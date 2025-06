Přežijí novináři autokraty, nebo se z nich většinou stanou zaměstnanci jejich PR agentur? Stát by neměl zasahovat do do svobody a nezávislosti médií.

Pánové Viktor Orbán či Donald Trump, zůstaneme-li jen v naší civilizaci, předvádějí absurdní divadlo a stylizují se do role všemocných králů - a proto teď žurnalistika stojí před novými problémy. Většina médií totiž velice často o Trumpových výrocích referuje, jako kdyby šlo o seriózní a vážné chování, ač jde často o fantasmagorie. A protože média formují myšlenkové podhoubí pro politické názory a pomáhají lidem, aby si uvědomili, kdy je ohrožen jejich status, jsou považována v klasické demokracii za čtvrtou moc po moci ústavodárné, výkonné a soudní. Co by se za této situace mělo i v žurnalistice změnit, tím se začali zabývat v Evropské unii, ale i publicisté a mediální vědci.

Europoslanci se shodli na znění zákona, který ukládá členským státům, aby v souladu s článkem 11 Listiny základních práv zajistili přístup k pluralitě mediálních služeb redakčně nezávislých médií, a to bez jakéhokoli zásahu státu. Vznikne Evropský sbor pro mediální služby a jeho členové budou zástupci národních organizací, u nás Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Sbor bude vydávat posouzení a stanoviska. Schvalovat je bude dvoutřetinovou většinou. Naopak ale nebude odpovídat za dohled nad ustanoveními zákona, ten bude v kompetenci soudů. Otázka je, jestli v zemích, kde autoritáři ovládli již všechny instituce, může takový systém fungovat. To se dozvíme snad brzy, protože by se měl, podle Financial Times, Orbán zpovídat před Evropskou komisí za ovládnutí médií, za něž prý utratil více než miliardu eur. Stížnost podává list Magyar Hang.

Jak by se měla změnit žurnalistika na to zase upozorňuje německý novinář Sascha Lobo, autor knih Šok z reality: Deset poučení ze současnosti nebo Velká krize: Kompas zvládání, který napsal: "Vnímám to tak, že Trump zvrací a většina zpráv se chová, jako by se o výsledku dalo diskutovat ve formě recenze na restaurace. Obávám se, že je to způsobeno bezmocí tradičních médií stát tváří v tvář globálnímu autoritářskému chování." Sascha Lobo tvrdí, že klasické novinářské oddělení zpravodajství a názoru v době vlády autokratů nefunguje a prosazuje, abychom ke každému fantasmagorickému sdělení a jevu přidávali postoj.

Důvod je podle něj zřejmý a přímo souvisí s žurnalistikou a její monitorovací funkcí politiky, kterou mohou média plnit pouze v liberální demokracii, kde je pluralita hodnotou sama o sobě. Není náhodou, že proti pluralitě brojí tytéž lidi, kteří neustále požadují, aby média podávala zprávy "neutrálně". Argumentují vyvážeností, i když sami s některými médií odmítají komunikovat a v nich vystupovat. Znamená to, že nesouhlasné názory by neměly být vůbec povoleny. To je také podstata Trumpova či Orbánova fňukání: požadují, aby se se lží zacházelo jako s pravdou. Z jejich pohledu je liberální demokracie sama o sobě konspirací a žurnalistika je její součástí. Proto se Trump, i jako nejmocnější muž světa, stále prezentuje jako oběť. Tyto lži musí svobodná žurnalistika systematicky vyvracet, jinak se poslední žurnalistické výkony změní v elegie: žalozpěv.

Napsáno pro ČRo Plus.