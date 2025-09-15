Komentáře

Z duelu se stalo objetí. Okamura s Konečnou uzavřeli v televizi pakt o neútočení

Zatímco předseda Motoristů sobě Petr Macinka a předseda Přísahy Robert Šlachta minulý týden v duelu České televize aspoň chvílemi předstírali politický konflikt, předsedkyně komunistů Kateřina Konečná si div nepadla v nedělním pokračování téhož předvolebního cyklu do náručí s předsedou SPD Tomiem Okamurou.
Foto: Vratislav Dostál

"Já vím, proč jste udělali tuto debatu a zfalšovali jste průzkumy. Nechte mě mluvit a necenzurujte naše názory. Já se tady nebudu s paní Konečnou hádat. Já se s vámi v ničem hádat nebudu. Já bych rád spolupracoval se Stačilo!. Ode mě žádnou kritiku neuslyšíte. Já jsem věděl, že jdu do zmanipulované debaty, která má rozdělit opozici."

Tak zní jeden z mnoha výroků Tomia Okamury, který padl v neděli pozdě večer v jeho duelu s Kateřinou Konečnou. Předseda SPD v něm střídavě mluvil k moderátorce Janě Peroutkové, která musela snášet jeho invektivy na veřejnoprávní televizi, a k předsedkyni KSČM Kateřině Konečné. Té zase dával opakovaně najevo, že se s ní nechce v ničem přít. Lze to říct i tak, že v přímém přenosu ČT uzavřeli pakt o neútočení.

Chvílemi to působilo vyloženě komicky. Jejich debatu lze shrnout vcelku jednoduše: Stačilo! i SPD chtějí porazit strany vládní koalice a zároveň by se obě formace po volbách pokud možno nějakým způsobem podílely na nové vládní konstelaci společně s favoritem voleb, tedy s hnutím ANO Andreje Babiše. Předpoklad to má v základě dvojí: že uspějí ve volbách a že se před nimi vzájemně nerozhádají.

Hodinu dlouhá debata nebyla prakticky o ničem jiném. Obě formace se shodují na tom, že je vláda Petra Fialy asociální, že je tady všechno drahé, lidé mají nízké mzdy, že bychom neměli pomáhat Ukrajině, že bychom měli budovat mír a jistě i světlé zítřky. Což patří k jedné z tradic nejen našich komunistů. A když se Jana Peroutková Okamury otázala, zda je pravičák, opáčil jí, že jde dnes už o nesmyslné dělení. A že má sociální cítění.

Moderátorka České televize se sice několikrát pokusila vnést do debaty aspoň zdánlivý konflikt - leč marně. A když se jí to už tak tak dařilo, Okamura vzal zpátečku a začal se Konečné omlouvat. Třeba za několik let starý výrok na adresu předsedkyně komunistů, který mu Peroutková připomněla. "Nechci se tady hádat. Nechte toho už v ČT. Místo abyste bojovali proti Fialově vládě, chcete rozdělit opozici. Pokud jsem to řekl, tak se paní Konečné omlouvám."

Ani jeden z nich dle očekávání neodsoudil dronový útok Ruska na Polsko. Podle nich to nebyl cílený útok. Okamura pak zopakoval, že jeho SPD, pokud jde o mezinárodní vztahy, prosazuje politiku všech azimutů. A podle Konečné bychom namísto války měli dát přednost diplomacii. O tom, zda je Rusko agresor, který napadl Ukrajinu, nepadlo ale ani slovo.

"Komunisté by vám ve vládě nevadili?"

Peroutková taky v jeden moment zopakovala Okamurovi třikrát tutéž otázku. Svým způsobem šlo o půvabnou sekvenci. Otázka: "Komunisté by vám ve vládě nevadili?" Odpověď: "Naším cílem je dvoukoalice s hnutím ANO." Otázka: "Komunisté by vám ve vládě nevadili?" Odpověď: "Nestane se to. Andrej Babiš to odmítá." Otázka: "Komunisté by vám ve vládě nevadili?" Odpověď: "Já nevěřím v soudržnost koaličního klubu Stačilo!."

Tato poslední reakce předsedy SPD mířila na adresu sociálních demokratů Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka, kteří byli součástí minulé vlády Andreje Babiše a nyní se o hlasy voličů ucházejí na kandidátce Stačilo!.

Byl to jeden z momentů, kdy se Konečná začala bránit - takže přešla do protiútoku. Stačilo! je podle ní jedinou stranou, která má sílu zvrátit výsledek voleb tak, aby Fialova vláda neměla i po nich většinu. Tvrdí, že jde o neúprosnou matematiku. Následně předsedovi SPD vmetla, že si je zcela jistá programem a že se pod něj podepsali všichni kandidáti Stačilo!. "Pokud ANO a SPD nebude dostačovat k většině, sedneme si se Stačilo!," reagoval zjihle předseda SPD.

Jediný programový rozpor mezi oběma nedělními hosty ČT byl v otázce daní. Zatímco SPD by daně nezvyšovala, naopak by škrtala výdaje, Okamura hovořil o pomoci Ukrajině, zbrojení, Konečná by více danila korporace, zahraniční kapitál nebo obchodní řetězce. A taky by se zasadila o nulovou DPH na vybrané české potraviny.

I tady se vyplatí citovat. Kateřina Konečná: "Chceme nulovou DPH na vybrané české potraviny. Nevím, zda to má SPD v programu."
Moderátorka Jana Peroutková: "Pan Okamura to hledá."
Tomio Okamura: "Já nic nehledám. Navrhovali jsme to opakovaně. (…) Cibule, brambory, vepřové maso, vajíčka. I na mléko bych to dal. Prostě to, co mají lidé rádi."

A na úplný závěr: Tomio Okamura v samotném finále debaty řekl, že v SPD nejsou připraveni ustoupit, pokud jde o případné referendum o našem setrvání v EU a NATO. Podle něj bude v této věci muset naopak ustoupit hnutí ANO. Andrej Babiš se přitom v minulosti opakovaně nechal slyšet, že takové referendum považuje za nesmysl a že k němu - pokud bude ANO v příští vládě - nedojde.

 
