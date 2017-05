Vyženeme živly z MHD. Slušný člověk se nemá čeho bát, kdo je podezřelý, víme předem

před 56 minutami

Dopravní podnik města Ostravy oznámil, že pro velký úspěch zvýší počet takzvaných asistentů přepravy, jejichž klíčovým úkolem je perlustrovat na zastávkách vytipované lidi, aby ukázali jízdenku, a když ji nemají, aby nemohli ani nastoupit. Jde o systém jakési pomocné stráže revizorů (základní hrubý plat asistentů je 21,5 tisíce) na několika linkách a ostravský komunál je z něj nadšen.

"V období od 3. dubna do 12. května do vozidel MHD nenastoupilo 2952 osob, u kterých se dal předpokládat úmysl cestovat bez platných jízdních dokladů, 1090 osob bylo z přepravy vyloučeno," informovala novináře mluvčí dopravního podniku Karolína Rycková.

"Je daleko účinnější nepřizpůsobivé osoby do vozidla nevpustit než pak následně složitě řešit důsledky jejich chování," pravil radní pro dopravu Lukáš Semerák (Ostravak).

Je neskutečné, že si něco takového může město dovolit; méně už to, že si to lidé nechají líbit a další tomu tleskají. Ale do aktuálního buzeračního trendu veřejné moci to zapadá dobře.

Vynechme technické detaily fungování asistentů a pravomocí revizorů a zaměřme se na právo cestovat za stanovených podmínek městskou hromadnou dopravou. MHD je veřejná služba, ale je soukromou věcí každého, jestli a za jakých okolností ji používá. Když někdo nezaplatí ani jízdné, ani pokutu, ani x-tou upomínku a je mu jedno, že na něj přijde exekutor, je to bohužel stále jeho volba a problém následků. Není správné kvůli tomu neplatiče - notorické i náhodné - do autobusů a tramvají vůbec nepouštět, bránit jim měkkým násilím, aby se přepravovali. Co když opravdu urgentně někam spěchají?

Co přijde dál? Vyztužíme asistentům asistující hlídky městské policie? Nasadíme donucovací prostředky? Budeme lidi bez lístků přivazovat k zastávkám, aby nemohli jet ani příštím ani přespříštím spojem, dokud jim cestování neznechutíme definitivně? Nebo se spokojíme se šikanou v dosavadní podobě?

Přesně tak, šikana. Slůvka "osob, u kterých se dal předpokládat úmysl cestovat bez platných jízdních dokladů" a "nepřizpůsobivé osoby" ve výše zmíněných citátech představitelů města hovoří jasně.

Jak se asi takový "nepřizpůsobivý" pasažér, u kterého se "dá předpokládat úmysl", pozná? Má to napsané na čele? Pochopitelně ne, ale asistenti v modrých vestách už vědí. Na koho se zaměřit "od pohledu" a proklepnout si ho. Například proto, že vypadá jako Rom. Nebo jako socka. A proto snad má být - kdokoli - obtěžován na zastávce jako podezřelý?

Skandální přístup. Když byla Rosa Parksová zatčena kvůli tomu, že odmítla uvolnit místo bílému spolucestujícímu, vyvolalo to nejdřív bojkot autobusové dopravy a potom hnutí za práva černošské menšiny. Jenže to se psal rok 1955. Dnes jsou měřítka volnější: v tramvajích nejsou průvodčí a úřední orgán se na vás může namátkově zaměřit prostě proto, že podle něj blbě vypadáte. Žádnou vzpouru proti tomu nečekejte. Zlaté pravidlo veškerého utahování šroubů přece zní: Slušný člověk se nemá čeho bát.