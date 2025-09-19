List těm, kterým vývoj nezakrněl na úrovni prodloužené míchy

Jestli si dá na konferenci reprezentant ANO, Radek Vondráček, před sebe motto: "Radši svině nežli ovce", počítejte s tím, kdo vám bude vládnout, když ho zvolíte. A jak se plní předvolební sliby nám ukázali komunisti v roce 1948 a reprízu si dali v roce 1969. To není tak dávno.
Jánošík nebyl hrdina, byl to prachobyčejný lesní lupič a vrah. Představitelé politických stran, kteří jsou pravomocné odsouzeni, kteří lžou, jako když jejich letáky a noviny tisknou, kteří šíří nenávist a zlobu, budou-li zvoleni, vypustí zlo. Začne omezování a teror, najdou se nepřátelé, budou následovat ruské způsoby a vy to nakonec odskáčete.
Pokud nemáte v nenávisti svoje děti, kterým tohle všechno přejete: cenzuru, zákazy - vzpomeňte na zadrátované hranice, vítání okupantů, drancování, nedostatek všeho, válečný průmysl, do něhož budou nasazeny. Další vlny emigrace zbývajících elit, úpadek národa a vyklizení prostoru komukoliv, kdo ho dosáhne první.
Moje generace toho pamatuje dost, od nacistické okupace, přes Benešovo dvojí selhání a ochotu k Stalinovým požadavkům, únorový puč, teror a procesy, oblevu a okupaci, odchod dalších 250 000 lidí, kteří tam nešli drancovat, ani nastavovat ruku k sociální pomoci. Ti, kteří chtěli, se záhy vrátili a zde žádali dávky od státu. Pamatujeme úlevu a komunistické (ne)ovce, které vlezly na výhodné posty, kde trůní dodnes a chtějí vládu.
Jak to vidí Marek Stoniš? "Bohužel problém dnešní mladé generace Z je, že 30 nebo 35 let od toho, kdy nastoupila generace, která vybudovala blahobyt, ze kterého žijí, mají naprosto nepředstavitelné možnosti. A to i technologické, nikdo z nich nemá existenční problémy. Je to generace, která žije v absolutním blahobytu a revoltuje proti tomu," říká Stoniš.
Kdo tomu nevěří, ať si pustí téměř devadesát let starý příběh Voskovce a Wericha Kat a blázen. Autoři prorocky tušili, jak se bude chovat slovenský import. A nejen ten z roku 1969.