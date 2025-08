Rektorka bušící na děkana a katolická teologická fakulta v rozkladu

Když nechala rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková vylomit dveře do bytu děkana katolické teologické fakulty Jaroslava Brože, stal se těžko pochopitelný spor na nejstarší fakultě naší nejstarší univerzity veřejnou záležitostí a zároveň ostudou církve i univerzity. Zevnitř se dají anonymně slyšet i hlasy: "Nejlepší by bylo celou fakultu zrušit."

Co se stalo v pátek 25. 7. v bytě děkana Brože? Rektorka UK Milena Králíčková spolu s právníkem rektorátu a zástupcem Vyšehradské kapituly nechala kolem čtvrté hodiny odpoledne příslušníky Integrovaného záchranného systému vniknout do bytu děkana Brože na pražském Vyšehradě. Přišla mu předat odvolání z funkce, a když děkan na zvonění a bušení do dveří nereagoval, zavolala záchranku, hasiče a policisty, kteří se dostali násilím do bytu. Rektorka tvrdí, že jí šlo o zdraví děkana: "Situace u nás vzbudila podezření, že jeho stav může být natolik vážný, že otevřít nemůže."

V tentýž den dopoledne ovšem u rektorky byl proděkan KTF Aleš Prázný s asistentkou děkana a rektorku informovali, že děkan je nemocen (má covid a horečku), je doma a má u sebe ošetřovatelku. Protože rektorka odjížděla vzápětí na dovolenou, domluvily se dle Prázného obě strany, že se sejdou po jejím návratu 10. srpna. Rektorka se přesto rozhodla osobně vyrazit na Vyšehrad. Docent Prázný to pro Aktuálně.cz komentoval slovy: "Je pro mě záhada, proč to takto vyhrocuje. Asi proto, že je nyní do desátého na dovolené, tak to asi chtěla vyřešit do té doby. Přitom to přes měsíc neřešila (k odvolání došlo 18. června) a teď najednou ve dvou dnech takové hysterické projevy. Předali jsme jí kytku a šli jsme pryč, s tím, že se sejdeme po dovolených."

Rektorka svůj krok odůvodňuje slovy: "Pokusila jsem se osobně předat panu děkanu Brožovi odvolání z funkce děkana KTF UK. Postupovala jsem stejně jako v případě jeho prvního odvolání, neboť pokládám za správné a čestné se v takový okamžik setkat a věci si osobně vysvětlit." Zároveň ale rektorka už od čtvrtka posílala k děkanovi odvolání i kurýrem - a to až do neděle.

Představa rektorky bušící na vrata děkanovi, který dělá, že tam není, je poněkud nedůstojná z obou stran. Náhlý zájem rektorky o zdaleka nejmenší fakultu, těsně před odjezdem na dovolenou, je překvapivý. Děkan, který nereaguje a není přes dveře schopen komunikovat, zase působí dojmem někoho, kdo se lidově řečeno "zapírá". Do toho všeho měl u sebe ošetřovatelku z Polska, která nemluvila česky a celou situaci nechápala. Když si u toho představíme ještě hasiče, záchranku a policisty a opakovaně přijíždějícího kurýra s výpovědí, máme před očima už úplnou frašku. Doplňme k tomu v neděli další návštěvu, tentokrát od členky akademického senátu Karolíny Štauberové, která se opět snažila k děkanovi dozvonit.

Jde o šikanu těžce nemocného člověka, nebo o nedůstojné skrývání se děkana, který byl odvolán akademickým senátem a odmítá převzít výpověď? Děkan přes své spolupracovníky vzkázal, že nemá problém výpověď převzít, ale jeho zdravotní stav to neumožňuje. Je na tom ale skutečně tak špatně, že rektorce ani nemůže brát telefon? S největší pravděpodobností nikoliv, jiným lidem telefony prokazatelně bere. Nemocen ale podle několika na sobě nezávislých zpráv opravdu je a podepsalo se na něm i psychické napětí. Anonymní zdroj z fakulty to popisuje: "On není vybavený na tvrdý střet. Byl všeobecně uznávaný, takový ten člověk, který si s každým rozumí a všichni ho mají rádi. A tady se ocitl v jakési bojové pozici, ve které se možná necítí komfortně." Střet s akademickým senátem, vedením univerzity i převážně nepřátelsky nakloněnými médii tak asi děkan řešil uzavřením se ve svém bytě.

