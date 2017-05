Z mučedníka Babiše má být viník Babiš. Vláda končí. Sobotka zaskočil šéfa ANO i Zemana

před 1 hodinou

Zbaví se Bohuslav Sobotka demisí odpovědnosti? Nesmysl. Teprve teď ji konečně přijal. Pozdě, ale přece.

Překvapení: premiér Sobotka v úterý po půl druhé odpoledne oznámil, že vláda rezignuje. "Nemohu jako předseda vlády nést odpovědnost za tuto situaci, že na pozici místopředsedy vlády a ministra financí je člověk, jehož minulost je takovým způsobem nevyjasněna a jehož podezření, která se týkají daňových úniků, jsou velmi četná."

Čekalo se, že Sobotka buď vycouvá a nechá kabinet dovládnout, nebo se pochlapí a požádá prezidenta Zemana, aby Andreje Babiše odvolal. Podání rezignace za celou vládu, to je překvapení.

Důvod? "Nechci, aby byl Babiš mučedníkem." Premiér sdělil, že ví, jak se Babiš na roli mučedníka chystá, a nechce mu s tím pomáhat.

Sobotka hraje vabank, je to jeho osobní krok. "Já jsem diskutoval tu současnou situaci v sociální demokracii, je to mé rozhodnutí jako předsedy vlády a já jako předseda vlády reaguju na situaci, která nastala s místopředsedou vlády a ministrem financí." Naposledy hrál o všechno po lánském puči, po minulých sněmovních volbách. Tehdy zvítězil.

Rozhodl se tvrdě, razantně, nesobotkovsky. Neměl kam vycouvat. Nemohl najednou oznámit: Andrej Babiš mě přesvědčil. (A to ani kdyby ho Babiš doopravdy přesvědčil, což se zjevně nestalo.)

Problém, to si zopakujme, v celé hře je to klíčové, tkví v tom, že ministr financí Babiš svými vysvětleními nevyvrátil podezření okolo korunových dluhopisů a jeho firem; pochybnosti neklesají, ale den ode dne naopak narůstají.

Slabiny Sobotkova kroku: 1. Měl vědět, že je Babiš s Agrofertem za zády riziko, už před třemi roky. Tohle mu bude opozice stále znovu předhazovat. 2. Nejpozději před rokem, když se vyvalila kauza Čapí hnízdo, měl jednat, Babiše odvolat. 3. Demisí vlády dává moc do rukou Miloše Zemana. Ten může jmenovat Babiše rovnou premiérem.

Výhody: 1. Premiér jedná, není ve vleku věcí. To se od předsedy vlády a nejvlivnější persony v zemi očekává. 2. Sice pozdě, půl roku před volbami, ale přece jen "malér Babiš", ten gigantický střet zájmů a podezření okolo danění, řeší. 3. Věc staví tak, že rozbíječem vlády není on, že ji svými temnotami zničil ministr financí a šéf ANO.

Prezident lákán do pasti

Jak velký prostor má prezident Zeman? Existuje jen jedna reálná koalice (stávající), nebo menšinová vláda. Prezident je nyní lákán do pasti, Sobotka jako by ho vyzýval, ať si zas udělá, co chce, ať si jmenuje nějakého svého premiéra (minule to byl Jiří Rusnok) a ať nedostane důvěru ve sněmovně. Ať si uškodí. Strká Babiše k Zemanovi, voličům ukazuje, že ti dva jsou jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.

Teoreticky by mohl Zeman po demisi z fleku jmenovat Babiše premiérem. (Urychlit dějiny.) Kdo by do toho s ANO šel? Za této situace, půl roku do voleb, nikdo významný. Takže vláda složená z lidí ANO, Agrofertu a Zemanových kamarádů. Pro Babiše před volbami velká nevýhoda. Obrátil by se gard, už by to bylo jen na něm a neměl by žádný čas cokoli udělat. Byl by jediný "v pozici", neměl by na koho svádět neúspěchy, chyby, ostatní v opozici a pálili by po něm jak diví. Kdepak, do toho nepůjde, už dávno není nepolitik.

Výhrada "vláda mohla ještě půl roku pracovat" neobstojí. Kabinet, kde sedí Babiš, už představuje jen a jen bitevní pole, kde se do voleb nic kloudného nedohodne.

Sobotka zjevně dvojku Babiš - Zeman zaskočil. Ty dva zřejmě ani nenapadlo, že by se vzdal vlády, podal demisi. Sobotka se pokouší situaci otočit, vzbudit dojem, že on se stává mučedníkem, protože Babiš není ochoten přiznat chybu. A Zeman, když zbývá jen půl roku, nemá velký prostor pro nějaké lišáctví.

Ještě něco: finanční správa a policie začaly vyšetřovat korunové dluhopisy. Konečně. Demisí vlády se opticky snižuje vliv ministra vnitra Chovance na policii i Babiše na cifršpióny. Paradoxně se tím krokem vyšetřovatelům tak trochu uvolňují ruce. Pro Babiše nedobré.

Bylo by pro občany lepší dovládnout s Babišem? Při nejasnostech okolo korunových dluhopisů, daní a původu jeho majetku ne. (Neměl ve vládě vůbec sedět.) Nemáme si zvykat na temné ministry, temné vlády. Máme chtít, aby neministrovali ve střetu zájmů, nevlastnili média, byli průhlední, aby se dalo dohledat, odkud mají peníze, majetky.

Když chce Babiš po kdejakém hospodském v zapadlém koutu země EET, když vyžaduje kontrolní hlášení a jde podnikatelům po krku jako potenciálním lotrům, nesmí být sám podezřelý. Státu má sám daně pilně odevzdávat, ne "optimalizovat".

Babiš k demisi: "To je fakt velké překvapení, nerozumím tomu. Tímhle činem pan premiér ničí jednu z nejúspěšnějších vlád po revoluci." Tenhle kolovrátek teď pojede šest měsíců. Ale musíme uznat: pro Babiše a Agrofert to byla megaúspěšná, snová vláda. Pro lidi, kteří stojí o demokracii, ne.

Zbaví se Bohuslav Sobotka demisí odpovědnosti? Nesmysl. Teprve teď ji konečně přijal. Pozdě, ale přece.