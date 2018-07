Zeman pochybuje o lidskosti soudů. Tak proč nedává milosti?

Prezident se zabývá lidskostí soudního systému. To je samo o sobě povzbudivá zpráva. | Foto: ČTK

Za víc než pět let udělil pouhých devět milostí, z toho jednu Jiřímu Kajínkovi. Žádostí přišlo několik tisíc.

Prezident Miloš Zeman promptně komentoval rozsudek Nejvyššího soudu v případu H-System, podle kterého družstvo Svatopluk musí do měsíce od právní moci vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Zeman řekl, že "tento rozsudek, spolu s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD a dalšími rozsudky, vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému".

Reakce v úterý přišla takřka okamžitě, ani prezident se tedy pravděpodobně nemohl s rozsudkem seznámit a neměl jiné informace než z médií. Přesto byl verdikt impulzem, aby shrnul a vyjádřil pochyby o celé justici. Dokonce o její lidskosti!

To je samozřejmě vážná věc. Pokud se u nás soudí nelidsky, mělo by se s tím něco udělat. Rychle.

Spravedlnost je - má být - slepá. A někdy se - obvykle právě proto - stane, že i takzvaně nelidská. Co s tím? Změnit, nebo přímo anulovat rozsudek a trest, které jsou podle práva, ale zároveň vůči někomu nelidské? Zákony nabízejí několik možností, jak na to. Nejznámější i nejúčinnější z nich, je prezidentská milost. To je přímočará pojistka proti "nelidskosti" justice. (Pokud se dá použít, takže ve při o horoměřické domy samozřejmě ne.)

Pochybuje-li Zeman o lidskosti soudního systému, dalo by se čekat, že milosti budou z Hradu pršet. Vhodných kauz by se v nelidském soukolí jistě našlo dost.

Ve skutečnosti udělil Miloš Zeman za víc než pět let pouhých devět milostí, z toho jednu Jiřímu Kajínkovi. Žádostí jsou stovky ročně a poslední dobou přibývají. Za poslední tři měsíce, napsal v květnu iDnes.cz, jich dorazilo 353, což je zhruba polovina co za celý rok 2017. Od roku 2013 (Zeman se ujal úřadu v březnu) do května 2018 evidovalo ministerstvo spravedlnosti 3559 žádostí o milost. Mnoho z nich pochopitelně nezasluhovalo, aby jim prezident vyhověl. Ale struktura žádostí nejspíš nemůže být jiná než za Zemanových předchůdců, kteří milostí udělovali nesrovnatelně víc a v naprosté většině případů se ukázalo, že k tomu byly rozumné důvody.

Jestli soudní systém Zemanovi od 24. července 2018 připadá nelidský, má jedinečnou příležitost, jak tomu sám za sebe čelit. Udělovat víc milostí. "Lidskost" je u nich rozhodujícím měřítkem, kvůli ní prezident to právo má.