Masivní útok na Kyjev je jen začátek. Víme, co horšího ještě Ukrajince čeká

Vím, jaké to je. Podobný útok jsem zažil při své poslední cestě na Ukrajinu. Sledovat třeba z desátého patra oblohu nad Kyjevem, kde se mísí útočící i stíhací drony, protivzdušná palba, exploze zasažených dronů i lasery, je svým způsobem fascinující. Pokud vám ve vedlejším pokoji nespí třeba manželka s dětmi… V takovém případě zažíváte každou noc drásající dilema, zda zůstat, nebo odejít.
I když váš dům nedostane zásah, každonoční útoky si vyberou svou daň na psychice. Řešíte, jestli jít do krytu, nebo to risknout. Nebo jít alespoň na chodbu? Nebo do nejbližší stanice metra? Když máte malé děti nebo staré rodiče - nedejbože nepohyblivé - je to rozhodování ještě těžší.
Útoky na města ale válku nerozhodnou. Nebezpečnější jsou útoky na energetickou soustavu - tepelné elektrárny, rozvodnou síť a infrastrukturu pro přepravu zemního plynu. Nadpoloviční většina Ukrajinců využívá zemní plyn k vytápění svých domovů. A Rusové už vyřadili 60 procent ukrajinské kapacity těžby zemního plynu. Tahle zima bude pro Ukrajinu dosud nejtěžší.