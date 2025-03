O Ukrajinci, který u nás nechce být jako uprchlík a chce platit daně. Úřady mu brání

Mám klienta - Ukrajince, který vyrábí důlní stroje a prodává je do afrických diamantových dolů. A protože Afričané se zdráhali platit zálohy do státu zmítaného válkou, rozhodl se registrovat firmu v Česku. Dál vyrábí na Ukrajině, ale nově by chtěl platit daně v Česku. To zní pro tuto středoevropskou zemi dobře, ne? Jenže tady končí pozitivní část vyprávění.

Jeho českému "eseróčku" v Česku odmítli otevřít účet ve všech bankách (které obešel), kromě jedné jediné (a to hovoříme o peněžních tocích ve stovkách tisíc eur měsíčně, v přepočtu asi půl milionu korun). Finanční úřad ho odmítá registrovat jako plátce DPH, čímž ho donutil oproti původním plánům hlavní část výroby dále účtovat přes jeho starou ukrajinskou firmu. Česko tak přišlo o balík peněz na dani z příjmu právnických osob. Tyhle problémy banky a finančák vysvětlily tím, že jako vlastník a jednatel (české!) firmy nemá v tuzemsku dlouhodobý pobyt. Já klientovi navrhl lehké řešení - zaregistrovat se jako uprchlík. Tím by problémy shodil ze stolu a ještě ze státu vytáhl nějaké peníze (příspěvek na bydlení, bezplatné zdravotní pojištění). Ukrajinský deník Petra Židka Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. Foto: Archiv autora Klient je ale protivně čestný. Odmítl se registrovat jako uprchlík, přestože reálně uprchlíkem je, protože jeho dům se nachází - i když možná už fyzicky neexistuje - v oblasti okupované Ruskem. On se ale necítí slabým, aby odčerpával pomoc, kterou potřebují jiní. On chce být tím, který nepřijíždí peníze čerpat, ale peníze přiváží. Chtěl tedy problémy řešit dlouhodobým vízem. Jenže ouha. České konzuláty na Ukrajině víza nevydávají! Tedy kromě (snad) studentských. Po roce mu banka, ta jediná, která mu byla ochotna vést účet, zablokovala všechny peníze, které u ní měl (naštěstí jen částku pod dvacet tisíc eur). Důvodem je, že nemá bydliště v Česku a k blokaci prý banku tlačí státní správa. Klient tedy usoudil, že jsem měl pravdu, a v Česku požádal o dočasnou ochranu. Docela by mě zajímalo, k čemu jsou ty klacky pod nohy dobré? Proč nemá Česko program, který by podpořil přemisťování ukrajinských firem do této země? Na rozdíl od programů na podporu uprchlíků (díky za ně) by to znamenalo přísun peněz a nová pracovní místa. Příkladem by mohlo být sousední Polsko, kde našlo trvalý azyl mnoho úspěšných ukrajinských firem.