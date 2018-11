Proč není správné předhazovat feministky aligátorům (ani v počítačových hrách)

Red Dead Redemption 2 patří k nejlepším hrám letošního roku. Pokračování osm let starého westernu nabízí uhrančivě detailní svět Divokého západu na přelomu 19. a 20. století, ve kterém se lehce ztratíte na desítky hodin. Podívejte se, co je na hře unikátní a co se zase tolik nepovedlo. Foto: Rockstar

RDR2 bezúčelné násilí neodměňuje ani ho nenechává bez povšimnutí. Ale to neznamená, že za všechny úlety mohou jen hráči sami.

Studio Rockstar Games, které ve fiskálním roce 2019 očekává tržby okolo 1,8 miliardy dolarů, se celosvětově proslavilo sérií her Grand Theft Auto (v GTA jde hlavně o to, jak vyhodit řidiče a v ukradeném autě odfrčet pryč). Jejich nejnovější hra Red Dead Redemption 2 (mluví se o "GTA z konce divokého západu") je herní senzací a událostí roku, které se nákladný osmiletý vývoj zaplatil během prvního víkendu. Hra, kromě až 150 hodin zábavy, ale přináší i kontroverze. Tou největší je video na YouTube, ve kterém hráč Shirrako nechá hlavní postavu Arthura Morgana svévolně a brutálně zabít neozbrojenou postavu sufražetky.

Pod videem s názvem Otravná feministka předhozena aligátorovi se ve velkém začaly objevovat nadšené ohlasy v duchu "konečně to těm strašlivejm ženskejm někdo natřel". YouTube pak celý kanál nechal smazat, ale po vášnivé diskusi o (takzvané) svobodě projevu Shirrakovi jeho účet vrátil. Je to všechno pořád jenom hra?

Red Dead Redemption 2 (RDR2) patří mezi takzvané open world hry. Má samozřejmě své mise, scénáře a úkoly, ale v mezičase můžete podnikat mnoho aktivit, zpravidla nezákonných, prakticky s kýmkoliv a jakkoliv (jen ti nejmladší hrobníkovi, tedy hráči, z lopaty vždy utečou - dětské postavy tu nezabijete). Ale ani samotné hru posouvající mise už nejsou tím, čím bývaly. Neexistuje zde jeden správný postup, se kterým vás hra pustí do jediné další možné úrovně. Současné hry (nejen ze studia Rockstar Games) často obsahují princip morálního rozhodování. Můžete dělat dobré i špatné věci. Můžete mít s ostatními postavami soucit nebo bez lítosti zabít a okrást vše, co vám přijde pod ruku. A každé takové rozhodnutí může mít vliv na další průběh vaší hry.

Když vaši herní postavu při umlácení za práva žen demonstrující sufražetky nikdo neuvidí, nejspíš se vám nic nestane. Ale když jako hráč dáte takové video na YouTube, odezvě se nevyhnete. Pod videem jsou tak k přečtení komentáře, ze kterých se zdá, že vůbec největší díru do světa by udělala hra, v níž bílý muž ponižuje a fyzicky napadá ženy, které mluví.

Počítám, že většinu těch rádoby vtipných poznámek píší idioti, kteří se chtějí zalíbit dalším idiotům a naštvat u toho jiné idioty, kteří startují na první našlápnutí. Nikoho to fyzicky nebolí, ale fakt, že má někdo potřebu se zviditelnit grafickým znázorněním násilí (a dostávat peníze z reklamy za spoustu shlédnutí), to trochu štípne i otrlejší povahy. Zvlášť když dotyčný svůj příspěvek vysvětlí tím, že to byl prostě jen vtipný moment ze RDR2, že chtěl v rámci hry jen v klidu nakoupit oblečení a sufražetka ho rušila otravným výkřiky. Tak ji nechal zmlátit, svázat a hodit krokodýlovi a ve jménu humoru to celé zveřejnil.

Don‘t hate the player, hate the game. Nebo obráceně?

Od světa GTA V, ve kterém se dalo prostitutce zaplatit za sex, pak ji zabít a peníze si vzít zpět, jsme se přece jen posunuli - RDR2 bezúčelné násilí neodměnuje, ani ho nenechává bez povšimnutí. Naopak. Celá jedna mise je věnovaná pomoci dívce, která se chce k sufražetkám připojit, a hlavní postava Arthura Morgana není a priori misogynní. To právě spousta kritiků videa/obhájců RDR2 oceňuje; stejně jako jinou část hry, ve které se Arthur vypořádá se členy Ku-Klux-Klanu.

Hra klade neuvěřitelný důraz na detail (skutečně v ní jsou, dnes již proslulá, studeným počasím zmenšená koňská varlata) a na široké možnosti otevřeného světa. Často se tak setkáme s odůvodněním, že je to jen hra a že herní přístup, který najdeme v Shirrakově videu, vypovídá jen o hráči, ne o hře; ale jak praví anglické přísloví, "don't hate the player, hate the game". A kouzlo her jako RDR2 z velké části spočívá v násilí. Přes zajímavé příběhy, snahu o co nejvěrnější vylíčení dobových poměrů a spravedlivou proporci akce a reakce to zkrátka není žádný Tetris ani videohra, kde se staráte o opuštěná koťata. V herní kultuře se jistá podoba násilí objevuje odnepaměti (kdo nikdy nenechal Simíky v bazénu bez žebříku, ať hodí kamenem) a pro naprostou většinu lidí neexistuje rovnítko mezi násilím ve hře a ve skutečnosti.

Jenže přes to všechno se pořád jedná o hru, kterou někdo vymyslel. Open world samozřejmě není stoprocentně neomezený - nemůžete dělat úplně cokoli, co byste zrovna chtěli. Umožnit ve hře pobití každé jednotlivé postavy a odvolávat se pak na hráče zavání alibismem.

Asi bychom měli víc času věnovat násilí, které se odehrává v našem reálném světě, a ne v tom herním; jenže počtem a úrovní komentářů, které se pod videem s nebohou animovanou sufražetkou objevily, se ty dva světy propojují. A od toho se žádné studio nedokáže distancovat, i kdyby chtělo sebevíc.*

Vzpomněla jsem si na video, ve kterém český otec učil malou dceru mlátit baseballovou pálkou do polštáře, který měl představovat Roma a/nebo Muslima (a dostal za to podmíněný trest vězení). Video, kde animovaný muž surově mlátí do ženy a předhodí ji aligátorům s odůvodněním, že ho otravovala její animovaná přítomnost, není zas tak odlišné. Ani v jednom případě nebylo nikomu ublíženo doopravdy, ale obě videa přispívají k nebezpečné standardizaci násilí bez sebemenšího soucitu s obětí.

* Studio Rockstar Games zatím kauzu nijak nekomentovalo.