Topolánek na Hrad? Nebezpečně se podobá Zemanovi a nevíme, kdo za ním stojí

před 11 minutami

Expremiér a expředseda ODS Mirek Topolánek se na poslední chvíli rozhodl kandidovat na prezidenta. Usiluje o podporu senátorů z pěti klubů včetně ODS. Není kandidátem modré strany, s níž v roce 2006 dosáhl 36 procent ve sněmovních volbách, víc než letos Andrej Babiš, nejvíc v historii Česka.

Jak ho to napadlo? "Já jsem se v úterý, možná emotivně, protože rozumem bych to nikdy neudělal, rozhodl, že budu kandidovat na prezidenta a začal jsem shánět podpisy," sdělil Topolánek serveru Blesk.cz.

Opravdu s ním zamávaly emoce? Snaha stát se nejvyšším ústavním činitelem je věcí chvilkové nálady? Kdo by tohle spolkl? Zvlášť u člověka, který je předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky a předsedou dozorčí rady Elektrárny Opatovice.

První, co o Topolánkově chuti kandidovat víme, je, že nevíme, kde se vzala, jestli ho do přímé volby někdo strká, nebo je-li to jeho osobní vůle. V tuto chvíli nevíme, kdo by mu kandidaturu platil. Nebo má sám peněz dost? Neznáme jeho program, o co by jako prezident Česka usiloval. Nic.

A přece tento vpád část pravice vítá, volba na Hrad prý může dostat nečekaný náboj, k Topolánkovi se hrne ódéeska, předseda Petr Fiala napsal: "Do prezidentské volby vstupuje nový kandidát s politickými zkušenostmi a zahraničněpolitickým rozhledem. A je zřejmé, že jde o vážného kandidáta. Už mnohokrát jsem řekl, že ODS si přeje výměnu na Pražském hradě a i povolební události ukazují, jak je to důležité."

(V knize Profesor na frontové linii, jež vyšla v září, ještě Fiala psal: "Za Mirka Topolánka jsme měli nálepku jakési buranské strany, která se točí kolem bohatství a starosti lidí ji nezajímají," což bylo poměrně výstižné.)

Topolánka vítá i Miroslav Kalousek, do hry prý "vstoupil kandidát, který se může prezentovat prokazatelnými zkušenostmi nejenom premiéra, ale i respektovaného předsedy Rady Evropské unie, což jsou zkušenosti, které jeho soupeři nemají". Oznámení Topolánka způsobilo slušný poprask.

Nutno ovšem připomenout, že tento muž má svou složitou historii. Minulost nejúspěšnějšího stranického vůdce, ale taky hulváta (Fiala by asi řekl burana), útoků na novináře, minulost jménem přítel Marek Dalík, který byl odsouzen na pět roků za podvod, minulost spojení s lobbisty a šíbry, s nimiž si vyjel na jachtě z Monte Argentario atd.

Co symbolizuje?

Co Topolánek vlastně ve srovnání s dalšími kandidáty symbolizuje? Miloš Zeman je megapopulista, "kandidát lidu", kreativní vykladač české ústavy, spojenec Andreje Babiše, dalšího politika, který to umí zaválet s lidem. Proruský a pročínský politik.

Profesor Jiří Drahoš symbolizuje úroveň, vzdělání, slušnost, klid, nepopulismus, nabízí se jako (až příliš tichá) alternativa Zemanovi, jako "neničme to, čeho jsme dosáhli".

Michal Horáček? Přímá volba je hra a Horáček je hráč, který jde do hry s obrovským nasazením, sází na západní orientaci.

Topolánek? Podobá se Zemanovi. Nakolik je prozápadní? Nakolik by to koulel s Rusy nebo Číňany? Netušíme (záleží zřejmě na tom, kdo stojí za ním). Zemana připomíná drsností, brutální lidovostí, zároveň se nemůže odlepit od své minulosti, od předfialovské ODS, jejímž produktem byl třeba právě Dalík, který jen využíval toho, jak byly věci v ódéesce nastavené.

I výrazivem se Topolánek podobá Zemanovi. Před volbami 2006 mluvil o "noci dlouhých nožů", o rok později ukázal opozici vztyčený prostředníček (prý tím ukazoval Kalouskovi, že je jednička). Fotografovi Blesku hrozil: "Zabiju tě," vysloveně zemanovská věta, zemanovský vztah k žurnalistům. Loni vydal knihu "Hlavně se neposrat" atd.

Při jeho čerstvé kandidatuře připomeňme výrok pro Lidové noviny z dubna 2006: "Pokud budeme lidem před volbami otevřeně říkat, co máme v plánu, nikdy ve volbách nevyhrajeme." Půjde s tím nyní do přímé volby?

Drahošovi odsaje hlasy

Druhého listopadu vystoupil na Pražském právnickém podzimu, kde přednesl řeč na téma "Právo a rovnost? Právo a nerovnost!" Řekl mimo jiné: "Multikulturalismus zabíjí a destabilizuje Evropu tak, jak to dělal pouze nacismus a komunismus." Dál: "… musíme nakonec zakázat politický islám a právo šaría v naší zemi a postavit je mimo zákon… K tomu nám dopomáhej Bůh." (Dodejme, že islám v Česku nemá politickou podobu a šaría zde neplatí.)

Co či koho by Topolánek symbolizoval? Souvisí to s otázkou, co dělal po odchodu z politiky, jak se staral o věci veřejné. Nijak. Pracoval v energetice, v teplárenství. Může být figurou nějaké energetické lobby, která má obavy, jak se to bude v Česku vyvíjet dál (Zeman tu nebude navěky).

Je Topolánek jasně prozápadní politik? Nevíme. Vymezuje se proti islámu, proti dvojici Zeman a Babiš, jako Antizemanobabiš, ale opravdu? Loni se účastnil oslavy padesátin Zemanova poradce napojeného na Rusy Martina Nejedlého. (Účastni byli lidé jako senátor Jan Veleba či Ivo Valenta, Vratislav Mynář a jeho tým, byznysmeni z pražské centrály čínské společnosti CEFC kolem Jaroslava Tvrdíka a další.)

Co by se dělo, kdyby Topolánek kandidoval? Představme si druhé kolo volby, pokud by tam postoupil, kdo by volil jeho, kdo Zemana, kdo by k volbám nešel. Je pravděpodobné, že by v prvním kole odčerpal část hlasů Drahoše i Horáčka. Pokud by postoupil do druhého kola, měli by voliči Drahoše chuť dát hlas Topolánkovi? Jistě ne velkou, je z úplně jiného těsta.

Topolánek by fungoval jako "drobič", hlasy Zemanovi by neubral (to by zvládla kandidatura Tomia Okamury), jiným ano. Zemana ale porazí jen těžko. A kdyby ano, není nemožné, že by se mu na Hradě mohl v lecčems podobat.