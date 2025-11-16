Komentáře

Matyáš Zrno Matyáš Zrno | Komentáře
před 14 hodinami

Zlatý záchod u spolupracovníka Zelenského. Proč Ukrajince tolik děsí?

Zlatý záchod je na Ukrajině pojem. Býval symbolem někdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče a jeho notoricky zkorumpované vlády. Teď ale vyšetřovatelé objevili zlatý záchod i v bytě Timura Mindiče, blízkého spolupracovníka a přítele prezidenta Zelenského. Mindič je hlavním aktérem masivního korupčního skandálu.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Vyšetřovací výbor Ruské federace

V bytě 46letého Timura Mindiče našli policisté nejen zlatý záchod, ale i zlatý bidet a igelitky plné dvouseteurových bankovek.

Mindič měl být hlavou korupčního systému, v němž mu z každé zakázky státní energetické společnosti Enerhoatom plynulo do kapsy 10 až 15 procent hodnoty. 

Na poslední chvíli se mu podařilo uprchnout za hranice Ukrajiny - pravděpodobně do Izraele, kde má také občanství. A fakt, že je Mindič židovského původu, v určitých částech ukrajinské společnosti rezonuje.

Je to nešťastné z tolika důvodů… Rozsáhlá korupce týkající se energetiky - a to zrovna v době, kdy se kvůli ruským náletům noří velké části Ukrajiny do tmy a zimy. Korupční systém se přitom týká až 100 milionů dolarů - v zemi, kde se lidé sbírají po drobných na vybavení pro vojáky. A Mindič mezitím provozoval opulentní životní styl v době, kdy vojáci mrznou v blátě na frontě. A ještě ten zlatý záchod!

Ve stopách Janukovyče

Abychom pochopili, jak důležitá je symbolika zlaté toalety, musíme se vrátit do roku 2011. Tehdy francouzská agentura AFP informovala, že tehdejší proruský prezident Viktor Janukovyč má ve své luxusní rezidenci v Mežyhirji na okraji Kyjeva zlatý záchod s drahokamy v ceně 350 tisíc eur. WC se tak stalo symbolem Janukovyčovy notorické zkorumpovanosti a opozice dokonce v Doněcku zorganizovala výstavu symbolické zlaté toalety.

Když v roce 2014 demonstranti na Majdanu Janukovyče svrhli, vyplenili i jeho sídlo v Mežyhirji, které se rozkládalo na neuvěřitelných 150 hektarech. Byl jsem tam před třemi lety, kdy kousek od místa vedla obranná linie hlavního města. Janukovyčovo sídlo bylo v té době už jakýmsi muzeem, kam si v době míru jezdili lidé za symbolické vstupné připomínat dobu neomezené korupce a oligarchie.

A bylo se na co koukat! K sídlu patřily parky, vlastní farma, zoologická zahrada i golfové hřiště. Uvnitř byl pozlacený nábytek, sbírka cenných automobilů, tělocvičny, solné jeskyně, solária i několika parních lázní. A také zlatý bochník na stole.

Ale co legendární zlatý záchod? Jeho existence není oficiálně potvrzena. Buď tam nikdy nebyl, nebo ho někdo při rabování ukradl. Jenže to je už dnes jedno. Všichni Ukrajinci věří, že Janukovyč měl zlatý záchod s diamanty, který se jednou provždy stal symbolem starých časů.

Nová Ukrajina, staré zvyky

I proto je nalezení zlaté toalety u Mindiče tak devastující. Je to důkaz, že nová Ukrajina si s sebou nese staré zvyky. Je to rána morálce země, která míří do čtvrtého roku existenční války bez naděje na konec bojů. Je to dar ruské propagandě a také skvělá výmluva mnoha Ukrajinců, kteří se vyhýbají vojenské službě: "Proč mám bojovat a umírat, když si někdo z našich ukradených peněz kupuje zlaté záchody?" ptají se mnozí.

Energie a touha po změně, kterou přinesl Majdan, Zelenskyj po svém vítězství v roce 2019 a koneckonců i válka, díky níž se země semknula, tak dostala další ránu.

A není to ostatně poprvé. Alexandr Vondra vzpomíná, jak to sám kdysi s Ukrajinou téměř vzdal. "Po krátkém vzepětí při Oranžové revoluci v roce 2004, kdy jsem do Kyjeva často přijížděl podělit se o naše transformační zkušenosti, se země opět začala vracet ke starým pořádkům. Vůdci protestů se rychle rozhádali a panovala mezi nimi obrovská míra nedůvěry," vzpomíná.

