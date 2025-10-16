Kultura není okrajovou záležitostí

Na post ministra kultury by mohl být jmenován Oto Klempíř. Taková úvaha v našich českých poměrech není bohužel překvapivá. Kultura je stále vnímána jako "přídavný" resort - něco, co lze snadno přeskočit, odložit, ignorovat. Nově vznikající vláda, v čele s Andrejem Babišem, tuto lhostejnost jen potvrzuje. Je to však omyl, jehož důsledky pociťujeme každý den.
Kultura není luxus. Není to okrajová ozdoba státu. Je to základní pilíř identity společnosti, její paměti, tvořivosti a hodnotového ukotvení. A zároveň - jak ukazují zkušenosti mnoha západních zemí - je i významným ekonomickým sektorem, který přináší nezanedbatelné příjmy, zaměstnanost i prestiž. Nevidět to znamená být buď ignorant, nebo cynik.
Právě proto je naprosto nepřijatelné, aby byl do čela tohoto resortu dosazen člověk, který - dle dostupných informací - spolupracoval s Státní bezpečností. Možná dodnes nevíme, komu konkrétně uškodil, co přesně vykonal a v jakém rozsahu. Ale už samotná skutečnost takové spolupráce je morální diskvalifikací. A tím spíše v oblasti kultury - té kultury, která byla před rokem 1989 cíleně ničena, cenzurována, umlčována.
Tato devastace způsobila rány, které dodnes nejsou zaceleny. Byla zpřetrhána kontinuita, zničena tvůrčí infrastruktura, potlačeno vše, co nezapadalo do ideologického rámce. Nejde o pomstu ani o moralizování - jde o historickou odpovědnost.
Nechci, aby se do čela kulturního resortu dostávali lidé, kteří se na této devastaci jakkoli podíleli. A je mi jedno, zda dnes nosí sako, nebo mikinu. Neměli by znovu a znovu vstupovat do veřejného prostoru a získávat vliv. Neměli by ovlivňovat prostředí, které v minulosti pomáhali dusit.
Slova básníka J. H. Krchovského, zhudebněná M. Hlavsou, dnes zní až bolestně prorocky:
"Spláchnul jsem celej náš prašivej svět,
skořápky zmizely v potrubí s rachotem,
jenom to hovno se vrátilo zpět."
Toto "vracení" je nejen symbolické, ale i velmi konkrétní. A pokud tomu jako společnost nebudeme čelit, čeká nás opět jen smrad a ticho.
Co je však nutné s obavou a lítostí konstatovat, že na post ministra kultury, není v tuto chvíli, a pro tuto nadcházející vládní garnituru, nic lepšího na výběr. A to je skutečně děsivé.