Když Babiš uráží i lichotí. Expert Pirátů varuje před krematoriem. A Hladík smutní

Do podzimních voleb, které rozhodnou o budoucí vládě Česka, zbývají poslední měsíce. Horečka na české politické scéně narůstá a fakticky už běží kampaň. Aktuálně.cz se vám bude snažit kromě dosavadního aktuálního zpravodajství přinášet i souhrn toho zajímavého a důležitého z uplynulého týdne. Stručně a jasně, s kapkou humoru a ironie. Politika totiž vůbec není nuda, jak si někteří lidé myslí.

Dopisování mezi lídry vlády a opozice

Že by si dnes psali lidé dopisy, je už docela neobvyklé. A že by si je psali lidé, kteří se ve stejné chvíli, když je píšou, dokonce potkávali tváří v tvář, to už je hodně velká rarita. Ovšem - i tací existují. Jeden se jmenuje Petr Fiala a druhý Andrej Babiš. Tento týden si dokonce napsali hned dvakrát a nebylo to žádné krátké psaní. Obsah? Ten si může každý přečíst, protože všechny dopisy jsou veřejné.

Ve zkratce řečeno, vše se točilo kolem pozvánky, kterou šéf ODS a premiér Petr Fiala adresoval předsedům sněmovních stran. Požádal je, jestli by mohli přijít ve čtvrtek odpoledne na schůzku, kde by se pobavili o obraně České republiky. Babiš to odmítl a obvinil Fialu, že mu jde jen o marketingový tah a ne skutečnou poradu. Nakonec nepřišel ani Babiš, ani předseda SPD Tomio Okamura. A premiér na svých sítích publikoval fotku, jak jejich místa se jmenovkami a připravenou minerálkou zůstala prázdná. "Ti, kteří měli přijít, nepřišli," připsal Fiala - nebo jeho spolupracovníci - k fotce.

Přiznám se, že jen nevím, jestli si zmiňované těžké politické váhy posílaly dopisy jen elektronicky, nebo k tomu využily třeba služeb České pošty a poslaly si papírové dopisy. Možná by tak zjistily, jak se dál a dál zvyšují ceny této státní firmy, o které se shodou náhod tento týden mluvilo ve Sněmovně i Senátu. Do jednoho týdne se vešly hned dvě velké debaty o současnosti a budoucnosti této ztrátové firmy, o jejím (ne) fungování se hádá především ministr vnitra Vít Rakušan a senátorka Jana Mračková Vildumetzová. Moc jsem se chtěl jít na obě debaty podívat, ale bohužel jsem měl příliš mnoho jiné práce.

Když si někdo plete toalety

Politickou smolařkou týdne je poslankyně ANO Helena Válková, která se dočkala "popularity", o jakou žádný politik nestojí. Muž, který si přinesl do sněmovny zbraň a zapomněl ji na toaletě, byl její spolupracovník, konkrétně konzultant v oblasti bezpečnosti Martin Suchánek. Vznikl velký skandál, takže poslankyně si postěžovala, že už si připadá, jako by zbraň přinesla sama.

To mohu vyloučit, protože jsem viděl, jak ochranka v inkriminované době kontrolovala také její osobní věci. Byla to ovšem zcela výjimečná chvíle. Problém toho, že se můžou dostat do Sněmovny nepatřičné věci je totiž v tom, že zatímco novináři a hosté prochází denně přísnou kontrolou, poslanci a jejich spolupracovníci mohou volně nosit do sněmovny cokoliv, aniž by si toho někdo všiml.

Poslanci opět nestíhali

Za normálních okolností člověk končí až tehdy, kdy udělá všechnu naplánovanou práci. V případě poslanců to tak jednoduše nejde, takže už jako tradičně ani v tomto týdnu nestihli probrat vše, co měli na programu své schůze. Jen namátkou šlo například o zákon o lobbingu, o regulaci veřejných kampaní nebo třeba o nový systém vracení PET lahví a plechovek. A o řadu dalších věcí. Při pohledu na to, kolik času sněmovna strávila neplodnými proslovy, je zřejmé, že čas by se určitě našel. Zejména kdyby neměl dlouhá vystoupení šéf ANO Andrej Babiš.

"V souvislosti s tím, že jsme vyřadili všechny ostatní body, tak jsme vyčerpali schválený program 131. schůze Poslanecké sněmovny. Já vám, kolegyně, kolegové, děkuji, že jste vydrželi až do konce, i zaměstnancům Poslanecké sněmovny," ukončil schůzi předsedající Jan Bartošek (KDU-ČSL). A jak už je letitým pátečním zvykem, sněmovna se těsně po druhé vyprázdnila.

