Vrací se spalničky, lidi se topí v dezinformacích. Věří nesmyslům a neočkují děti

Informační přesycenost, dezinformační weby, kampaně na nich a komunikační technologie, po kterých se šíří zhoubné informace, nás vrací o x desítek let zpátky do dob, kdy nás sužovaly dávno vymýcené nemoci.

Počet nakažených spalničkami k 7. prosinci 2018 stoupl na 189, o čtvrtinu více oproti loňsku, kdy jich bylo "jenom" 146. O rok dříve bylo případů jenom sedm a v roce 2015 devět.

Čísla Státního zdravotního ústavu jsou za mě jednou z nejděsivějších tuzemských zpráv letošního roku. Proč? "Jedním z hlavních faktorů je negativní postoj populace k očkování proti spalničkám, který je zásadně ovlivněn antivakcinačními kampaněmi," prohlásila lékařka Kateřina Fabiánová z Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Moderní medicína, mílové kroky ve zlepšení kvality života, krev a pot doktorů a laboratorních specialistů nás dostaly na životní úroveň 21. století. Máme se jako prasata v žitě. A pak nás informační přesycenost, dezinformační weby, kampaně na nich a komunikační technologie, po kterých se zhoubné informace šíří, zase vrací o x desítek let zpátky do dob, kdy nás sužovaly dávno vymýcené nemoci. Můžeme si "gratulovat".

Jsme mediální negramotní, čteme nesmysly na internetu, věříme jim a pak neočkujeme děti, byť to je povinné! Tito lidé, kteří "na všechny vyzráli" a "zaručeně přišli na něco tajného, co ostatní netuší", si na konspiračním serveru AC24.cz přečtou článek s titulkem Proč média mlčí? Švédsko kvůli "závažným zdravotním obavám" zakazuje povinné očkování (mimochodem jeden z nejsdílenějších textů k tématu očkování, samozřejmě fake) a pak dobrovolně svoje ratolesti vystaví horečkám, kašli, zarudlým očím a potenciálně život ohrožujícím komplikacím, jako je zápal plic a onemocnění postihující mozek. U dospělých je průběh nemoci ještě vážnější. Tak hlavně že o tom Česká televize mlčí.

Ta arogance, ignorance a absence totální nekritičnosti k sobě samému je vlastně fascinující. Čím méně toho člověk o něčem ví, tím si je jistější, že má pravdu. Pravý opak Sokratova "Vím, že nic nevím". Kde se v někom bere jistota, že je na něco expert, po přečtení článku na internetu? Nepochopím. Kecal by někdo do práce tesařovi, jak má udělat střechu, po shlédnutí dvou dílů Rad ptáka Loskutáka se sourozenci Gondíkovými? Asi ne, a přitom je to to samé!

Na druhou stranu, tito lidé za to v podstatě nemohou, je to děsivé, ale jednají podle svého nejlepšího přesvědčení. Jen prostě nevědí, jak kriticky uvažovat, jak pracovat s informacemi a ověřovat si je. Nechají se emočně rozhodit děsivými titulky a náhledovými obrázky u nich. Mají strach. Smetla je dezinformační vlna a nedokážou vyplavat na hladinu zdravého rozumu. Můžeme být jenom rádi za projekty učící školáky i širokou veřejnost, jak pracovat s informacemi a kriticky k nim přistupovat.

Nejhorší je, že konzumenti konspirací přestávají být objektem zkoumání a pobavení v internetových diskusích nebo na Facebooku, ale mohou reálně ohrozit náš život a život našich blízkých. Pokud bude proočkovanost klesat, stává se z toho problém pro nás všechny. (Nutno podotknout, že někteří lidé nejsou proti očkování pod dojmem četby konspiračních webů, ale mají jiné, své důvody.)

Někdo mohl být v minulosti očkovaný pouze jednou (ne dvakrát, jak to má být správně). Někteří nemohou být očkováni kvůli svým zdravotním potížím a musí se nepřímo spoléhat na očkování ostatních, i tito lidé jsou v ohrožení. Děti se mají první dávkou očkovat ve věku mezi třinácti měsíci a rokem a půl, další kolo mezi pátým a šestým rokem dítěte.

Dokud nemá dítě obě dávky, může je potomek hltačů zaručených pravd z pochybných serverů nakazit. Na dětech ve školce bohužel nikdo nepozná, co jejich rodiče čtou za zprávy. Pojďme vzít rozum do hrsti a očkujme. Tak všechno nejlepší do nového roku a šťastné a proočkované Vánoce!