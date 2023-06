Subkultura českých tálibánců napadla soud. Stát se neumí bránit dezinformačnímu moru

Vláda je k dezinformacím lhostejná, žije v jakémsi starém světě, nechápe sílu sociálních sítí. Nechápe, že tu vznikl paralelní svět, který se skutečnou realitou nemá nic společného.

Situace je u nás stále vyhrocenější. Potvrzují to úterní události v budově pražského městského soudu. Probíhalo tam odvolací řízení v kauze dezinformátorky Jany Peterkové. Dav skandující "zákon jsme my" vysadil dveře a násilím vnikl do jednací síně. Soudkyně musela přerušit jednání a se členy senátu opustila síň. Od rozvášněného davu si vysloužila pokřik "gestapo, gestapo". Dva lidi poté zatkla na pomoc přivolaná policie.

Peterková byla podmínečně odsouzena za šíření poplašné zprávy. Ve svých videích na Facebooku a YouTube v letech 2020 a 2021 tvrdila: vláda má plány, jak lidi likvidovat vakcínami proti covidu, v Německu existují nové koncentrační tábory, Česko bude okupováno Severoatlantickou aliancí, NATO zastřelí každého, kdo se odmítne nechat odvést k povinnému očkování proti koronaviru, existují plány na redukci světového obyvatelstva o 70 procent, po očkování umírali senioři v pečovatelském domě nedaleko Prahy atd.

Napadení soudu je vážná věc. Podobné menší incidenty už u nás proběhly, část společnosti se radikalizuje, přesněji řečeno nechává se radikalizovat. Zdá se, že soud nebyl na atak příznivců Peterkové připraven, členů justiční stráže bylo málo, proto dav vtrhl do soudní síně. Politoložka Petra Mlejnková srovnává útok na soud s útoky na Kapitol ve Spojených státech nebo na Bundestag v Německu.

Kdyby byl souzen nějaký "nebezpečný pachatel", třeba vrah, justiční stráž by situaci nepodcenila. Dezinformátorka se jim zřejmě nezdála nebezpečná, dostalo se jim však poučení, že časy se změnily. Peterková odmítá současný systém a má za sebou poměrně dost lidí, kteří ho odmítají taky.

Typická byla reakce ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Na Twitteru napsal: "Chování davu u soudu ukazuje, že covidové období má kromě zdravotních ještě jiné, hlubší, negativní důsledky. Uzavřeni v domácnostech jsme ztratili schopnost navzájem mluvit a ještě více podléháme neosobním sociálním sítím a vášním. A mnozí jsme si navykli, že i když nechodíme do práce, stát nás i tak zaplatí. To je myslím i hlavní příčina dnešního, nejen státního, dluhu a nedobrého stavu společnosti. Řečeno s Baťou - je to problém více mravní než veskrze ekonomický či sociální…"

Ani slovo o tom, že justičních strážců bylo málo, že situaci podcenili, o tom, jak vážná věc je napadení soudu jako jednoho z pilířů svobody a demokracie. Ani slovo o síle dezinformací a o jejich vládou nebrzděném šíření. Blažek si prázdně a levně zamudroval, nic víc.

Pozoruhodné bylo složení davu, který Peterkovou podporoval. Nacházelo se v něm mnoho starých lidí, důchodců. Někteří protestující působili, jako by se zbláznili, hysterický řev, neschopnost sebekontroly, vztek. Na videích vidíte fanatismus, za jaký by se nemuseli stydět ani tálibánci. Je přece na úrovni duševní poruchy, když lidé skandují "gestapo, gestapo" při odchodu soudkyně ze soudní síně, kam vtrhl dav.

Zuřící, kterým je 65+ a visí na sítích

Několik poznámek. První. S těm lidmi zjevně nemá smysl mluvit, nemá smysl je přesvědčovat. Jsou už přesvědčeni, neposlouchají, dovolím si dodat, že zřejmě ani nemyslí. Nejsou schopni zvážit, analyzovat informace. Oddělit, rozeznat dezinformace. Nejsou s to ani posoudit, jak šílené, jak nesvobodné, jak tragické je napadnout soud.