Co se tedy na fakultě děje? Katolickou teologickou fakultou zmítá boj mezi církevními tradicionalisty a modernisty. Vedoucí katedry filosofie a práva Jakub Jinek to popisuje slovy: "Jde o boj o charakter fakulty, který lícuje s bojem uvnitř církve. A fakulta také vychovává nové duchovní, takže jaká teologie se tu pěstuje, taková bude budoucí církev." Jde tedy i o to, kdo bude na fakultě vyučovat a to do značné míry rozhoduje děkan. "Je to děkan, který má jako jediný pracovně právní pravomoci. Může prodlužovat nebo naopak neprodlužovat smlouvy či přijímat nové zaměstnance. Je v tom nepřekročitelný. A právě neprodloužení závazků několika zaměstnankyním vygradovalo situaci. Na druhé straně bylo přijato pět nových zaměstnanců a tím se zvrátil poměr sil," vysvětluje Jinek. Zaměstnankyně, kterým fakulta neprodloužila smlouvu, pak vytvořily silnou frakci proti Brožovi: "Cítím, že jsem penalizovaná za to, že jsem aktivně vystupovala proti vedení," sdělila Aktuálně.cz odborná asistentka na katedře církevních dějin a literární historie Barbora Šmejdová. Ostře se proti děkanovi na sociálních sítích vyjadřovala i předsedkyně odborů na KTF Michaela Falátková (respektive předsedkyně jedné ze dvou odborových organizaci, protože i odbory jsou rozštěpeny), které také nebyla prodloužena smlouva. Rezignovala ale i proděkanka Lenka Makovcová Demartini, která přitom patřila původně spíše k Brožově křídlu: "Zejména poslední kroky vedení fakulty dle mého názoru přesáhly hranici, kdy je ještě možné smysluplně a odpovědně zaštiťovat agendu studia a pedagogických záležitostí."

To potvrzuje i anonymní zdroj z fakulty (jeho identita je redakci známá): "Řešili to trochu silově a zmateně. O neprodloužení smluv řekli některým lidem asi dva dny před začátkem semestru. To způsobilo rozruch. Akademické prostředí není byznys. Musíte jednat s každým v rukavičkách, zvláště tady na KTF je to chráněná dílna. Když se podíváte na profily zaměstnanců, zjistíte, že většina nemá splněnou ani minimální publikační činnost." S tím souhlasí i další anonymní zdroj z vedení fakulty: "Kdybych byl skutečný manažer, tak musím vyházet tři čtvrtiny lidí."

To opatrnější formou potvrzuje i docent Jinek: "Fakulta je místem, kde pracují lidi, kteří nepotřebují peníze. Buď to jsou kněží, řeholníci, nebo manželky, které živí manžel. Anebo lidé, co mají výdělek jinde, třeba kunsthistorici, kteří k tomu mají galerii. A jediné, co chtějí od té instituce (KTF), je statut - dobré jméno z činnosti na univerzitě. Jenže zároveň chtějí, aby se po nich nic nechtělo. Nízké mzdy jim nevadily. Jenže když přišel rektorát s tím, že se zvýší mzdy, museli jsme začít šetřit a najednou se ukázalo, kdo je jak výkonný a co kdo přináší do společné kasy. KTF má popravdě spolu s husitskou teologickou fakultou nejhorší pověst na celé univerzitě. Někteří lidé tady nepublikují vůbec, nedělají to, co mají."

Hned dva zdroje - jeden z fakulty a druhý z arcibiskupství - pak Aktuálně.cz sdělily jinými slovy podobnou myšlenku: "Fakulta je v rozkladu, a kdyby nešlo o naší nejstarší fakultu, bylo by nejlepší ji zrušit."

Aktualizace 31.7. v 09:15 V původní verzi článku byl chybně uveden výčet publikační činnosti doktorky Šmejdové. Vzhledem k neaktualizovaným stránkám KTF byla celá pasáž odstraněna. Za chybu se omlouváme.