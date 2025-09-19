Názory

MUDr. Radkin Honzák, psychiatr MUDr. Radkin Honzák, psychiatr | Názory
před 11 hodinami

List těm, kterým vývoj nezakrněl na úrovni prodloužené míchy

Za chvíli nastane okamžik, kdy půjdete hodit ty nejlepší do urny – té volební. Přemýšlejte dobře, komu dáte hlas.
Foto: Aktuálně.cz

Jestli si dá na konferenci reprezentant ANO, Radek Vondráček, před sebe motto: "Radši svině nežli ovce", počítejte s tím, kdo vám bude vládnout, když ho zvolíte. A jak se plní předvolební sliby nám ukázali komunisti v roce 1948 a reprízu si dali v roce 1969. To není tak dávno.

Jánošík nebyl hrdina, byl to prachobyčejný lesní lupič a vrah. Představitelé politických stran, kteří jsou pravomocné odsouzeni, kteří lžou, jako když jejich letáky a noviny tisknou, kteří šíří nenávist a zlobu, budou-li zvoleni, vypustí zlo. Začne omezování a teror, najdou se nepřátelé, budou následovat ruské způsoby a vy to nakonec odskáčete.

Pokud nemáte v nenávisti svoje děti, kterým tohle všechno přejete: cenzuru, zákazy - vzpomeňte na zadrátované hranice, vítání okupantů, drancování, nedostatek všeho, válečný průmysl, do něhož budou nasazeny. Další vlny emigrace zbývajících elit, úpadek národa a vyklizení prostoru komukoliv, kdo ho dosáhne první.

Moje generace toho pamatuje dost, od nacistické okupace, přes Benešovo dvojí selhání a ochotu k Stalinovým požadavkům, únorový puč, teror a procesy, oblevu a okupaci, odchod dalších 250 000 lidí, kteří tam nešli drancovat, ani nastavovat ruku k sociální pomoci. Ti, kteří chtěli, se záhy vrátili a zde žádali dávky od státu. Pamatujeme úlevu a komunistické (ne)ovce, které vlezly na výhodné posty, kde trůní dodnes a chtějí vládu.

Jak to vidí Marek Stoniš? "Bohužel problém dnešní mladé generace Z je, že 30 nebo 35 let od toho, kdy nastoupila generace, která vybudovala blahobyt, ze kterého žijí, mají naprosto nepředstavitelné možnosti. A to i technologické, nikdo z nich nemá existenční problémy. Je to generace, která žije v absolutním blahobytu a revoltuje proti tomu," říká Stoniš.

Kdo tomu nevěří, ať si pustí téměř devadesát let starý příběh Voskovce a Wericha Kat a blázen. Autoři prorocky tušili, jak se bude chovat slovenský import. A nejen ten z roku 1969.

 
Mohlo by vás zajímat

Tradiční dávka trapnosti a bizáru. Kdyby se volební klipy zrušily, všem by se ulevilo

Tradiční dávka trapnosti a bizáru. Kdyby se volební klipy zrušily, všem by se ulevilo
15:26

Jak konzervativci zapomněli na svobodu slova a liberálové okusili vlastní medicínu

Jak konzervativci zapomněli na svobodu slova a liberálové okusili vlastní medicínu

Kde jsou dnes elity

Kde jsou dnes elity

Česko potřebuje spolupráci velkých stran

Česko potřebuje spolupráci velkých stran
Názory.Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

před 3 hodinami
Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

Izrael bude postupovat proti Hamásu v Gaze extrémní silou, uvedl mluvčí armády

Obyvatele znovu vyzval k odchodu z města a současně oznámil, že jedna za dvou evakuačních tras na jih byla podle plánu po dvou dnech uzavřena.
před 3 hodinami
"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

Podle Waltze se OSN odklonila od svého hlavního poslání - nastolování míru.
před 4 hodinami
Srílanský soud poslal na 15 let do vězení muže, který si nelegálně koupil slona

Srílanský soud poslal na 15 let do vězení muže, který si nelegálně koupil slona

Jde o první takový případ v zemi, která se snaží bojovat proti obchodování s volně žijícími zvířaty.
před 4 hodinami
Rada bezpečnosti OSN zamítla další pozastavení sankcí proti Íránu

Rada bezpečnosti OSN zamítla další pozastavení sankcí proti Íránu

Hlasování otevírá dveře k obnovení sankcí, což by se mohlo stát 28. září.
před 4 hodinami
Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost.
před 4 hodinami

Švýcarskou vesnici pohřbil utržený ledovec, teď začali s její obnovou

Švýcarskou vesnici pohřbil utržený ledovec, teď začali s její obnovou
Prohlédnout si 10 fotografií
„Přišli jsme o vesnici, ale ne o srdce. Podpoříme se navzájem a po dlouhé noci zase přijde ráno,“ řekl s dojetím na tiskové konferenci starosta Matthias Bellwald.
Dronové záběry švýcarské televize SRF ukazují, jak velká část Blattenu byla kompletně pokryta bahnem a sutí.
před 4 hodinami
"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

Už letos měla v okolí areálu Dnů NATO probíhat stavba Armádního logistického centra Mošnov za 2,5 miliardy. Nic se ale neděje. Projekt stojí.
Další zprávy