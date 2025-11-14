Názory

Masivní útok na Kyjev je jen začátek. Víme, co horšího ještě Ukrajince čeká

V noci vyslali Rusové jen nad Kyjev 430 dronů a 19 raket. Zasaženy byly téměř všechny čtvrti, zemřeli nejméně čtyři lidé, desítky byly zraněny. Miliony lidí opět prožily bezesnou noc. Není to ale to nejhorší, co Ukrajince čeká.
Ruské bombardování Kyjeva
Ruské bombardování Kyjeva | Foto: Reuters

Vím, jaké to je. Podobný útok jsem zažil při své poslední cestě na Ukrajinu. Sledovat třeba z desátého patra oblohu nad Kyjevem, kde se mísí útočící i stíhací drony, protivzdušná palba, exploze zasažených dronů i lasery, je svým způsobem fascinující. Pokud vám ve vedlejším pokoji nespí třeba manželka s dětmi… V takovém případě zažíváte každou noc drásající dilema, zda zůstat, nebo odejít.

