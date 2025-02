Otevřený dopis Janu B. Graubnerovi, arcibiskupovi pražskému

Jako věřící cítím povinnost nemlčet a vyjádřit svůj názor. Církev by měla být živým organismem, který se dokáže přizpůsobit době. Evangelium je možné šířit mnoha způsoby.

Soudruhu arcibiskupe!

Vaše velkolepé rozhodnutí týkající se mého kolegy Marka Orko Váchy se svým významem blíží Trumpovu nařízení o přejmenování Mexického zálivu. Potvrzujete mi moji domněnku, z níž se stává vážná pracovní hypotéza. A to, že "je to v těch zdech". Z nich sálá dar neomezené omezenosti a kdo do těch místností vstoupí, a začne v nich působit, ten tomu neunikne.

Pozoruji to systematicky na území patřícím Moraně - tedy na jih od ulice Na Moráni, včetně této, kde sleduji po desítky let ministry zdravotnictví a zřejmě je to podobně zavedeno i na pražském arcibiskupství.

Nesmírně mě irituje, jakým způsobem se snažíte zamést pod koberec sexuální zneužívání, ke kterém v církvi docházelo a dochází, a místo toho se pohoršujete, že Ježíš šel pojíst s celníky. Četl jste vůbec Nový Zákon?

Jsem věřící, katolík, a plně chápu Jana Husa, který by jistě netleskal Vašemu předchůdci za to, že se vozil ve zlatém kočáře, aniž Vám, za aktivity posledních měsíců. Cítíte-li se býti údem této církve, mám chuť jej pojmenovat a zhodnotit jeho stav jako lékař.