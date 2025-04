Miluji cla! Donald Trump a jeho životní láska

Donald Trump často působí poněkud přelétavě a chaoticky, ale pokud existuje téma, ve kterém je zcela konzistentní, jsou to cla. Trump cla miluje a dává to najevo už desítky let. Již od 80.let si stěžuje, že jsou Spojené státy v nevýhodném postavení vůči svým ekonomickým partnerům a způsob, jak to řešit, jsou cla. Mění se jen nepřítel. Dřív to bylo Japonsko, potom Čína, nyní Evropa či Kanada.

V říjnu loňského roku to Donald Trump řekl jasně: "To nejkrásnější slovo je clo." Nevadí mu nijak zvlášť ani to, že vzájemné zavádění cel na zboží může vést k obchodním válkám mezi velmocemi. "Obchodní války jsou OK. Obchodní války jsou skvělé", uvedl v roce 2011 v televizi Fox News.

Kořeny jeho postoje leží podle profesorky Jennifer M. Millerové z Dartmouths College v 70. a 80. letech, kdy Spojené státy poprvé narazily na vážného konkurenta - bující japonskou ekonomiku, která se tehdy vyšvihla do pozice druhé největší ekonomiky světa. Američané se tehdy obávali, že je Japonci předstihnou.

Donald Trump měl ale od začátku za to, že to není tak úplně fér. V roce 1987 si v show Larryho Kinga na CNN stěžoval, že mají Američané komplikovaný přístup na japonský či saúdský trh. "Pro americké firmy je v podstatě nemožné tam dělat byznys," tvrdil. Zatímco Japonci podle něj "kupují Walll Street a nemovitosti po celém Manhattanu". Japonský ekonomický zázrak se ale brzy vyčerpal, Japonsko se postupně propadlo na čtvrté místo v žebříčku nejsilnějších ekonomik a místo hlavního amerického konkurenta zaujala Čína.

Obchodní deficit USA USA měly obchodní deficit ve zboží s EU ve výši 235,6 miliardy

Obchodní deficit USA s Čínou činil 295,4 miliardy USD

USA zaznamenaly obchodní deficit s Japonskem ve výši 68 miliard USD

Obchodní deficit USA s Mexikem dosáhl rekordních 171,8 miliardy USD

"Ztrácíme v obchodu s Čínou každý rok 100 miliard dolarů," stěžoval si Trump v roce 2000, kdy už zvažoval kandidaturu na prezidenta. V roce 2016 se seznam "nepřátel" rozšířil o další země: "Ztrácíme s Čínou, ztrácíme s Mexikem, s Japonskem, s Vietnamem… a každou zemí, se kterou obchodujeme," hřímal tehdy během své kampaně. Cestou, jak to změnit, jsou podle něj právě cla. Na podzim 2024 pobavil posluchače Klubu ekonomů v Chicagu větou: "Pro mě je nejkrásnějším slovem ve slovníku clo - je to mé oblíbené slovo."

Trump krátce po nástupu do funkce zavedl cla na dovoz oceli, hliníku a automobilů a na veškeré zboží z Číny. To přitom ale v důsledku velmi pravděpodobně zvýší ceny zboží pro americké spotřebitele. "Může to dočasně trochu bolet… ale lidi to pochopí," řekl letos v únoru. Podle Trumpa cla na dovážené zboží povzbudí americké spotřebitele, aby kupovali více zboží vyrobeného v USA, což podpoří ekonomiku země a zvýší objem vybraných daní.

Cla dle jeho mínění také pomohou americkým výrobcům a ochrání pracovní místa. Věří dokonce, že po letech, kdy američtí producenti přesouvali výrobu do Číny, Mexika a dalších zemí s levnou pracovní silou, se nyní vrátí do USA. A "rezavý pás", tedy severovýchod USA kdysi proslulý ocelárnami a automobilkami, začne zase vyrábět. To rezonuje mezi jeho voliči, kteří byli svědky toho, jak díky globalizaci Spojené státy sice bohatly, ale ne vždy bohatli i prostí Američané, kterým se americký sen spíše vzdaloval.