Reklama Vojtěch na produkt Babiš se vrací. Vyhrává nám marketingová dechovka

Výběr Petra Arenbergera ukázal, že se Andrej Babiš i jako marketér hodně opotřeboval, že by potřeboval generálku. S Vojtěchem to zkouší napravit.

Pátá výměna ministra zdravotnictví v covidu. Po šest týdnů trvajícím propadáku jménem Petr Arenberger se vrátila hvězda Adam Vojtěch. Hodnocení tohoto Babišova tahu je jak odsuzující (ANO nemá lidi, Babiš nemá kde brát, nikdo s ním už nechce dělat, nechat na sebe řvát), tak pozitivní (Vojtěch už aspoň ministerstvo zná, škodit snad moc nebude). Především je to však premiérova vizitka. Ukazuje názorně, kým je, svoje limity.

V politickém chaosu, který prožíváme, by nám nemělo uniknout, že se kvapem blíží volby (budou v říjnu). Pro Babiše je zdrcující, že se mu s resortem zdravotnictví tak osudově nedaří. Víme proč: žijeme v covidu, covid se stal na dlouho hlavním tématem, hlavní hrozbou, která se týká každého a kterou taky každý chápe. Třicet tisíc mrtvých, část zemřela zbytečně, kvůli neschopnosti Babiše a jeho vlády. Krachující firmy, hospody, obří státní dluh.

Pokud se Babiš vydával za manažera, opakovaně dokonce za krizového manažera (!), pak v pandemické krizi ukázal, že neumí, selhal, o řízení státu pod tlakem nemá potuchy.

Když začínal, dokázal ještě oslovovat zajímavé, kvalitní lidi (Zlatuška, Stropnický, Telička, Pilný a další). Postupně se však od něj odpoutávali, kvalita začala prudce klesat, ukázalo se, že předseda ANO sám je chaot zmítaný dvěma původně se doplňujícími, později však protichůdnými tendencemi. První, naprosto první je marketing. Babiš není manažer, jeho mistrovství se skrývá v marketingovém čuchu.

Umí nabízet, umí lidi přesvědčit, oblbnout, na to je machr. Potíž tkví v tom, že u marketingu jde přece jen (i když ne na prvním místě) o produkt, který nabízíte. S produktem ANO to bylo od začátku na levačku: antikorupční hnutí, nejsme jako politici. Dnes už bezpečně víme, že hnutí není antikorupční a že aňáci jsou v tom nejmizernějším slova smyslu politici na druhou. Tedy produkt, to už je velmi, velmi zřetelné, nepřehlédnutelné, stojí za starou belu.

Druhá tendence, druhý směr, kterým se marketér Babiš vydal, je zemanismus. Samo sebou to souviselo s tím, že se majiteli ANO líbil Zemanův marketing, jeho schopnost oblbovat, manipulovat masy. Proto si vysnil tu synergii, jak ty dva marketingy spojí dohromady. Jenomže Zeman je víc, on je taky "vladař" a "mstitel", do toho jej již dlouho ovládá skupina lidí, kterou si drží okolo sebe. Postupem času se ukázalo, že se jeho zájmy liší od Babišových. Ty dva marketingy začaly jít, i když to premiér tají, velmi silně proti sobě.

Respirátor FFP2 za 777 kaček

Na zdravotnictví to vidíme dokonale. Babiš se chtěl předvést jako "krizový manažer", v první fázi měl štěstí, že nás koronavirus dost míjel a lidé se báli, mohl křičet, že jsme "best in covid". Ale už tehdy se střetl zájem Babiše, který byl v tu dobu totožný se zájmem naším, pandemii zvládnout, se zájmem Zemana, tedy otevřít k nám ještě víc dveře Číně a Rusku.

