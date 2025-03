Trumpa válka na Ukrajině otravuje. Putin mu po telefonu neustoupil skoro v ničem

Byl to podle různých zdrojů dvě až tři hodiny trvající hovor, ale Putin neustoupil prakticky v ničem. První komuniké navíc vydal Kreml, což o něčem svědčí. To americké následovalo později a bylo o poznání kratší a střízlivější. Pokud by výsledky byly pro USA dobré, Donald Trump by se nepochybně ihned pochlubil před novináři a na sociálních sítích bychom četli jeho euforická vyjádření.

Kreml zdůraznil, že došlo k "podrobné a upřímné výměně názorů na situaci kolem Ukrajiny". A Vladimir Putin zjevně pochopil pravidla hry, když vyjádřil Donaldu Trumpovi "vděčnost za jeho úsilí o prosazování ušlechtilého cíle, jímž je ukončení nepřátelských akcí a lidských ztrát". Ruský prezident také slíbil předat Ukrajině 23 těžce zraněných ukrajinských vojáků jako gesto dobré vůle. Ve středu zároveň dojde k výměně 175 ruských zajatců za 175 ukrajinských. Ruská strana je podle Putina také připravena zacházet humánně s ukrajinskými vojáky, kteří se vzdali v Kurské oblasti. Oba prezidenti se rovněž shodli na moratoriu na útoky na objekty energetické infrastruktury. To nicméně v tuto chvíli díky útokům ukrajinských dronů na ruské rafinerie vyhovuje i kremelskému režimu. Tímto Putinova "dobrá vůle" skončila. Putinovy podmínky Následuje seznam Putinových podmínek: Za prvé, příměří není možné bez zastavení ukrajinské mobilizace a přezbrojení. Za druhé, klíčovou podmínkou pro zahájení procesu urovnání by mělo být úplné zastavení zahraniční vojenské pomoci a zpravodajských informací Kyjevu. Za třetí, je nutné komplexně urovnat krizi, bezpodmínečné odstranit její hlavní příčiny a zohlednit "legitimní bezpečnostní zájmy Ruska". Související Peskova neposlouchejte. Putin se vyjádřil k telefonátu s Trumpem, sál propukl v smích 0:15 První dvě podmínky jsou pro Ukrajinu sebevražedné, protože podobná omezení se nemají vztahovat na Rusko. Znamenalo by to, že za měsíc bude Rusko výrazně silnější, zatímco Ukrajina bude ve stejném bodě jako nyní. Poslední bod diplomaticky říká, že by se Ukrajina měla stát ochromeným státem v ruské zóně vlivu. Pokud Putin mluví o příčinách krize, myslí tím rozšiřování NATO na východ nebo jen úvahy o jeho rozšiřování tímto směrem. Když mluví o "legitimních bezpečnostních zájmech Ruska", znamená to, že Ukrajina musí odevzdat čtyři oblasti, které Moskva anektovala, musí se vzdát aspirací na členství v NATO, musí zásadně omezit svou armádu, musí ji stáhnout od hranic a v zemi také nesmí být vojáci ze zemí NATO. Fakticky jde o ochromení Ukrajiny a její začlenění do ruské zóny vlivu. Trumpa válka na Ukrajině otravuje Putinovou výhodou je, že Trump chce dohodu. Chce ukončit válku, která ho nezajímá, která ho otravuje a která ho zdržuje od věcí, které považuje za důležitější. To dává Putinovi silnější vyjednávací pozici, než reálně má. Když Trump ponížil Zelenského v Bílém domě, použil příměr: "Nemáš v ruce dobré karty." Putin se určitě snažil Trumpa přesvědčit, že on má v rukou dobré karty, i když to tak v praxi není. Ruská ekonomika sice nezkolabovala, ale je drcena sankcemi. Válka je enormně drahá. Vojáci docházejí i v Rusku, protože 800 tisíc až jeden milion padlých a raněných je zkrátka hodně. Související O co jde ve válce Ukrajině, Rusku a USA? Jejich zájmy se musí protnout v kompromisu Ukrajina nezkolabovala, brání se, její armáda sice ustupuje, ale byla schopna půl roku držet rozsáhlou část Kurské oblasti. Ukrajinské drony a rakety zasazují tvrdé údery ruským rafineriím, které zajišťují financování celé války. Jenže když Putin vsugeruje Trumpovi, že Rusko ve skutečnosti vítězí, získá Kreml lepší vyjednávací pozici. V Trumpově logice mafiánského bosse musí více ustoupit ten slabší. Trump respektuje sílu, obdivuje vítěze. Putinovi se tohle zatím daří. Trump opakovaně tvrdil, že "Rusko absolutně drtí Ukrajinu" nebo že v Kurské oblasti jsou obklíčeny tisíce ukrajinských vojáků. Nejsou. Putin nechce příměří I když Putin naoko vítá jednání, ve skutečnosti nechce příměří, které by jen dočasně zmrazilo situaci. Chce uvolnění sankcí. A to i když ještě dnes před telefonátem na jednání fóra ruských průmyslníků a podnikatelů tvrdil, že sankce Rusku pomáhají a západní společnosti nebudou po ukončení sankcí na ruském trhu vítané. Putin chce sféry vlivu, chce rozkol mezi Evropou a USA a chce změnu uspořádání po roce 1989. Chce vejít do dějin jako vládce, který opět obnovil velikost ruské říše a zvětšil její územní rozsah. Donald Trump chce skončit válku, která ho nezajímá, otravuje a zdržuje. Jenže jak upozornil v The Economist expert na Rusko Arkady Otrovsky: "Pro Putina to Ukrajinou nekončí. Válka na Ukrajině je pro něj jen jednou fází konfrontace se Západem. A ta jen tak neskončí."