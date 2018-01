Zeman ve sněmovně Babišově vládě jen zamával, byl to předvolební projev

před 5 hodinami

Vzkaz voličům: Aby mohl váš vyvolený bezpečně vládnout, makat a neblábolit, musíte udělat ještě jednu věc. Potvrdit mě na Hradě.

Prezident Miloš Zeman promluvil v Poslanecké sněmovně před hlasováním o důvěře Babišově vládě. To byly ale jen kulisy - ve skutečnosti nešlo ani tak o projev k poslancům, jako o předvolební vzkaz občanům. Tak to bylo načasováno - dva dny před prezidentskými volbami těžko číst Zemanovo vystoupení jinak.

Zemanův volební projev se dal poznat nejen podle nevyžádaných vsuvek na téma zrůdná inkluze a zlé neziskovky. To jsou povinné tance.

Nejít si pro porážku

Psalo se, že prezident přijde do sněmovny Babišovu vládu "podpořit". Ve skutečnosti ji podpořil až překvapivě vlažně, dokonce poslance ani výslovně nevyzval, ať pro ni hlasují. Muselo mu být jasné, že vláda důvěru skoro jistě nedostane - odepřeli ji i komunisté a okamurovci -, a zjevně nechtěl být spojován s obrazem "neúspěchu" a "porážky".

Do podpory této Babišovy vlády moc neinvestoval, nehoroval za ni, "nedohazoval" ji poslancům. Což by obecně, když už do sněmovny jde, spíš měl - "vyplácat" první pokus o vládu s důvěrou je nestátnické. V situaci pragmatika Zemana ale jde o pochopitelnou strategii.

Vysoká investice

Něco jiného než podpora první Babišovy vlády je ale podpora Andreje Babiše samotného. Babiše premiéra. Tady naopak Miloš Zeman investuje mnoho. Protože to do jeho prezidentské volební taktiky zapadá.

Zhodnoťte svou volbu

Zemanův vzkaz voličům zní: Aby mohl váš vyvolený Babiš bezpečně vládnout, makat a neblábolit, musíte udělat ještě jednu věc. Potvrdit mě v lednu na Hradě. Já jsem záštitou Babišova vládnutí, které jste si vybrali. Kdybych nebyl prezidentem, vaši parlamentní volbu to znehodnotí. To je vážné a myslete na to.

Zeman propojil své prezidentství a Babišovu vládu. Ne nějak obrazně, ne skrze názory na vykonávání moci, ale naprosto konkrétně: ve sněmovně zopakoval, že napodruhé - jaká malověrnost, počítá s tím, že první vláda padne - dá Babišovi o dost víc času na sestavování vlády a hledání parlamentní podpory. Zmínil příklad Německa, čili řeč je o měsících. Jenže Zemanovo prezidentské období končí 8. března. Když ho tam pak vystřídá někdo jiný, veškeré proklamace ohledně Babiše a jeho vlád budou anulovány.

Jinými slovy, Zeman říká: Chcete stabilitu, "jistotu", "klid na práci" pro Babiše a spol.? Volte mě.

Čapí karta

Ne, milost v kauze Čapí hnízdo neavizoval, nenaznačil, ani nemohl. Ale i to je, pokud sněmovna Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka vydá, představitelná možnost: například s odvoláním na argument, že justice pracuje "příliš pomalu". Tady by se v Zemanově projevu dalo číst mezi řádky.