Výsledek známe. Nejvyšší kontrolní úřad letos 22. března vydal zprávu Stát podcenil přípravu na pandemii. Nákupy ochranných pomůcek provázel chaos, výrazné cenové rozdíly, nedostatky v jejich kvalitě i problémy s dopravou, která je obžalobou vlády a jistě bude mít vážnou, dost možná, doufejme, trestněprávní dohru. (Cituji ze zprávy: "U MZd cena respirátorů FFP2 opakovaně převýšila jednotkové ceny respirátorů FFP3 a cena respirátorů FFP2 dosáhla až na 777 Kč za kus.") Zeman Babiše a jeho ministry včetně nyní se slavně vracejícího Adama Vojtěcha natlačil do chybné polohy.

Pokračovalo to dál, když Zeman Česku vnucoval ruskou vakcínu Sputnik. Ta stála politický život, ministerské křeslo Jana Blatného. Kvůli odporu k Evropskou lékovou agenturou neschválené vakcíně musel z kola ven. Na přání Zemana. To už bylo jasné, že Babiš není krizový manažer, ale krizový břídil. Výměna Blatného za Arenbergera byla katastrofální ode dne jeho slavného nástupu. Posloužil jako jakási lupa, která zvětšila všecky Babišovy problémy.

Proč tedy premiér povolal zpět Vojtěcha? Jistě, nemá kvalitní lidi, kde by je vzal, ANO se nejen nestalo zásobárnou politických osobností, ale naopak o ně rychle přišlo. Zbyli kývači typu Havlíčka, Schillerové, Dostálové. A jistě, Vojtěch nejen Babiše, ale i národ přesvědčil, že je poslušný jak pejsek (viz slavný příkaz premiéra "a nebuďte slušnej", který tento mladý politik, byť nerad, poslechl a nebyl slušnej). A jistě, resort už zná, nebude se až do voleb zaučovat.

Chtělo by to generálku

Ale je tu ještě jeden moment, Babišovi se aspoň trošičku obnovil marketingový pud, který s profesorem Arenbergerem docela ztratil. (Je zajímavé, jak ho brutálně neodhadl, jak vůbec nepochopil, že ta arogantní bytost bude veřejnost jen a jen dráždit. Je to důkaz, že se Babiš i jako marketér hodně opotřeboval, že by potřeboval generálku.)

Návrat Vojtěcha musíme chápat především jako předvolební, "plakátový", marketingový tah. Vojtěch sice není slušnej, jinak by s Babišem do vlády nešel, jinak by se po své potupné (vynucené) rezignaci nevrátil, nenechal ukecat (dost možná pod tichou hrozbou, že se jinak velvyslancem ČR ve Finsku nestane), ale je fešák a vypadá slušnej. Jakž takž tedy může sloužit jako reklamní tvář až do voleb. Lidem se totiž uleví, když budou místo Arenbergera koukat na Vojtěcha. Ano, takhle prosté to s vysokou pravděpodobností je.

Babiš byl při uvádění Vojtěcha zpět do úřadu částečně upřímný. Proč si ho vybral? "Možná proto, že nemá žádné nemovitosti a bydlí v nájmu v bytu. Už je vylustrovaný, takže nemáte co lustrovat," pravil. A dodal už poněkud méně mazaně: "Byl to nejúspěšnější ministr v historii samostatné republiky." (Proč ho tedy loni v září donutil odejít?)

Teď jde jen o to, kolik lidí reklamní tvář "Adam Vojtěch" zbaští, kolik lidí si řekne: "No, tak on to teda ten Babiš, kterej měl s Arenbergerem smůlu, vyřešil." Nevyřešil. Předvedl, jaký nesmysl je celé jeho vládnutí, vyhnal "nejúspěšnějšího ministra v historii samostatné republiky" a pak ho pustil na pár měsíců zpátky. Možná se Babiš jen přeřekl, možná chtěl říct, že Vojtěch je "nejposlušnější ministr v historii samostatné republiky". - Už aby byly volby, aby ta mizerná marketingová dechovka dohrála.

Vojtěchův comeback? Je optimistické, že novým ministrem není Mickey Mouse, říká Cikrt (video DVTV z 26. května 2021)