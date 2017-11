Zavřeme metro na Václavák. Pozvánka na 17. listopad jako za komunistů

před 1 hodinou

Praha vzkazuje: Nechoďte slavit Den boje za svobodu a demokracii, jeďte radši na chalupu.

Pražský dopravní podnik potřebuje vyměnit 392 dřevěných pražců za betonové. Vybral si k tomu datum od pátku 17. listopadu do neděle 19. listopadu, a proto tou dobou nepojede metro na trase C mezi stanicemi Kačerov a Muzeum. Jde o nejvytíženější úsek podzemní dráhy.

Podobné operace se provádějí o prodloužených víkendech nebo jiných seriálech dnů pracovního volna, kdy se dá čekat, že obyvatelstvo se bude po metropoli pohybovat méně. Že bude klid. Tohle je ale zvláštní případ.

V pátek v centru města rozhodně pusto a prázdno nebude, naopak - dají se čekat davy lidí na oslavách a dalších akcích ke státnímu svátku, výročí 17. listopadu. Tradičním ohniskem bývá Václavské náměstí, kam se "ke koni" jezdí právě céčkem. Metro ale bude zavřené, což dopravu (nejen) na 17. listopad a zpět zkomplikuje tisícům lidí.

Tak jako při jiných strategických výlukách, město tiše vzkazuje: Kdo nemusíte, nejezděte tudy. Bude to delší a nepohodlné (čekání na autobus na magistrále v lezavém podzimním počasí atd.). A taky: Počítáme s tím, že se lidi seberou a vypadnou z města na víkend. A těm, kdo by váhali, jestli to mají udělat, nebo zůstat v Praze, naznačujeme správnou volbu.

Zavřít metro v Den boje za svobodu a demokracii, spojený s řadou pouličních shromáždění v centru hlavního města, je chybné - a skandální. Místo aby metropole občany k účasti na oslavách 17. listopadu zvala, tak je od ní odrazuje. V jiném měřítku je to totéž, jako by se v Paříži pustili 14. července do výměny pražců pod Elysejskými poli.

Nechoďte demonstrovat/slavit, jeďte radši na chalupu.

17. listopad 1989 taky připadal na pátek. Kdyby bývali Antonín Kapek a Miroslav Štěpán přikázali opravovat ten den metro, možná by se dnes oslavy sametu nekonaly. Respektive konaly v nějakém pozdějším datu. Věřím.