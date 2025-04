Jak vyjednávat s Putinem

Putinovi zatím jeho taktika při vyjednávání se Západem vychází. Stále breptá, brouzdá do historie a obviňuje soupeře. Člověk ho musí rázně přerušit a ukázat mu, že nemůže akceptovat to, co říká a především to, co činí.

Bývalý francouzský prezident Francois Hollande v rozhovoru pro německý týdeník Die Zeit prohlásil "Evropa je slabá, protože je demokratická. Je slabá, protože všechna rozhodnutí se odehrávají na úrovni Evropské unie a k tomu je potřeba hodně času. Je slabá, protože nemá ráda konflikty. Je slabá, protože věří tomu, že argumenty jsou vždy silnější než emoce. Ale demokracie má taky schopnost zaútočit, když je napadena… Záleží na Evropě, aby ukázala, že je silná nejen hospodářsky, ale i schopností učinit bolest jiným." A protože to byl právě on, kdo spolu s Angelou Merkelovou s Vladimírem Putinem vyjednával v roce 2015 tzv. Minské dohody, ví, jak tento monarcha při jednáních postupuje, aby naplnil své ambice obnovit Sovětský svaz bez komunismu. Názory osobností Texty v této sekci tvoří osobnosti společenského dění. Jedná se o obsah, do kterého redakce nezasahuje. Hollande má s Putinem jedinou zkušenost: Když na něj není silný tlak hospodářský, politický a vojenský, postupuje stále dál. Jeho metodu popisuje následně: Při setkání je zvyklý hodně hovořit. Stále breptá, brouzdá do historie a obviňuje soupeře. Pokouší se partnera unavit, udolat. Člověk ho musí rázně přerušit a ukázat mu, že nemůže akceptovat to, co říká a především to, co činí. Cituji: "Třeba tu noc v Minsku, kdy jsme se dohodli, že dohodu podepíšeme, najednou prohlásil, že nic podepsat nemůže, dokud separatisté na obsazeném území s tím nebudou souhlasit. Řekl jsem mu: Ty přece separatisty znáš, ty je nemusíš prosit o souhlas. Ale on začal tvrdit, že se separatisty nemá nic společného. Potřeboval jen čas, aby posunul příměří." Při dlouhých proslovech Putin stále střídá různé rétorické figury. Někdy hovoří zdvořile, přátelsky či dokonce vřele, ale vzápětí se rozzuří a je brutální. Hledá záminku, aby mohl zostřit tón rozhovoru. A dodává: "Jen si nejsem jistý, jestli tuhle taktiku používá i při rozhovoru s Donaldem Trumpem. Domnívám se, že k němu se bude spíš lísat. Sází na vzájemné pochopení, bere ho jako komplice z klubu silných mužů. Asi bude říkat: My přece spolu můžeme svět přeorganizovat. Pokusí se, aby Trump si myslel, že mezi nimi je přátelský vztah." Proto také podle Hollanda předal Putin portrét Trumpa Steve Witkoffovi pro amerického prezidenta. Potřeboval tímto gestem stvrdit, že oba mají stejné zájmy. Říká: "Tito dva muži nepotřebují poradce ani ministry. Oni jsou těmi jedinými, kteří rozhodují. Oba věří, že stojí nad všemi pravidly a zákony.... Základní otázka za této situace zní: Budou Evropané dohodu, kterou chce Trump uzavřít za každou cenu, akceptovat? Nebo se budou společně i s Ukrajinou bránit? Aby se proti dohodě mohli postavit, musí dát Zelenskému příležitost, aby se bránil, jinak válka bude pokračovat." My k tomu můžeme dodat: Problém je asi v tom, že Trump Putinovi závidí jeho neomezenější moc: jeho chování rozumí. Proto se situace s Trumpem bude asi opakovat podle stejného scénáře jako v Minsku: dohoda se tehdy podepsala, ale nic se nezměnilo. Napsáno pro ČRo Plus.