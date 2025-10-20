Názory

Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu Karel Hvížďala, novinář, spolupracovník Českého rozhlasu | Názory
včera

Měli komunisté jiný mozek?

Političtí neurovědci se domnívají, že ano. A netýkalo se to jen komunistů, ale i fašistů, bigotních věřících či všech gnostiků, kteří věřili v snadné dosažení spásy.
Daniel Sterzik, zakladatel hnutí Stačilo!, hovoří s novináři ve volebním štábu
Daniel Sterzik, zakladatel hnutí Stačilo!, hovoří s novináři ve volebním štábu | Foto: Ondřej Stratilík

Neurovědkyně Leor Zmigrodová na toto téma vydala knihu, a to s příznačným názvem - Ideologický mozek. Politické strany inkarnovaly v populistická hnutí, která už lidem nemusí nabízet žádnou ideologii s ikonickou tváří Marxe, Hitlera či Ježíše.

Noví funkcionáři politických uskupení jsou trpaslíky v marketingovém cirkuse a svým voličům, jako třeba Stačilo, tedy bývalí komunisté, nabízí, že důchodová reforma bude nutná, ale ne krutá, ANO, že bude líp, že u lékařů nebudou fronty, ač to jsou většinou sliby na stejné úrovni jako kdyby tvrdili, že jim zajistí, aby víc svítilo slunce. Trpaslíci předstírají, že lepší budoucnost je dárek, který lidem naservírují za to, že si je zvolí do čela tlupy.

Jenže stará zkušenost praví: Bez práce nejsou koláče, a na to část lidí zapomíná a není ochotná věnovat energii a čas novým skutečnostem, učit se novým věcem, a toho noví trpasličí šamani využívají pro sebe, pro svůj prospěch, mají to dnes snazší, než to měli dříve ideologové a duchovní činovníci. Líp může být jen tehdy, když se o to zasloužíme svými výkony, svou každodenní prací, když pochopíme, že politika se týká nás všech, že jsme jí totiž my sami, protože způsob naší víry je přímo závislý na našem mozku. Jak politická. neurověda naznačuje, rigidní lidé, kteří jsou proti elektroautům, proti větrníkům, proti ekologii, atd. mají prý specifické geny, které jinak distribuují v mozku dopamin, hormon štěstí, což způsobuje, že nad rozumem vítězí strach, hněv a úzkost, tedy emoce. To jim zabraňuje v tom, aby se vyrovnali s novými skutečnostmi a hledali nová řešení. Pokud u nás tuto schopnost nezíská většina lidí, pokud nebudeme investovat velké peníze do vzdělání, staneme se zase kolonií, jako jsme jí byli před rokem 1989. Budeme v hospodě hudrovat na nového trpaslíka, ale na veřejnosti k němu budeme loajální, jinými slovy mu vše dovolíme, i to, aby nás okrádal.

Připomnělo mi to konec války. Před naši zahradu tehdy dopadli dva ruští parašutisté, lékaři a z několika zahrad udělali polní nemocnici. Z okolních chat vykradli matrace a na nich na trávníku ošetřovali vojáky. Ti pohyblivější se v noci vydávali na lup do okolních zahrad a těžce zraněným nosili jako dárek sádrové trpaslíky, ke kterým se ti nejvíce zkrvavení vojáci modlili. Trpaslíci jim nepomohli: těžce raněné za vesnicí důstojníci postříleli.

A podobně to dopadne s těmi, kteří se dnes modlí a volí nové trpaslíky z marketingového cirkusu, v domnění, že jim pomohou. Nikdo je sice nepostřílí, ale také jim nikdo nepomůže. Naopak právě oni a jejich děti, díky té neochotě se přizpůsobit novým situacím, na volbu trpaslíků nejvíce doplatí. Důvod je zřejmý: Populisté z politiky žijí, ale nevytvářejí ji, politika je nezajímá: zajímají se jen o své prebendy.

Napsáno pro ČRo Plus.

 
Mohlo by vás zajímat

Užiteční idioti bez historické paměti

Užiteční idioti bez historické paměti

Plánuje EU změny pohlaví pro děti? Komise se brání, ale dokumenty ji usvědčují

Plánuje EU změny pohlaví pro děti? Komise se brání, ale dokumenty ji usvědčují

Kultura není okrajovou záležitostí

Kultura není okrajovou záležitostí

Libeskindova odvážná pocta Praze vyjadřuje svobodu, spravedlnost, pravdu a přátelství

Libeskindova odvážná pocta Praze vyjadřuje svobodu, spravedlnost, pravdu a přátelství
Názory.Aktuálně.cz Obsah

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
"Jestřáb" vzhlížející k Thatcherové. Kdo je historicky první premiérka Japonska

"Jestřáb" vzhlížející k Thatcherové. Kdo je historicky první premiérka Japonska

Dolní komora japonského parlamentu zvolila premiérkou předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP) Sanae Takaičiovou.
Aktualizováno před 13 minutami
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

ŽIVĚ
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Evropa utahuje volant. Nová pravidla přinesou přeshraniční zákaz řízení

Evropa utahuje volant. Nová pravidla přinesou přeshraniční zákaz řízení

Evropský parlament schválil nová pravidla pro řidičské průkazy. Zavedou se digitální doklady, zkušební doba pro nováčky i přeshraniční zákazy řízení.
Aktualizováno před 29 minutami
Česká televize musí platit. Soud potvrdil 600 tisíc odvolanému členovi dozorčí komise

Česká televize musí platit. Soud potvrdil 600 tisíc odvolanému členovi dozorčí komise

Odvolaný člen dozorčí komise rady České televize Jiří Stránský má nárok na náhradu škody zhruba 600 000 korun. Nejvyšší soud zamítl dovolání ČT.
Aktualizováno před 48 minutami
Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

ŽIVĚ
Do Izraele přiletěla americká delegace. Snad tam bude trochu méně násilí, doufá Trump

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování

Jezdí na červenou a v protisměru. Úřady vyšetřují Teslu kvůli podivnému chování

Systém autonomního řízení Tesly je opět v hledáčku amerických úředníků. Jde o sérii nehod, za nímž má údajně stát její nejvyspělejší jízdní asistent.
před 1 hodinou
Důchodci jako terč posměchu? Dva kluci točí videa a mění pohled na starší generaci

Důchodci jako terč posměchu? Dva kluci točí videa a mění pohled na starší generaci

Dva kluci dávají prostor starší generaci. Jejich videa bourají stereotypy i sociální sítě a ukazují, na jakých životních hodnotách skutečně záleží.
Další zprávy