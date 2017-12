První den vlády: O makání jsme slyšeli už tolikrát, že z toho bolí ruce. Co tam máte dál?

14. 12. 2017

Celkový dojem zatím je: téhle vládě by se odcházelo opravdu těžko. Makací masáž funguje jako její sebepotvrzování.

Vláda Andreje Babiše úřaduje prvních 24 hodin. Ze slovesa "makat" mi už zvoní v uších, to je zatím nejhmatatelnější výsledek její aktivity. Neprotestuju, vždyť vlády si dřív vybíraly nárok na 100 dní hájení, nelze chtít výsledky hned.

Ale jestli máme brát vládu za slovo, musí se to změnit. Marketingový futrál makání, kterým premiér a jeho lidé v čele s agilní Karlou Šlechtovou obalují svůj nástup, by bylo dobré něčím vyplnit. S přihlédnutím, že jde o menšinovou vládu bez důvěry parlamentu, zatím.

Kdyby důvěru získala, právem mohou lidé očekávat, že se makací rétorické cvičení změní ve skutky kabinetu; ale hlavně to, že makání začne překapávat níž a níž, do fungování státu, které se občanů týká v běžném životě. Příklad: že dopravní policie, v pražské džungli takřka neviditelná, se bude vyskytovat i při usměrňování provozu, a ne jen číhat za bukem a kasírovat.

Když už jsme u vnitra, úřad by měl zamakat i na žádostech o azyl čínských křesťanů; zatím mu to trvá skoro dva roky a výsledek žádný.

Tohle všechno jsou nesrovnatelně důležitější a také obtížnější věci než selfíčka z vládního autobusu (jedno cestou "busíkem" do Lán, druhé cestou zpět, sdílela ministryně obrany).

Andrej Babiš úvod svého vládnutí komunikoval na Facebooku takto: Tak jo. Pan prezident dneska jmenoval naši menšinovou vládu, na které jsem dělal poslední týdny. Já zítra letím do Bruselu. Podali na nás žalobu, pořad nás kritizují, že nechceme brát uprchlíky, tak se jim představím, vysvětlím jim naši pozici a navrhnu naše řešení. No, a proto už dnes uvedu hned sedm ministrů do úřadu, aby mohli makat, když já budu pryč. Další zase až v pondělí, nedá se nic dělat, takhle to vyšlo. No, a zatímco začnou ministři pracovat pro lidi, já ještě do Vánoc budu jednat s parlamentními stranami. O podpoře. Toleranci. Nebo koalici? Jsem opravdu zvědavý, jestli takhle za stolem, bez kamer, budou mít reálný zájem něco domluvit, nebo se jen předvádí v mediích a vážně touží jen po opozici. Co myslíte?

Nepřekvapí, že jde o stejný reklamní tón jako ve volební kampani. Až na oslovení "čau lidi", nahrazené ve Strakovce méně familiárním "tak jo".

Je to tam hned třikrát: Babiš dělal na vládě, ministři budou makat a ještě jednou pracovat pro lidi. Pro lidi!

Jedná se o opakování naprostých banalit. Že mají členové vlády pracovat (tímto výrazem doporučuji v mysli nahradit to otravné "makání"), a ne se koukat z okna, to je tedy objev. No a pro koho asi, když ne pro lidi (dříve pro lid)? Prázdná fráze. Předseda vlády hovoří k občanstvu jako k malým dětem.

Ještě je zajímavé, jak se zmíněným Babišovým textem vine známý motiv "já (a moje makající vláda) versus oni". Brusel (nevyjádřený podmět, jsou to "oni, co nás pořád kritizují") u Babiše aspiruje na dalšího člena sestavy "systém - matrix - tradiční strany", která mu ubližuje, hází klacky pod nohy, případně po něm rovnou jde. (Uvidíme, co vyšetří OLAF ohledně Čapího hnízda.) Možná z toho bude další žvanírna, kde se nemaká a kde tomu šéfují politici, co nikdy nepostavili ani psí boudu.

Celkový dojem zatím je: téhle vládě by se předčasně odcházelo opravdu těžko. Makací masáž funguje jako její sebepotvrzování a zároveň pokus o získání dodatečného zdroje legitimity. Smyslem je dosáhnout stavu, kdy by konec Babišova a Zemanova kabinetu vypadal jako něco, co zemi škodí, a to téměř osudově.

"Pracujeme (tvrdě) pro lidi," uslyšíme ještě stokrát. A vy se nás chcete zbavit, to si, když nás neschválí parlament, jako máme zase sbalit kufry? To fakt chcete? Proč?

Bohužel pro Babiše, nemůže vládnout jako teď Zeman, který není ze své funkce odpovědný. Vláda odpovědná je - Poslanecké sněmovně. Obracet se k lidem, vysvětlovat, vést dialog: v pořádku, komunikace a marketing, nic víc, nic míň. Ale vláda nemůže jen pracovat pro lidi - musí pracovat pro lidi a pro Poslaneckou sněmovnu. Jinak nastane chaos nebo demontáž demokracie, žádné lepší Česko.