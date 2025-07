Premiér Fiala se už kritikům nevyhýbá. Naopak je zve k sobě. Může na tom vydělat

Premiér Petr Fiala byl v minulosti často terčem kritiky za to, že se na rozdíl od opozičního lídra Andreje Babiše z ANO tolik nepohybuje na veřejnosti a zejména nechodí mezi své kritiky. Fiala toto nařčení odmítal, ale na jeho programu bylo vidět, že se mezi kritiky moc často nedostal. Nynější předvolební kampaň ale ukazuje, že se v tomto změnil a svým kritikům jde dokonce vstříc.

Stačí se podívat na sociální sítě. Jsou plné posměchu na adresu Petra Fialy za to, že je málo vidět mezi kritiky své politiky, nebo je obklopen tolika ochránci, že stojí zcela osamocen. "A dostat se k němu je problém," tvrdí mnozí na těchto sítích a sdílí například jednu z fotografií, kde je skutečně jen Fiala a jeho početná ochranka.

Těžko říct, jestli tyto posměšky měly nějaký vliv na vystupování premiéra a lídra koalice Spolu v předvolební kampani, ale od určité doby své chování v tomto směru změnil. Už série jeho besed s herečkou Ivou Pazderkovou po řadě měst od letošního května do začátku července naznačila, že se kritiky a kritiků neobával. Na tyto besedy měli možnost přijít kromě jeho příznivců také kritici, postupně také přicházeli, ozývali se a někteří i pokládali otázky. A Fiala na všechny odpovídal. S klidem, slušně a vstřícně.

Toto úterý navíc načal ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku menší sérii dalších setkávání s voliči, opět s Ivou Pazderkovou, ale tentokrát s jednou poměrně důležitou změnou. Už nestál na pódiu a lidé neseděli v hledišti, neexistovala vlastně vůbec žádná zábrana mezi ním a návštěvníky. Ve veselském přístavu, v restauraci s venkovním posezením, bylo tolik lidí, že se na sebe tlačili, a premiér byl od nich vzdálený jen na centimetry, v některých chvílích až milimetry. Jeho voliči, ale také kritici mu viděli z bezprostřední blízkosti do očí a mohli se ho podle libosti ptát. Nebo mu mohli říct z plných plic, co si o něm a jeho politice myslí. Někteří toho využili na maximum.

V určitých momentech to jistě nebylo pro premiéra příjemné, kritici mluvili skutečně zostra, od některých se dozvěděl, že ho nebudou volit, další ho nazvali lhářem. Pokaždé je nechal mluvit a domluvit a potom se snažil přijít s vlastními argumenty. Když na něj kritici pískali a nechtěli debatovat, šel k nim a požádal je, aby řekli svůj názor. A když někdo volal z dálky něco kritického, opět ho požádal, aby si přišel promluvit.

Považuji za nesmírně důležité, že samotný premiér ukázal české veřejnosti cestu, jak bychom spolu měli - navzdory rozdílným názorům - z očí do očí komunikovat. Jak bychom měli nechat druhé říct jejich názor, vyslechnout je a potom se pokusit říct svůj vlastní. V klidu, míru, bez zloby a osobních útoků. Kromě toho debaty předsedy vlády s veřejností ukazují, že má ve společnosti také celou řadu podporovatelů, kteří jeho politiku oceňují a mají obavu, aby Česko po volbách nezměnilo svůj jednoznačný prozápadní kurz. Je pro mě proto velmi zajímavé mapovat tato setkávání Petra Fialy s občany a dělat si vlastní názor na to, jak vypadají a co dobrého naší zemi přinášejí.