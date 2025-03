Trump si zatím může dělat co chce. Čas se mu však krátí

V okamžiku, kdy na většinu Američanů dopadnou vládní škrty a spolu s inflací se výrazně zvýší i ceny pohonných hmot, nastane vážný problém.

Mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou je zásadní rozdíl. V Česku je početná střední třída, málo skutečně chudých, a ještě méně nadprůměrně bohatých. Dá se tedy říct, že jsme v celkem rovnostářská společnost. Obecně řečeno, většina lidí v Česku se má dobře, a žijí v relativním bezpečí.

V USA je situace jiná. V posledních třiceti letech zde dochází k dramatickému úbytku střední třídy a přibývá velké množství lidí, kteří žijí na hranici chudoby. Ti přežívají prakticky ze dne na den, a většina z nich si nemůže dovolit ani základní zdravotní péči. Naše systémy zdravotní péče se vůbec nedají srovnávat. V Česku je lékařská péče dostupná všem. V USA je lékařská péče je dostupná jen tomu, kdo na ni má dostatek finančních prostředků. Předchozí americké vlády proto přišly s federálními programy Medicare a Medicaid, díky kterým se zatím dařilo udržet tento problém těsně nad propastí.

Medicaid je společný federálně-státní program, který poskytuje zdravotní pojištění osobám s nízkými příjmy a omezenými zdroji. Celkově v roce 2024 pokrýval program Medicaid přibližně 84 milionů Američanů, což představuje asi pětinu obyvatel USA. Největší podíl pojištěnců tvoří děti (37 %), ale většinu výdajů (52 %) spotřebují z důvodů vyšších nákladů na péči senioři a lidé trpící nějakým chronickým onemocněním. Tento program se nyní Trumpova vláda chystá očesat na minimum. Peníze jsou nyní potřeba na sanaci nezaplacených daní těch nejbohatších, kteří ve skutečnosti nebudou platit daně žádné.

Pokud se týká samotného politického fungování, prezidentský systém je v USA vyvažován brzdami a protivahami. Představují je dvě komory parlamentu, které mají různé volební termíny - většinou se volby konají po dvou letech, tedy přibližně v polovině volebního období. A americký volič doposud volil zpravidla tak, aby alespoň jednu komoru ovládala opozice. Nad tím vším pak stojí systém soudní moci, s Nejvyšším soudem na jeho vrcholu. Pokud by prezident vydal nesmyslný, nebo protiústavní příkaz, soud by jej za normálních okolností zablokoval a nesměl by být uplatněn.

Donald Trump ale není hloupý, a připravil se na své vládnutí velmi důkladně. Ovládá Bílý dům, obě komory parlamentu i Nejvyšší soud. Znamená to, že i když soudy některá prezidentská nařízení zablokují, je více než pravděpodobné, že Nejvyšší soud tuto blokaci zruší. Prezident Trump si tedy může dělat prakticky co chce. Ve vládě i v důležitých úřadech jsou dnes lidé s nedostatečným vzděláním, malými zkušenostmi a v mnoha případech i naprostí hlupáci, nebo darebáci. Důležité je, že současná americká administrativa bez rozmyslu provádí všechny Trumpovy příkazy. Proto zde také může řádit nikým nevolený Elon Musk, kterého prezident kryje.

Demokraté spoléhají na soudy. Trump jimi pohrdá a nebude se jejich nařízeními řídit. Přichází tedy ústavní krize, protože systém brzd a protivah byl úmyslně vyřazen z provozu.

Veškerá činnost Trumpova úřadu směřuje k tomu, aby těch několik málo nejbohatších bylo ještě bohatších a neplatili žádné daně. Na masu těch nejchudších již brzy dopadnou plnou vahou veškeré vládní škrty, a to spolu s inflací a enormním zvýšením cen pohonných hmot. A to vše jen kvůli nesmyslným clům a prezidentem rozdmýchávaným obchodním válkám. A věřte mi, přijdou obrovské problémy. Nastane doba masivních protestů a přetížení soudního systému.

Trump na potlačení protestů nasadí Národní gardu, což již mnohokrát uvedl. Po vraždě George Floyda, ke které došlo v květnu 2020, se dostalo do povědomí hnutí "Black Lives Matter". Osobně jsem byla svědkem násilností a rabování ve městě Kenosha, ve Wisconsinu. Těm lidem bylo všechno jedno. Viděla jsem, čeho všeho jsou schopni. Viděla jsem mrtvé i zraněné. Tehdy se podařilo utlumit vzpouru jen s vypětím všech sil. A nebudu korektní. Tenkrát se Jednalo se "pouze" o černošské obyvatelstvo. Nyní se bude jednat o všechny. A "ti všichni" jsou velmi dobře ozbrojeni.

Trump rozdmýchává obrovskou bouři, která se otočí proti němu. Každý izolovaný incident vyvolá další, a roztočí se spirála násilí. Dostaneme se tak do situace, kdy bude záležet pouze na jednom. A to, za kým bude stát armáda. Pokud armáda nebude Donalda Trumpa proti občanům chránit, bude za pár dnů po všem. Trump, Musk a ostatní se budou muset přesunout do bunkru jako Putin. Bude jim hrozit bezprostřední riziko smrti. Trump nemá zatím nic úplně pod kontrolou tak, aby mohl protesty potlačit. To vše ale nestane dřív, než drtivé ekonomické problémy zasáhnou i Trumpovy voliče, kteří byli upřímně přesvědčeni, že jim Trump pomůže z bídy.

Až tito lidé pochopí, že je Trump podvedl, jejich přízeň se lusknutím prstů přemění v nenávist. Ozbrojenou nenávist. Nebude to však občanská válka. Nebudou tady dvě podobně velké skupiny občanů, které by stály proti sobě. Bude tu obrovská skupina zbídačených lidí, kteří budou stát proti Trumpovi a jeho loutkám. Trumpovi pak nezbude nic jiného, než se co nejrychleji spakovat a uprchnout. Kam? Pravděpodobně tam, kde má kamaráda, který je prima chlap a vůbec ne diktátor. Otázkou je, zda se to stane ještě před volbami do Kongresu. Trump se samozřejmě snaží, aby vše, co chce uskutečnil co nejrychleji. Dobře ví, že nemá čas.

Možná si řeknete, že jsem se úplně zbláznila. Já jsem však na vlastní oči viděla, co v USA dokáže rozběsněný dav.

A na závěr snad již jen krátkou poznámku. Nic z toho, co zde popisuji, nemá cokoliv společného s Ukrajinou. Ta americkou vládu, ale ani obyčejné Američany v principu nezajímá.