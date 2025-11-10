Tady vejšku nepropaříte. Zpráva ze země, kde byste nečekali, jak tvrdé je studium

Když jsem po maturitě v září 2023 odcházel z Česka studovat práva do Francie, tušil jsem, že systém bude jiný. Netušil jsem ale, že bude až tak nekompromisní. Francouzské právnické fakulty nejsou jen školou práva, ale i školou vytrvalosti, disciplíny a psychické odolnosti.
Už první ročník, takzvaná Licence 1, funguje jako síto - přežijí jen ti, kdo zvládnou tempo a tlak. Neexistuje tu učení se na poslední chvíli. Všechno je postavené na průběžné práci, systematickém přístupu a schopnosti nést odpovědnost za každý krok.
Základem jsou takzvané travaux dirigés (TD) - povinné semináře, které propojují teorii s praxí. Každý týden se píší analýzy soudních rozhodnutí, řeší právní případy nebo se tvoří právní disertace. Na každou takovou "právnickou slohovku" musí student každý týden zanalyzovat texty o délce od 20 až do sta stran. A takových TD máte za semestr osm až deset!
TD nejsou obyčejné semináře, jak je známe z Česka. Každý TD má vlastní systém hodnocení a známky z těchto seminářů tvoří obvykle 40 až 50 procent celkové známky z daného předmětu. Hodnocení probíhá na 20bodové stupnici, kde má každý bod obrovskou váhu. V ročníku, kde je přes 250 studentů, dosáhne jen několik nejlepších na výsledek kolem 15 bodů z 20. Většina studentů bojuje o to, aby měla zkoušku "nad deset", tedy aby vůbec prošla.
Učitel má navíc právo kdykoli si vyžádat studentovu práci - může si neohlášeně vybrat sešity, domácí úkoly nebo písemné přípravy a zkontrolovat jejich kvalitu. To znamená, že musíte být připraveni neustále.
Každý týden přitom dostáváme desítky stran právních textů, judikátů nebo ústavních článků, které musíme analyzovat a převést do přesného právního jazyka. Francouzští profesoři trvají na dokonalé formě. Jedna stylistická chyba, chybějící argument nebo nedodržená struktura může znamenat ztrátu bodů.
Je to skutečná zkouška vytrvalosti - každý týden nové texty, nové případy, nové disertace. Kdo nepracuje průběžně, ten prostě nemá šanci. Stačí jedno neodevzdané cvičení, a zkoušku už neuděláte, i kdybyste u ní jinak uspěli.
Tři neomluvené absence znamenají zákaz účasti na zkoušce. Pokud student své absence nezdůvodní, učitel ho jednoduše vyškrtne ze seznamu. V praxi to znamená okamžitý vyhazov z ročníku. Viděl jsem to na vlastní oči: jeden z mých spolužáků zmeškal tři TD bez pozdější omluvy a byl zkrátka vyloučen.
A podvod? Ten je považován za velmi vážný přestupek. Minulý rok jedna studentka použila při zkoušce mobilní telefon. Byla přistižena, telefon jí byl zabaven jako důkaz a vše bylo fotograficky zdokumentováno. Případ se dostal před disciplinární komisi, která jí udělila pětiletý zákaz studia na všech francouzských univerzitách.
Když srovnám francouzskou fakultu s českou, mám pocit, že jde o dva úplně odlišné světy. Francouzské fakulty si zakládají na tom, že studenti musí být důslední a zodpovědní. "Ve Francii se práva nestudují, ve Francii se jimi žije," říkají často vyučující.
V Česku je studium sice teoreticky náročné, ale volnější a samostatnější. Student má větší svobodu při tvorbě rozvrhu i plánování povinností. Semináře jsou spíš doplňkem než klíčovou částí studia, a i když je disciplína důležitá, přístup vyučujících bývá vstřícnější. Zatímco ve Francii musíte pracovat průběžně každý týden, český student má často prostor soustředit se hlavně na zkouškové období. Ve Francii by to byla sebevražda.
Tvrdá práce se ovšem vyplatí, protože už po bakalářském stupni mají studenti reálné profesní uplatnění. První dva roky studia jsou extrémně náročné a fungují jako síto, ale třetí ročník je zaměřený na specializaci. Díky tomu mají absolventi licence často možnost nastoupit do veřejné správy, justičních asistentur nebo právních kanceláří i bez magisterského titulu. V Česku nepředstavitelné!
Možná to zní krutě, ale právě tato tvrdost dělá z francouzských právníků mistry argumentace a logiky. Francouzské právo není jen o znalosti paragrafů, ale o způsobu myšlení - o schopnosti rozebrat problém, formulovat logickou argumentaci a vyvodit závěr. Kdybych měl francouzská práva popsat jednou větou, řekl bych: "Naučí vás víc než jen právo - naučí vás pracovat, myslet a nikdy se nevzdat."
Je to systém, kde se chyby netolerují, ale kde se člověk naučí, co znamená opravdová vytrvalost. A i když je francouzské právnické studium často vyčerpávající, dává něco, co žádný jiný systém nenabídne: hluboký respekt k práci, pravidlům i právnímu myšlení samotnému.
Autor studuje ve Francii práva. Je členem francouzských Republikánů.