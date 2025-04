Ofenzivní realismus a Donald Trump

Ofensivní realismus je směr, který razí ve Spojených státech sedmasedmdesátiletý politolog John Mearsheimer. Trump a Vance prý opovrhují Evropany.

Poslední kniha John Mearsheimera má název: Velký blud: Liberální sny a mezinárodní realita. Německému magazínu Der Spiegel Mearsheimera řekl: "Trumpova vláda chce zásadně změnit europolitické vztahy a vystoupit z NATO a mít dobré vztahy s Ruskem, Evropa ne. Proto je těžké si představit, že by bylo možné tyto dva rozdílné postoje sladit." A když se jej redaktor optal na článek 5, který zavazuje členy NATO, aby v případě napadení Litvy či Finska šli Američané ohrožené zemi na pomoc, politolog prohlásil: Pátý článek ve skutečnosti neznamenal, že USA v takovém případě automaticky použije vojenské prostředky. V době studené války byla taková formulace nutná. Německo nemělo atomové zbraně a bylo třeba vyvolat strach, že v případě napadení jim přijdeme na pomoc. Ve skutečnosti bychom to neudělali, přiznali později ministr zahraničí Henry Kissinger i bývalý ministr obrany Robert McNamara, když odešli z vlády.

Tento postoj zpovídaný v dalším části rozhovoru trochu mírnil, když dodal, že v současné době v případě napadení Litvy a Lotyšska by ještě napadeným zemím pomohli, ale toto odhodlání se rapidně zmenšuje. "Nejsem si jitý, jestli taková garance by platila za pět let."

Ale vzápětí na to řekl tvrdě: "Trump a Vance opovrhují Evropany. Když Trump byl poprvé prezidentem, měl dva základní zahraničněpolitické cíle. Chtěl obrátit vztah s Čínou o 180 stupňů, spolupráci zbrzdit. A naopak vztahy s Ruskem, a zvláště s Vladimírem Putinem, vylepšit. První cíl se mu podařilo splnit, druhý ne, a proto dnes se pokouší splnit to, co si dal za cíl již tehdy."

Dál poznamenal: když Evropská unie dostala v roce 2012 Nobelovu cenu míru, byl to velký omyl. Tu cenu měla dostat Aliance. A tím myslel nepřímo Spojené státy.

V interview se Mearsheimer několikrát vrátil k Rusku, cituji: "Trump chce dohodu s Putinem a ukončit konflikt s Ukrajinou. Když se to Evropanům a Ukrajině nebude líbit, jdeme dál. Ať si Evropané udělají nějakou dohodu s Rusy sami. Mnoho štěstí. Je jasné, že Trumpova vláda se chce s Evropou rozejít." A o kousek dál připomněl: "Stejně jasné je, že Rusko jako velmoc chce Ukrajinu raději rozbít než jí dovolit něco jiného. "

John Mearsheimer je autorem tzv. neorealistické teorie interakce velmocí, podle níž každá velmoc se snaží o svou hegemonii. Jeho ideje jsou realistické, jen prý byl dlouho považován za dinosaura. Ale možná, že spíš Donald Trump vypadá dnes jako dinosaurus, když se chová jako mocnář z 19. století a zároveň si myslí, jak prozradilo jeho okolí, že mu Evropané, kterými opovrhuje, dají Nobelovu cenu míru za ukončení války na Ukrajině za jakoukoliv cenu. To samé platí i v případě války v Palestině. A ani oslabit Čínu se mu pomocí cel zřejmě nezdaří: Naopak, posílí ji jako obchodní velmoc v asijsko-pacifickém regionu a USA ztratí důvěru, předvídají ekonomové.

Napsáno pro ČRo Plus.