu funguje Babiš, tak to ostatní je už nepodstatný detail. Není, Babiš není standard a ČSSD má v Praze problém.