Pokusím se na jednom naprosto aktuálním případě ukázat, proč má Andrej Babiš v průzkumech obrovský náskok, proč směřuje k ovládnutí naší země, a proč Petr Fiala a další za ním zaostávají o několik koňských délek.

Takže:

1. Ted mluví Babis ve Sněmovně, viz ukázka, kterou jsem… pic.twitter.com/Kyv7lbaKF4 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 12, 2025

Hladíkovo nekonečné čekání

Na Babišovo neustálé mluvení doplatil hlavně lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík. Ten už měsíce touží po tom, aby prošla alespoň prvním čtením jeho "vymodlená" novela zákona o odpadech. Ale chyba lávky - neprošla. Protože už na její projednání chyběl právě čas. Hladíka tak lze označit za smolaře týdne, protože novelu do programu schůze dostal, dokonce o ní začal před poslanci mluvit, takže už se zdálo, že by se mu jeho přání splnilo. Jenže - smůla.

Hladík mluvil ve středu večer, když někteří poslanci odcházeli domů. A protože jich odešlo tolik, že v sále seděla jen malá část, předsedající schůze udělal krátkou přestávku, aby dal šanci i poslancům mimo sál přijít se spočítat. Ovšem i po přestávce bylo poslanců málo. Takže Hladík musel svůj proslov skončit a bude čekat na další schůzi za několik týdnů. Je tak možné že trojí projednání novely, které je potřebné ke schválení, už do voleb nestihne.

Tím ale vzniká otázka, proč v sále sedělo málo poslanců. Není zcela jasné, zda to bylo proto, že prostě spěchali domů, nebo spíš nechtěli, aby se Hladíkova novela projednávala. Tato novela je totiž dosti výbušná, protože se týká zásadní změny v zacházení s petkami a plechovkami. Dotkla by se prakticky každého člověka v Česku, protože lidé by petky a také řadu plechovek nosili na vybraná místa, což má řadu odpůrců. Aktuálně.cz tento problém popisovalo letos v lednu, kdy poukazovalo na to, že ani v samotné vládní koalici není většina pro takovou změnu. Ministr Hladík už tehdy připouštěl komplikace, ale věřil, že nakonec uspěje. Nezbývá mu tedy nic jiného, než aby dál věřil.

Jediná senátorka v kroji

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová dokázala přitáhnout veřejnou pozornost už v době, kdy byla poslankyní. Ovšem pořádné pozdvižení vyvolala až poté, co se přesunula ze sněmovny do Senátu. Jak Aktuálně.cz nedávno upozorňovalo, někteří poslanci jsou nešťastní, že narušila poměrně poklidná pravidla, které v této parlamentní komoře platila. Ona sama se naopak hájí tím, že Senát v dobrém smyslu slova oživila. Když se v tomto týdnu uskutečnil ve sněmovně Den krojů, nepřišel tam žádný senátor ani senátorka. S jedinou výjimkou - Janou Mračkovou Vildumetzovou. Nezbývá než žasnout nad tím, co všechno stíhá, když ještě zastává post hejtmanky Karlovarského kraje. Ale řeknu vám - v kroji jí to slušelo.

Radost z "datového orgasmu"

Ve sněmovně většinou mluví politici, ale občas se stane, že na tiskovku přijdou i "nepolitici". A bývá to mnohdy osvěžení v jinak poměrně nudném prostředí malostranských paláců. V tomto týdnu to potvrdil šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, který přišel na tiskovku o tom, jak ministerstvo práce a sociálních věcí společně s ministerstvem zdravotnictví poprvé propojily své údaje o nemocnosti, léčbě, invaliditě, klientech domovů či příjemcích příspěvků na péči. Šlo o velmi zajímavé téma, díky panu Duškovi a řadě dalších odborníků se v tomto podařilo udělat obrovský kus práce. A pan Dušek byl z tohoto propojení informačních databází tak nadšený, že mluvil dokonce o "datovém orgasmu".

Expert Pirátů varoval před krematoriem

Dalším "nepolitikem", který v tomto týdnu ve sněmovně zaujal, byl analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek (Piráti). Když mluvil o složité mezinárodní situaci, vypomohl si zmínkou o krematoriu i infarktu. "Ono se to trošku podobá situaci, kdy se vám udělá špatně a lékař vám řekne: 'Gratuluji, pane Novák, právě jste prodělal první infarkt'," začal Votápek s tím, že člověk má pak na výběr.

