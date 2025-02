Zelenskyj láká kluky do armády, česká stopa na Ukrajině a dochází Rusům dech?

Uplynulý týden přinesl řadu zajímavých zpráv týkajících se ruské agrese na Ukrajině a s ní souvisejících okolností. Šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno v názorovém seriálu přináší další díl komentovaného souhrnu toho nejzajímavějšího, o čem informovala světová média.

Nějaké dobré (i špatné) zprávy z Německa přinesl list Handelsblatt. Ta dobrá je, že tamní obranný průmysl potvrdil pověst Německa coby průmyslové velmoci. Podle generálního ředitele společnosti Rheinmetall Armina Pappergera vyrábí nyní Německo více munice než Spojené státy. "Jsme připraveni dodávat a jsme schopni do roku 2029 zajistit válečnou způsobilost Bundeswehru," říká pro změnu šéf koncernu MBDA Thomas Gottschild.

A teď ty špatné zprávy: "Abychom toho dosáhli, potřebujeme značné finanční prostředky a jasné objednávky," požaduje Gottschild. Teprve pak by mohly společnosti investovat a díky tomu i dosáhnout úspor z rozsahu. Šéf MBDA je rovněž pro zákon o urychlení zbrojení. Zbrojovka zkrátka není opravna obuvi, kterou můžete dnes zavřít a pozítří otevřít. Firmy musí mít na dlouho dopředu jisté zakázky. A to zjevně u legendárně pomalého akvizičního procesu Bundeswehru ještě nenastalo.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dostala jeho země z USA pomoc jen ve výši 76 miliard dolarů z odsouhlasených 177 miliard. Zvláštní vyslanec prezidenta Trumpa pro válku na Ukrajině generál Keith Kellogg ale tvrdí, že částka 177 miliard sedí. "Máme docela dobré účetnictví a víme, kam peníze jdou… Poslali jsme na Ukrajinu účetní inspektory, aby sledovali ty peníze… Představa, že leží někde na bankovním účtu na Ukrajině, je mýtus." A upozornil, že část peněz (přes 50 miliard dolarů) byla utracena v USA na zbraně, munici a další materiál, který se pak poslal na Ukrajinu.

Dobrat se ovšem přesné částky bude v takovém objemu vždy složité. Záleží totiž, jak to počítáte. Existuje rozdíl mezi prostředky přidělenými Kongresem a prostředky skutečně vyplacenými. Podstatná část "ukrajinské pomoci" se proplácí i na doplňování zásob amerických zbraní místo těch, které odešly na Ukrajinu. Data o pomoci mohou přicházet se zpožděním až dva roky, do toho jsou schvalovány nové balíčky pomoci, a to vše jde přes několik různých vládních agentur. Zelenskyj může počítat pouze přímou pomoc přijatou Ukrajinou, zatímco Kelloggovo číslo může zahrnovat širší podporu související s konfliktem.

Prezident Zelenskyj se dlouho bránil mobilizaci mužů ve věku 18 až 24 let, částečně kvůli demografickým následkům, především ale z politických ohledů. Jenže situace na bojišti mu nedává moc na výběr. Zatím to zkouší po dobrém. Mladým dobrovolníkům nabízí smlouvu na rok, která zahrnuje jak vysoký plat, tak i možnost získat bezúročný úvěr na bydlení a bezplatné vzdělání. Detaily programu sdělí příští týden. Dovedu si představit, jak to naštve ty mladíky, kteří už do této chvíle dobrovolně narukovali a o bezúročném úvěru si mohou nechat jenom zdát. Ale třeba to bude v Zelenského návrhu ošetřeno. Bude to každopádně v budoucnu obrovská zátěž pro státní rozpočet a také potenciální zdroj problémů. Veteráni z války v letech 2014/2015 dostávali pro změnu pozemky, ale výsledkem bylo, že se objevilo překvapivě mnoho "veteránů", kteří frontu neviděli ani z rychlíku.

Prezident Trump i nadále vysílá smíšené signály, co se týká jeho vize urovnání války na Ukrajině, takže se podívejme ještě jednou na generála Kellogga, který působí poněkud příčetněji a v každém případě jako někdo, kdo má nějaký plán. Sankce proti Rusku jsou podle něj na stupnici od jedné do deseti nyní na trojce a je tu tedy prostor pro jejich zostření. "A pokud existuje někdo, kdo tomu rozumí, je to prezident Donald J. Trump," řekl Kellogg v rozhovoru pro New York Post. Rusko se podle něj musí dostat pod ekonomický, vojenský ("Ukrajina musí vojensky držet Rusko na lopatkách") i diplomatický tlak, než začnou jakákoliv jednání. Jako by člověk slyšel ozvěnu dua Nixon-Kissinger, kteří se k pařížským jednáním se Severním Vietnamem doslova "probombardovali".

Zelenskyj se pochlubil předsedovi Vojenského výboru NATO Giuseppemu Cavovi Dragoneovi montážní linkou nových ukrajinských proudových dronů "Peklo". Ty byly údajně použity při dronovém útoku na Rostov na Donu. Podle záběrů z nalezených trosek pohání "Peklo" proudové motory TJ40-G2. Ty vyrábí česká společnost PBS (První brněnská strojírna) se sídlem ve Velké Bíteši.

The "Peklo" (Hell) drone-missile — our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Today, the first batch was delivered to our Defense Forces. The mission now is to scale up production and deployment.



I am grateful to everyone involved in our defense production, whose… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2024

Ze všech možných zdrojů vychází, že tempo ruských útoků po celé délce fronty v lednu pokleslo. Ať už to měříme množstvím obsazených kilometrů, počtem nekrologů v ruském regionálním tisku, či počtem útočných operací. V prosinci došlo k 6246 útokům, v lednu ke 4304. Z toho skoro polovina na pokrovském směru, kde zjevně Rusové soustředí nejvíce úsilí, ale třeba za poslední dva týdny postoupili jen asi o dvě stě metrů. Situace tam je ale stabilizovaná, jak potvrzuje i Oleksij Herman, velitel jednotky elektronického boje 111. brigády. "Situace je pro ně hrozivá - jejich města i logistika jsou zničeny. Vezměte si místa jako Bachmut, Časiv Jar, Ňju-Jork a Toreck. Nezůstala tam žádná infrastruktura. Teď je zima a mezi námi a nimi je tříkilometrová 'šedá zóna'. Jakmile vidíme pohyb, technologie nám jej umožní detekovat a drony jsou okamžitě nasazeny. Nedostanou se ani na naše pozice - jsou vyřazeni, než se přiblíží."