Související

Ukrajinský korupční skandál má nečekaný zvrat. Stopy vedou nejen do Ruska, jde o víc

zelenskyj

To bylo po první demokratické revoluci v roce 2004. Pokud podobně dopadne i politická reprezentace, která vzešla z další demokratické změny o deset let později, čemu pak mají Ukrajinci ještě věřit?

V takových situacích si vždycky vzpomenu na rčení mnoha vojáků na frontě: "Bojujeme s Rusem tam venku, ale taky s Rusem uvnitř nás." A mnozí citovali i někdejšího hejtmana Syomona Petljuru, vůdce ukrajinských nacionalistů v období po první světové válce: "Moskevské vši nejsou tak strašné jako naše vlastní ukrajinské hnidy".

 
Mohlo by vás zajímat

Masivní útok na Kyjev je jen začátek. Víme, co horšího ještě Ukrajince čeká

Masivní útok na Kyjev je jen začátek. Víme, co horšího ještě Ukrajince čeká

Řev jako u EET. Kdo a proč torpéduje digitalizaci ve zdravotnictví

Řev jako u EET. Kdo a proč torpéduje digitalizaci ve zdravotnictví

Místo reforem si vyprávíme pohádky o skvělém českém zdravotnictví

Místo reforem si vyprávíme pohádky o skvělém českém zdravotnictví

Tady vejšku nepropaříte. Zpráva ze země, kde byste nečekali, jak tvrdé je studium

Tady vejšku nepropaříte. Zpráva ze země, kde byste nečekali, jak tvrdé je studium
komentáře Názory.Aktuálně.cz Obsah komentář Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 korupce záchod toaleta zlato

Právě se děje

Aktualizováno před 4 hodinami
Haaland zničil i Itálii, Norsko slaví postup. Na MS se prostříleli také Portugalci

Haaland zničil i Itálii, Norsko slaví postup. Na MS se prostříleli také Portugalci

Maďaři nezvládli boj o druhé místo, doma v přímém souboji proti Irsku dvakrát vedli, nakonec ale vyhráli hosté.
před 5 hodinami

Nejslavnější česká závodnice si autoškolu dělala potají. Elišce Junkové by bylo 125

Nejslavnější česká závodnice si autoškolu dělala potají. Elišce Junkové by bylo 125
Prohlédnout si 11 fotografií
Eliška Junková
Eliška Junková
před 5 hodinami
Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou

Hamás posiluje kontrolu v Gaze, regulace cen a poplatky rostou

Hamás rychle obnovil kontrolu nad oblastmi, ze kterých se Izrael stáhl.
před 5 hodinami

Česká filharmonie zahrála pro svobodu a demokracii Mahlerovo Vzkříšení

Tradiční Koncert pro svobodu a demokracii v podání České filharmonie letos posluchačům vpředvečer oslav 17. listopadu nabídl Vzkříšení - symfonii od Gustava Mahlera. Ve vyprodaném pražském Rudolfinu…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 6 hodinami
"Bylo to strašně těžké." Nosková hrdinkou thrilleru, Češky zvládly zápas o všechno

"Bylo to strašně těžké." Nosková hrdinkou thrilleru, Češky zvládly zápas o všechno

České tenistky zdolaly v baráži Poháru BJK Chorvatsko 2:1.
Aktualizováno před 6 hodinami
Sinner vyhrál bitvu gigantů a dokázal to, co nikdo před ním. Dostal rekordní balík

Sinner vyhrál bitvu gigantů a dokázal to, co nikdo před ním. Dostal rekordní balík

Čtyřiadvacetiletý Ital obhájil titul na Turnaji mistrů v Turíně. Ve finále porazil 7:6, 7:5 světovou jedničku Carlose Alcaraze.
před 6 hodinami

Řada republikánů podpoří zveřejnění spisů o Epsteinovi, tvrdí kongresmani

Řada republikánských členů americké Sněmovny reprezentantů bude hlasovat pro zveřejnění spisů k případu zemřelého finančníka Jeffreyho Epsteina, a to navzdory vedení republikánů i prezidentu Donaldu…
Přečíst zprávu
Další zprávy