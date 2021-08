Česko se znovu ocitlo v kampani z roku 2017. A podle toho to taky může dopadnout

Už v minulých sněmovních volbách jsme viděli, že všehoschopnost nelze porazit neschopností. Opakovat to samé a očekávat jiný výsledek, je nejen definicí šílenství, ale i současné opozice.

Před sněmovními volbami 2017 napsal Andreji Babišovi jeho tým knížku, aby ji mohl během kampaně rozdávat a točit u toho zmrzlinu. V roce 2021 dělá to samé. V roce 2017 se portrétoval jako hlavní protestní lídr, ač jeho strana byla ve vládní koalici. V roce 2021 dělá to samé. V roce 2017 si za arcilotra vybral jen jednu stranu, aby ostatní mohl lákat do případné koalice. V roce 2017 dělá to samé, jen TOP 09 vyměnil za Piráty. A i to slavné lithium už je zase na scéně.

Problém je, že tato obehraná písnička s minimem nových nápadů mu stále stačí, protože opozice po nadějném spojování sil zabředla do starých kolejí. Místo aby udávala tempo nápady, jak po koronaviru a vládě ANO s ČSSD postavit republiku na nohy, vyčerpala se vzájemnými půtkami mezi koalicemi Spolu a Pirátů se Starosty. Takže témata kampaně opět určuje Babišův tým.

Obě opoziční formace sice vyprodukovaly stovky stran podrobných programů, jsou ale k ničemu, když stratégům ANO stačilo jedno neumětelské premiérovo video u jízdenkového automatu, aby místo daní, školství, zdravotnictví a penzí celá republika začala řešit pirátské jízdné v Praze. Pro tým ANO je to až tak jednoduché, že si občas dovolí i úplnou pitomost a vyrobí menší kulturní válku třeba i ze složení zmrzliny. A když do ní přiletí o vajíčko navíc, nevadí, o to více pozornosti je upřeno na premiéra.

Pokud to takto půjde dál i v září, dočkáme se opakování kampaně z roku 2017 se vším všudy. Tehdy také opozice rezignovala na vlastní témata, dokola řešila jen Babiše - různé "Šumanovy nahrávky", korunové dluhopisy či další kostlivce, kterými má premiér nacpanou skříň k prasknutí. Nyní pro změnu je hitem hodně nepřesvědčivý Andrej Babiš junior či fotky, jak premiér jde přes bílé kříže, které mu tam předtím nastříkal chvilkařský spolek. Kdo si myslí, že tohle nějak pohne preferencemi ve prospěch opozice, hluboce se mýlí.

Nedokáže-li přijít s něčím podstatným, čeká nás už jen smutné finále: v předvečer voleb zoufalé ujišťování, že Babiš nepřeleze ani 20 procent, aby nakonec zkasíroval veškerou pozornost upřenou na svou osobu a vyhrál.

Bartoš místo Kalouska

Kdyby Ústavní soud počátkem roku nezrušil způsob přepočtu hlasů na sněmovní mandáty, už by bylo asi rozhodnuto. Opoziční strany a straničky se nespojily do koalic, protože by se měly kdovíjak rády, ale protože starý systém favorizoval velké strany a právě toho chtěly využít. Nyní by koalice Spolu i Piráti se Starosty nemusely hledět na každé procento preferencí, protože dohromady by měly pohodlně přes 110 mandátů. Jenže starý systém už neplatí.

Výhodou opozičních formací zůstává, že nepropadnou hlasy pětiprocentních stran, ale přidaná hodnota při přepočtu na mandáty je najednou mizivá. Spolu by nyní získalo zhruba tolik mandátů, co v roce 2017 jednotlivě ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Piráti a především Starostové sice nabrali nové příznivce, ale pořád to dohromady může i nemusí být více než stovka mandátů pro současnou demokratickou opozici.

Babišovi v této situaci stačí zahrát znovu starou písničku, aby bez ANO nešlo sestavit žádnou reálnou vládní kombinaci. Víc nepotřebuje. Od prezidenta má příslib opětovného jmenování premiérem, aby mohl obcházet další strany a hokynařit, za kolik ministrů mu kdo vleze do většinové vlády.

Babiš opravdu přehrává rok 2017 jako přes kopírák. Dobře ví, že jeho koaliční potenciál je tradičně mizivý, takže se snaží vydestilovat jednoho hlavního nepřítele, aby proti němu sám vypadal jako menší zlo. V roce 2017 si vybral Miroslava Kalouska a hrozbu návratu asociální pravice pak využil jako léčku na ČSSD, kterou v koaličním objetí následně zcela zlikvidoval. Nyní si hlavní nepřátele udělal z Pirátů a léčka opět skvěle funguje. ODS už nadšeně přizvukuje premiérovi v jeho brojení proti údajnému ultralevému neomarxistickému nebezpečí.

Jedno procento pro mě, dvě pro tebe

Jak kampaň změnit, aby alespoň v září nebyla v režii Babišova týmu? Místo posedlosti osobou premiéra a přesvědčování přesvědčených by se opozičním koalicím nepochybně vyplatila snaha vytěsnit nekonečné debaty o migraci a neomarxismu vlastními pozitivními tématy.

Snadné to ale mít nebude. Těžko může Andreje Babiše přesvědčivě kritizovat za rozvrat veřejných financí, když mu její část sama asistovala u nezodpovědného snižování daní z příjmů. Bohužel ale není schopna vrátit do hry velká témata, jako je zdravotnictví, školství či penze. Speciálně u důchodů je vidět, jak je zmatená, aby se příliš hlasitým odporem proti jejich nezodpovědnému zvyšování nepřipravila o hlasy pár tisíc penzistů.

Piráti a Starostové se nyní snaží o něco, co měli udělat už na jaře - najít dvě tři silná témata, která by tlačila proti Babišově mašinérii jako kolovrátek. Pozdě, ale přece jen Pirátům došlo, že někdo s jejich názvem nemůže chtít vyhrát s image usedlé středové strany s širokým programem pro všechny.

U koalice Spolu je to složitější. Taktika jí vychází - nereálné daňové sliby a ataky na Piráty ji posunují pomalu, ale jistě o desetinky procenta přízně vzhůru. Problém je, že tím ale nahrává i Andreji Babišovi. Jím orchestrovaný boj za rozvrat veřejných financí co nejnižšími daněmi bez odpovídajících škrtů a neustálé verbování proti neomarxistickému nebezpečí Pirátům účinně pouští žilou, avšak na každé procento, které tak získá koalice Spolu, připadají dvě, jež si připíše ANO. To opravdu není cesta k nebabišovské vládě.

Je třeba více než 101 poslanců

Opozici stále ještě zbývá nějaký ten čas na to, aby se vzpamatovala a vzchopila. Koronavirový průšvih vlády Andreje Babiše byl tak obrovský, že ani časový odstup od poslední smrtelné vlny na tu hrůzu nedá v době říjnových voleb úplně zapomenout. Premiérův střet zájmů se z přetahované o miliony přesunul k ohrožení stamiliard pro celé Česko. Opravdu není důvod, aby jeho političtí konkurenti nebyli schopni voličům nabídnout lákavější budoucnost než současný premiér.

Politici opozičních koalic by přitom ale neměli zapomínat, že jejich cílem v říjnových volbách není jen 101 společných poslanců, nýbrž mnohem výraznější většina. Jen přesvědčivá výhra totiž může mít sílu zkrátit na minimum povolební Babišovo angažmá, jež mu Miloš Zeman s předstihem slibuje.