Druhá poznámka. Dění u řízení s Peterkovou je výsledkem dlouhodobé lhostejnosti k šíření dezinformací v Česku. Stát se chová, jako by o nic zásadního nešlo. Jde. Ztrácí vliv na část občanů. Nechává je přejít na stranu lži a nenávisti. Nenávist je naprosto typickým jevem celé této scény. Mlčení, nicnedělání, řeči o "svobodě slova" tuto subkulturu žijící mimo realitu ani nezastaví, ani nezmenší.

Třetí poznámka. Víme, jak manipulativní jsou vůdcové těchto skupin. Část z nich visí v exekucích, ale zároveň na šíření strachu a z něj plynoucí nenávisti vydělávají, nechávají se za své "disidentství" podporovat. Zřejmě v tom nejsou jen peníze, ale taky velký kus touhy vyniknout, uspět, vymanit se vlastní neúspěšnosti v běžném životě. Viz Peterková, která je bývalou novinářkou, ale musela někdy před deseti lety kvůli střetu zájmů opustit TV Nova.

Jde tedy o peníze, pro lídry subkultury jsou dezinformace a boj proti demokratickému státu způsobem obživy. A stát to zase nechává být, jako by to bylo v pořádku. Neumí si s tím poradit.

Čtvrtá poznámka. Dezinformátoři a dezinformační obchodníci využívají sociální sítě. Pro Peterkovou má skandální atak soudu smysl jedině tehdy, když se objeví na Facebooku, na Twitteru, na YouTube, Instagramu, když se její "odpor vůči státu" šíří. Počítá s tím, že se jejích videí ujmou další frustrovaní a budou je bezmyšlenkovitě, plni zloby šířit.

Fascinující je, že se jich ujímá generace 60+, 65+, tedy lidé starší, lidé v penzijním věku. Ti se stali snadnými oběťmi nových médií, ne mladí. Působí na ně jako drogy, zavlečou je do závislosti, do potřeby nadávat, nesouhlasit, útočit. Ukázalo se, že sítě mají nejhorší vliv na důchodce… a na děti, i ty jim snadno podlehnou, když se k nim dostanou.

Pátá poznámka. Nejsem a nikdy jsem nebyl zastáncem tvrdé ruky a výmyslů jako "třikrát a dost". Ale tvrdit, že útok na soud by mohl být přestupek, mi přijde absurdní. Nezávislost soudu je nutné bedlivě chránit, kdo ho napadne, musí nést následky. Tady má fungovat odstrašení. Nepotřebujeme, aby se soudkyně a soudci báli vejít do soudní síně. Bylo zjevné, že se útočící vůbec nebojí soud napadnout, nepočítají, že by jim cokoli hrozilo. Takovou zkušenost získali ze sociálních sítí.

Šestá poznámka. Vláda selhává. Ví o dezinformační scéně, ví o jejích důsledcích, ale neví si s ní rady. Dělá, jako bychom žili v normální době, jako bychom za sebou neměli pandemii covidu a ruský útok na Ukrajinu, ruské vyhlášení války Západu. Svět, jak jsme ho znali, přestal existovat. Bylo by moc dobré, kdyby si to vláda uvědomila.

Sedmá a poslední poznámka. Jedním ze způsobů, jak zblblé, dezinformační subkultuře čelit, je mít a podporovat nezávislá, informace ověřující média. Útočit na ně, házet jim klacky pod nohy, nepodporovat je znamená, že se dezinformace budou šířit jako mor, jako covid. Stejně tak je potřeba podporovat lidi, kteří trpí nouzí, existenční nejistotou. Po těch subkultura českých tálibánců hladově pase.

Video: Příznivci Jany Peterkové vylomili dveře do jednací síně a skandovali hesla o fašistickém státě (30. 5. 2023)