Buď začne žít zdravěji, nebude se přejídat, bude se víc hýbat a bude mít šanci se uzdravit, nebo bude líný a nic nezmění. "V takovém případě přijde další a další infarkt a v takovém případě doporučuji navštívit místní krematorium, abyste věděli, do čeho jdete," řekl Votápek, který následně sebekriticky přiznal, že sám by potřeboval zhubnout. Každopádně ale zaujal a dal Pirátům "nový lesk". Jestli někdo pochyboval, jaké je vlastně jejich zakotvení v případě zahraniční politiky a obrany Česka, dostal naprosto jasnou odpověď.

Vracím se ke včerejšímu slibu, že sem dám lidi, kteří mě včera ve Sněmovně zaujali svým stylem vystupování. Toto je Vladimír Votápek, který vystoupil včera jako reprezentant Pirátů - a dal jim nový lesk, myslím si já.



Pan Votápek mluvil o tom, jak je pro Česko naprosto zásadní… pic.twitter.com/V44wuMMhU9 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 13, 2025

Jak Černochovou urazit i potěšit

Andrej Babiš si v tomto týdnu nevyměňoval názory jen s premiérem Petrem Fialou, ale také s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Rozdíl byl v tom, že s ní si vyměňoval názory téměř z očí do očí, střídali se totiž u řečniště v jednacím sále sněmovny. Největší střet nastal kvůli tomu, že Babiš jí vyčítal některé nákupy vojenské techniky a také to, že mezi její nejbližší spolupracovníky patří muž, kterého Babiš obviňuje z nekalých úmyslů.

Když ministryně požádala Babiše o omluvu s tím, že se ve svých podezřeních mýlí, odpověděl jí, že se v žádném případě neomluví, a ještě dodal směs zcela protichůdných názorů na Janu Černochovou. "Vy jste neskutečná manipulátorka, vy jste to zase všechno překroutila… Z vás mají všichni strach. I pan premiér. Vy neskutečně manipulujete," opakoval na její adresu, ale následně jí řekl, že je úspěšná politička, ujistil ji, že ji má rád, a pozval ji na kafe.

Nejšťastnější den Radka Vondráčka

Už ze zmiňovaného Dne krojů měl nepochybně největší radost poslanec ANO Radek Vondráček, který po konci v čele sněmovny v novém volebním období nebyl tolik vidět. Díky krojům se ale ocitl jako hlavní iniciátor takového dne v samém centru pozornosti a sklízel pochvalu nejen od spolustraníků, ale také třeba od ministra kultury Martina Baxy z ODS. Není divu, že pan Vondráček nakonec prohlásil: "Je to pro mě největší den za celé čtyřleté volební období."

Radost Radka Vondráčka mohla být ale ještě větší, kdyby mu prošel do programu návrh na projednání jeho novely zákona o státních symbolech. Což je věc, která tak trochu s kroji souvisí. Jestli jsou Moravané, ke kterým se Vondráček jako rodák z Kroměříže hlásí, na něco hrdí, tak jsou to kromě krojů také další symboly, jako třeba vlajka a znak. A právě v tomto prosazuje Vondráček změnu. Jak už Aktuálně.cz psalo předloni v dubnu, podle jeho návrhu by Morava, Čechy a Slezsko měly své znaky i prapory. Ovšem poslanci se nedaří tento návrh nejen prosadit, ale ani dostat vůbec na program jednání. V Den krojů to tedy po čase opět zkusil. A zase neuspěl. Vládní koalice mu návrh neschválila.

Výčitka od správce státní pokladny

Šťastně působila v tento den také šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, kterou je možné jinak ve sněmovně vidět nejčastěji se zachmuřeným obličejem a neustálými výtkami na adresu vládní koalice. Oblekla si na sebe kroj z Podluží a s úsměvem popisovala, že se cítí v kroji jako jiný člověk. "Jasně, že si ho dám, účastním se různých folklorních akcí," odpověděla na dotaz Aktuálně.cz, zda si ho obleče i do volební kampaně.

Pro jejího koníčka ale neměl žádné pochopení ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), do kterého se Schillerová trefuje nejčastěji. Když ji viděl v kroji, připsal k její fotce kritickou poznámku. "Zatímco paní poslankyně zpívá národní písně ve svém podlužáckém kroji, celé hnutí ANO se v tichosti snaží zbavit zodpovědnosti za bezpečnost naší země," tvrdil. Inu, je možné, že po podzimních parlamentních volbách si vymění pozice. Třeba potom pan ministr už jako opoziční poslanec obleče na sebe kroj z Opavy, která je jeho domovem, a zapěje i národní písně.

VIDEO: Jsem jiný člověk, říkala Schillerová. V kroji půjde i v kampani.